SAÚDE ÍNTIMA

Corrimento ou secreção natural? Saiba identificar quando é hora de procurar um ginecologista

Muco cervical varia ao longo do ciclo menstrual e faz parte do funcionamento natural do organismo. Especialista esclarece quando a secreção merece investigação e alerta para o excesso de higiene íntima e o uso contínuo de protetores diários

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:24

Corrimento ou secreção natural? Saiba identificar quando é hora de procurar um ginecologista Crédito: Imagem gerada pela IA

Quem nunca encontrou uma mancha esbranquiçada na calcinha e ficou em dúvida se aquilo era normal? A presença de umidade na roupa íntima costuma gerar preocupação, principalmente pelo receio de que seja sinal de infecção ou de algum problema ginecológico. Mas nem sempre há motivo para alarme. Na maioria das vezes, a secreção faz parte do funcionamento natural do organismo feminino e desempenha funções importantes para a saúde íntima.

O muco cervical é produzido pelo colo do útero e muda de quantidade e consistência ao longo do ciclo menstrual, acompanhando as oscilações hormonais. Por isso, em determinados períodos, a mulher pode perceber uma secreção mais abundante, enquanto em outros ela aparece em menor quantidade. A textura também varia, podendo ser mais líquida, cremosa ou elástica.

“A secreção vaginal fisiológica é uma manifestação do funcionamento normal do organismo. Ela participa da lubrificação e contribui para a manutenção do ambiente vaginal. Portanto, encontrar um pouco de secreção na calcinha não significa que exista uma doença ou que a higiene esteja inadequada”, explica a ginecologista e especialista em cirurgia íntima Mariana Macedo.

Vagina não precisa estar sempre seca

A preocupação com a umidade na roupa íntima pode levar algumas mulheres a adotar uma rotina excessiva de higiene, com lavagens repetidas ao longo do dia e uso frequente de produtos para tentar eliminar toda a secreção. O hábito, porém, não é necessário e pode até prejudicar a saúde da região íntima.

A vagina possui mecanismos próprios de equilíbrio e proteção. Por isso, não é preciso realizar lavagens internas ou tentar eliminar completamente a secreção natural. A higiene externa adequada, na região da vulva, costuma ser suficiente. Quando a umidade provoca desconforto, uma alternativa simples é trocar a calcinha.

“Não é necessário tentar eliminar toda secreção natural ou tomar vários banhos ao longo do dia para manter a região íntima saudável. Uma higiene externa adequada e a troca da roupa íntima quando houver necessidade costumam ser suficientes. O excesso de limpeza pode irritar a pele e alterar o equilíbrio natural da região”, orienta Mariana.

Protetor diário pode atrapalhar?

Outro recurso bastante utilizado para evitar manchas na calcinha é o protetor diário. Apesar da praticidade, o produto não é necessário para lidar com a secreção fisiológica e seu uso contínuo pode favorecer o abafamento e a retenção de umidade, especialmente quando o material não permite boa ventilação.

Em algumas mulheres, esse ambiente também pode contribuir para irritações e desconfortos. Por isso, quando a secreção natural incomodar, a troca da roupa íntima ao longo do dia pode ser uma alternativa mais adequada.

“Quando utilizado de forma contínua, ele pode manter a região mais abafada e úmida, criando um ambiente favorável à proliferação de fungos e bactérias em algumas situações. Se a secreção natural incomodar, trocar a calcinha ao longo do dia é uma medida simples e mais adequada”, explica a especialista.

Quando o corrimento deixa de ser normal?

Se a presença de secreção é natural, como identificar quando existe algum problema? O principal cuidado é observar mudanças persistentes no padrão habitual. Alterações na cor, no cheiro, na quantidade e na consistência merecem atenção, principalmente quando aparecem acompanhadas de coceira, ardência, irritação, dor ou desconforto ao urinar.

Esses sinais podem estar relacionados a infecções vaginais, como candidíase e vaginose bacteriana. Embora ambas possam provocar alterações na secreção, são condições diferentes e exigem avaliação para identificar a causa correta.

A automedicação também merece atenção. O uso de pomadas, cremes e outros produtos vaginais sem orientação pode mascarar os sintomas e dificultar o diagnóstico, além de levar ao tratamento de uma condição diferente daquela que realmente está causando o desconforto.

“A vagina não precisa ter sempre a mesma secreção, porque ela responde às alterações hormonais do ciclo. O que merece investigação é uma mudança que persiste ou vem acompanhada de outros sintomas. A mulher que conhece o seu padrão habitual consegue perceber com mais facilidade quando algo realmente mudou”, afirma Mariana.

Sinais que não devem ser ignorados

Além das alterações na secreção, alguns sintomas exigem atenção médica, como dor pélvica importante, sangramento fora do período menstrual esperado, febre, feridas na região genital ou manifestações que surgem de forma intensa. Nessas situações, a avaliação ginecológica é fundamental para identificar a origem do problema e definir o tratamento adequado.