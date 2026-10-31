Cortar carboidratos à noite emagrece? Nutricionista esclarece cinco mitos sobre alimentação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:00
Cortar o pão ou o arroz do jantar, evitar frutas por causa do açúcar e eliminar completamente os doces da rotina. Essas são algumas das regras que muitas pessoas seguem na tentativa de emagrecer ou manter uma alimentação saudável. O problema é que nem todas têm respaldo científico e, em alguns casos, podem levar a restrições desnecessárias.
Informações sobre nutrição circulam com frequência nas redes sociais e acabam transformadas em recomendações universais, mesmo quando as necessidades alimentares variam de pessoa para pessoa. Para ajudar a separar crenças de orientações fundamentadas, a nutricionista Andrezza Botelho esclarece cinco mitos comuns e explica o que deve ser considerado na construção de uma alimentação equilibrada.
Carboidratos e açúcares
Restrições muito rígidas também podem tornar a alimentação mais difícil de manter ao longo do tempo. O equilíbrio está em compreender como cada alimento se encaixa na rotina, sem transformar a dieta em uma lista interminável de restrições. Para Andrezza Botelho, conhecer o que está por trás dessas crenças é fundamental para fazer escolhas mais conscientes. Em vez de seguir regras generalizadas ou dicas sem comprovação, o caminho é buscar informações confiáveis e considerar as necessidades individuais. Uma alimentação saudável não depende de cortar grupos alimentares ou seguir fórmulas prontas, mas de construir hábitos equilibrados que possam ser mantidos no dia a dia.