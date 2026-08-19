Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cosméticos coreanos viram febre no Brasil, mas dermatologista faz alerta sobre uso e procedência

Produtos da K-Beauty podem trazer benefícios para a pele, mas escolha deve considerar o tipo de pele e a formulação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12:26

Entenda para que servem as ampolas coreanas, como usá-las no skincare e por que elas são diferentes dos séruns
Entenda para que servem as ampolas coreanas, como usá-las no skincare e por que elas são diferentes dos séruns Crédito: Pexels

O sonho de ter a chamada glass skin, expressão usada para definir uma pele uniforme, hidratada e luminosa, transformou os cosméticos coreanos em um fenômeno global. Impulsionada pelas redes sociais, a K-Beauty (Korean Beauty) ganhou espaço entre consumidores brasileiros e aumentou a procura por produtos importados, vendidos principalmente pela internet.

Apesar da popularidade, a dermatologista Marília Acioli alerta que o uso desses cosméticos sem orientação profissional pode causar reações adversas e prejudicar a saúde da pele.

Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025 por Reprodução/Redes Sociais
Juliette, a vencedora do BBB e cantora também foi mencionada como uma das celebridades que recorreu ao tratamento com esperma de salmão por Reprodução/Instagram
Juliette mostra inchaço no rosto após procedimento estético com esperma de salmão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca é a principal embaixadora brasileira do esperma de salmão, que ela usa para fechar os poros e dar um brilho intenso à pele por Reprodução | Instagram
Jade Picon busca por uma pele "de porcelana", utilizando o PDRN (esperma de salmão) como parte de um protocolo de bioestímulo por Reprodução
Demi Moore utiliza o tratamento com sanguesugas para desintoxicar o sangue e também é adepta do esperma de salmão (PDRN) para regenerar as células da pele por Shutterstock
Tatá Werneck compartilhou a experiência, afirmando que esperma de salmão é uma ótima opção para quem é mais receoso com agulhas, focando na melhora geral da pele por Reprodução
Andressa Suita utiliza a técnica com esperma de salmão para estimular o colágeno e manter a firmeza da pele, sem alterar os traços faciais por Reprodução
Luciana Gimenez é conhecida por testar tecnologias avançadas de beleza, ela é adepta de tratamentos regenerativos como o PDRN por Reprodução | Instagram
Jennifer Aniston admitiu em entrevistas que testou o facial de esperma de salmão após indicação de sua esteticista para melhorar a elasticidade. por Reprodução/Instagram
Kelly Key usa o procedimento com esperma de salmão para garantir o viço e a hidratação profunda da pele do rosto e pescoço por Reprodução
Cate Blanchett faz o polêmico "pênis facial" junto com Sandra Bullock para estimular a produção massiva de colágeno por Divulgação
Victoria Beckham mantém o viço da pele com o "Geisha Facial" (fezes de pássaro) e já utilizou tratamentos à base de placenta de ovelha por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025 por Reprodução/Redes Sociais

"Os cosméticos coreanos podem, sim, fazer parte de uma boa rotina de cuidados. O problema começa quando eles são comprados por tendência, sem que a pessoa saiba para que servem, em que ordem devem ser usados ou se realmente são indicados para a sua pele", explica.

Dados do Google Trends mostram que as buscas pelo assunto cresceram 70% em relação ao ano anterior. Em 2025, a K-Beauty esteve entre os temas pesquisados em 62 países. O aumento do interesse também fortaleceu a indústria sul-coreana, que ultrapassou os Estados Unidos e passou a ocupar a segunda posição entre os maiores exportadores de cosméticos do mundo, atrás apenas da França. No Brasil, as importações de produtos coreanos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos chegaram a 1,8 mil toneladas, com movimentação de US$34,6 milhões.

“Os cosméticos coreanos apresentam formulações modernas e utilizam ativos que possuem respaldo científico, como centella asiática, ácido hialurônico, peptídeos, ingredientes fermentados e PDRN. Muitos deles oferecem excelentes resultados, mas nenhum cosmético é universal. A escolha deve levar em consideração o tipo de pele, as necessidades de cada paciente e a avaliação de um dermatologista”, acrescenta.

Segundo Marília, um dos principais pontos de preocupação é o crescimento das compras motivadas por recomendações de influenciadores e tendências nas redes sociais. "É cada vez mais comum receber pacientes que compraram cosméticos apenas porque viram um vídeo ou uma indicação na internet. Antes de adquirir qualquer produto, especialmente os importados, o ideal é procurar um dermatologista. A famosa 'pele coreana' não nasceu de um produto específico, mas de uma cultura de cuidados que prioriza proteção solar, hidratação e prevenção desde cedo".

A procedência dos produtos também merece atenção. Como muitos cosméticos chegam ao Brasil por meio de compras internacionais, há risco de o consumidor adquirir itens falsificados ou comercializados sem cumprir as exigências sanitárias brasileiras. "Além de verificar a procedência, é importante comprar de fornecedores confiáveis. Os cosméticos importados vendidos no Brasil devem seguir as normas da Anvisa. Produtos de origem desconhecida podem conter ingredientes diferentes dos informados na embalagem, estar contaminados ou provocar reações adversas importantes", alerta a médica.

Marília ressalta ainda que não é preciso abandonar toda a rotina de cuidados para seguir a tendência. De acordo com a dermatologista, os produtos coreanos podem ser incorporados ao skincare e combinados com dermocosméticos tradicionais, desde que a associação seja feita de maneira individualizada.

Mais recentes

Imagem - Sistema da Justiça Eleitoral ultrapassa mil queixas e permite denunciar compra de votos com sigilo

Sistema da Justiça Eleitoral ultrapassa mil queixas e permite denunciar compra de votos com sigilo
Imagem - Promotora de Justiça morre após se afogar em praia de destino turístico da Bahia

Promotora de Justiça morre após se afogar em praia de destino turístico da Bahia
Imagem - 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizada em Salvador na véspera do feriado da Independência

23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizada em Salvador na véspera do feriado da Independência