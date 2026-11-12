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Covid-19 mudou de sintomas? Após alerta da Fiocruz sobre aumento de casos, infectologista explica o que observar

Boletim da Fiocruz aponta aumento de casos graves associados à doença; infectologista explica como os sintomas mudaram, quando fazer o teste e quais cuidados ajudam a evitar a transmissão.

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:27

Covid-19 mudou de sintomas? Após alerta da Fiocruz sobre aumento de casos, infectologista explica o que observar Crédito: Shutterstock

A Covid-19 voltou a apresentar crescimento nas ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em cinco estados brasileiros. De acordo com o mais recente Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento foi identificado em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso e Santa Catarina. Embora os indicadores gerais permaneçam abaixo dos picos registrados durante os períodos mais críticos da pandemia, o coronavírus voltou a ter participação expressiva entre os óbitos provocados por vírus respiratórios.

Nas últimas quatro semanas analisadas, respondeu por 24,1% das mortes com identificação viral, tornando-se a segunda maior causa de mortalidade entre os agentes monitorados. Apesar da retomada do crescimento, o cenário atual apresenta diferenças em relação aos primeiros anos da pandemia. A vacinação e a imunidade adquirida por infecções anteriores contribuíram para reduzir o risco de formas graves da doença em boa parte da população.

Gripe, virose, resfriado e sinusite 1 de 9

Segundo o infectologista Paulo Antônio Friggi de Carvalho, do Hospital Estadual de Franco da Rocha, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo gerenciada pelo CEJAM, a combinação entre vacinação e infecções anteriores fortaleceu a resposta imunológica da população.

“Esse escudo imunológico impede, na imensa maioria das pessoas saudáveis, ou mesmo as mais vulneráveis com ciclo vacinal completo e atualizado, o comprometimento pulmonar agressivo que outrora sobrecarregava as unidades de terapia intensiva”, explica.

O especialista ressalta, porém, que o vírus continua acumulando mutações capazes de facilitar a transmissão e reduzir o reconhecimento por parte dos anticorpos produzidos após a vacinação ou uma infecção anterior. Por isso, pessoas que já tiveram Covid-19 ou foram imunizadas podem voltar a se infectar. A memória imunológica, entretanto, continua contribuindo para a proteção contra manifestações mais graves, embora não elimine o risco de complicações, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Quais são os sintomas mais comuns atualmente?

O perfil dos sintomas também mudou ao longo dos anos. De acordo com o infectologista, manifestações como perda repentina do olfato ou do paladar e falta de ar nos primeiros dias da doença se tornaram menos frequentes. Atualmente, os quadros podem se concentrar nas vias respiratórias superiores, com sintomas semelhantes aos de uma gripe ou de um resfriado mais intenso.

Entre os sinais relatados estão:

Dor de garganta;

Congestão nasal;

Coriza;

Tosse seca;

Dores musculares;

Indisposição;

Febre moderada.



Como essas manifestações também aparecem em outras infecções respiratórias, não é possível identificar a Covid-19 apenas pelos sintomas. A testagem ajuda a esclarecer o diagnóstico. O médico recomenda a realização de teste rápido de antígeno ou RT-PCR, preferencialmente entre o segundo e o quarto dia após o início dos sintomas, período em que a detecção do vírus pode ser mais eficiente.

O que fazer em caso de teste positivo?

Quem recebe o diagnóstico de Covid-19 deve evitar contato próximo com outras pessoas, principalmente nos primeiros dias da infecção, quando a transmissão pode ser mais intensa.O especialista orienta que pessoas sem imunossupressão mantenham isolamento domiciliar durante os primeiros cinco dias de sintomas, seguindo as recomendações de saúde aplicáveis ao caso.

Se for necessário sair ou manter contato com outras pessoas, o uso de máscara cirúrgica ou PFF2/N95 ajuda a reduzir o risco de transmissão. A proteção deve ser reforçada em ambientes com idosos, especialmente aqueles com 65 anos ou mais, pacientes em tratamento oncológico e pessoas com doenças crônicas, que podem apresentar maior risco de complicações.

Outro cuidado importante é manter a vacinação atualizada, especialmente entre os grupos prioritários. As doses de reforço ajudam a reduzir o risco de hospitalização e de evolução para quadros graves.“A taxa de anticorpos sofre redução natural ao longo dos meses, motivo pelo qual as doses de reforço para os grupos prioritários são indispensáveis para reduzir a hospitalização”, afirma o infectologista.

Quando procurar atendimento médico?

Embora muitos casos apresentem sintomas leves, alguns sinais podem indicar agravamento e exigem avaliação médica imediata.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Falta de ar progressiva;

Dor persistente no tórax, especialmente ao respirar;

Febre alta e persistente;

Sonolência extrema ou alteração do nível de consciência.

