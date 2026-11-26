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Covid-19: pesquisa revela que parte da população pode estar menos protegida do que imagina

Levantamento aponta que a recomendação de profissionais de saúde aumenta a adesão às doses, mas revela que parte dos grupos mais vulneráveis ainda não atualizou a proteção. Dados também mostram baixa intenção de vacinar crianças

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:20

Covid-19: pesquisa revela que parte da população pode estar menos protegida do que imagina Crédito: imagem gerada pela IA

O aumento de casos de Covid-19 em diferentes regiões do Brasil reacende o alerta para a importância da vacinação, principalmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças. Mesmo com a circulação de novas linhagens do coronavírus, parte da população ainda não mantém a proteção atualizada, segundo levantamento realizado pela Inception em parceria com a Pfizer.

A pesquisa identificou que 46% dos participantes receberam recomendação de um profissional de saúde para se vacinar contra a Covid-19 — ou vacinar os filhos — nos últimos 12 meses. Entre aqueles que receberam a orientação, 82% afirmaram que se vacinaram. Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, o índice chegou a 91%. Os dados reforçam a importância da orientação médica e de outros profissionais de saúde para esclarecer dúvidas e estimular a adesão à imunização.

Vacina continua sendo necessária para enfrentar a covid 1 de 33

O cenário epidemiológico também exige atenção. De acordo com o boletim InfoGripe de 12 de novembro de 2026, o Brasil havia registrado 174.427 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) naquele ano. O levantamento apontou tendência de crescimento nas seis semanas anteriores em 18 estados. Apesar de a atividade permanecer em níveis de baixo risco, a Covid-19 ocupava a segunda posição entre as causas de óbitos por SRAG, com 26,9%, segundo os dados citados no levantamento.

Nova variante representa maioria dos sequenciamentos

O monitoramento do coronavírus mostra que o vírus continua evoluindo. Conforme informe do Ministério da Saúde, a linhagem XFG e suas variantes corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos de SARS-CoV-2 realizados no Brasil entre as semanas epidemiológicas 1 e 42 de 2026.

Embora a evolução da variante não tenha indicado maior gravidade em comparação com linhagens anteriores, a circulação do vírus reforça a necessidade de acompanhar as recomendações de vacinação e manter a proteção atualizada. A pesquisa também identificou que 85% dos entrevistados consideram as vacinas contra a Covid-19 seguras. Por outro lado, 48% disseram sentir-se totalmente protegidos com as doses que já receberam. A percepção de proteção, porém, não substitui a verificação da necessidade de novas doses, que varia conforme idade, condições de saúde e histórico vacinal.

Idosos e pessoas com doenças crônicas exigem atenção

Idosos e pessoas com condições como diabetes, doenças cardíacas, pulmonares ou renais, câncer e imunidade comprometida estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da Covid-19. A infecção também pode agravar problemas cardiovasculares preexistentes, o que torna a prevenção e o acompanhamento médico ainda mais importantes. Entre os participantes de 18 a 59 anos com condições de risco, 86% haviam completado o esquema inicial de vacinação. No entanto, 25% não tinham recebido nenhuma dose adicional nos dois anos anteriores à pesquisa.

Vacinação infantil preocupa

Os dados sobre crianças também chamam a atenção. Apenas 35% das crianças dos participantes receberam vacina contra a Covid-19 nos últimos dois anos. Além disso, somente 48% dos pais reconheciam que a doença poderia provocar complicações graves nessa faixa etária. O levantamento mostrou ainda que apenas 22% pretendiam dar novas doses aos filhos quando houvesse recomendação. A vacinação infantil é especialmente importante para proteger contra formas graves da doença. Para crianças a partir dos seis meses, a imunização deve seguir o esquema indicado para a faixa etária e as orientações do calendário nacional.

Vacinas contra gripe e Covid-19 podem ser aplicadas juntas

A ida à Unidade Básica de Saúde (UBS) também pode ser uma oportunidade para conferir outras vacinas. Segundo a pesquisa, 46% dos participantes já receberam os imunizantes contra gripe e Covid-19 na mesma ocasião. Entre aqueles que não tomaram as duas vacinas juntas, 52% disseram não saber que a aplicação poderia ocorrer na mesma visita.

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação de 2026, as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente a outros imunizantes, incluindo o da influenza. “Aproveitar a ida à Unidade Básica de Saúde para conferir a caderneta de vacinação é uma atitude simples que pode fazer diferença. É uma oportunidade de verificar não apenas as doses contra gripe e Covid-19, mas também outros imunizantes recomendados para cada faixa etária”, afirma a médica Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer.