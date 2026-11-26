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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:20
O aumento de casos de Covid-19 em diferentes regiões do Brasil reacende o alerta para a importância da vacinação, principalmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças. Mesmo com a circulação de novas linhagens do coronavírus, parte da população ainda não mantém a proteção atualizada, segundo levantamento realizado pela Inception em parceria com a Pfizer.
A pesquisa identificou que 46% dos participantes receberam recomendação de um profissional de saúde para se vacinar contra a Covid-19 — ou vacinar os filhos — nos últimos 12 meses. Entre aqueles que receberam a orientação, 82% afirmaram que se vacinaram. Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, o índice chegou a 91%. Os dados reforçam a importância da orientação médica e de outros profissionais de saúde para esclarecer dúvidas e estimular a adesão à imunização.
Vacina continua sendo necessária para enfrentar a covid
O cenário epidemiológico também exige atenção. De acordo com o boletim InfoGripe de 12 de novembro de 2026, o Brasil havia registrado 174.427 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) naquele ano. O levantamento apontou tendência de crescimento nas seis semanas anteriores em 18 estados. Apesar de a atividade permanecer em níveis de baixo risco, a Covid-19 ocupava a segunda posição entre as causas de óbitos por SRAG, com 26,9%, segundo os dados citados no levantamento.
Nova variante representa maioria dos sequenciamentos
O monitoramento do coronavírus mostra que o vírus continua evoluindo. Conforme informe do Ministério da Saúde, a linhagem XFG e suas variantes corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos de SARS-CoV-2 realizados no Brasil entre as semanas epidemiológicas 1 e 42 de 2026.
Embora a evolução da variante não tenha indicado maior gravidade em comparação com linhagens anteriores, a circulação do vírus reforça a necessidade de acompanhar as recomendações de vacinação e manter a proteção atualizada. A pesquisa também identificou que 85% dos entrevistados consideram as vacinas contra a Covid-19 seguras. Por outro lado, 48% disseram sentir-se totalmente protegidos com as doses que já receberam. A percepção de proteção, porém, não substitui a verificação da necessidade de novas doses, que varia conforme idade, condições de saúde e histórico vacinal.
Idosos e pessoas com doenças crônicas exigem atenção
Idosos e pessoas com condições como diabetes, doenças cardíacas, pulmonares ou renais, câncer e imunidade comprometida estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da Covid-19. A infecção também pode agravar problemas cardiovasculares preexistentes, o que torna a prevenção e o acompanhamento médico ainda mais importantes. Entre os participantes de 18 a 59 anos com condições de risco, 86% haviam completado o esquema inicial de vacinação. No entanto, 25% não tinham recebido nenhuma dose adicional nos dois anos anteriores à pesquisa.
Vacinação infantil preocupa
Os dados sobre crianças também chamam a atenção. Apenas 35% das crianças dos participantes receberam vacina contra a Covid-19 nos últimos dois anos. Além disso, somente 48% dos pais reconheciam que a doença poderia provocar complicações graves nessa faixa etária. O levantamento mostrou ainda que apenas 22% pretendiam dar novas doses aos filhos quando houvesse recomendação. A vacinação infantil é especialmente importante para proteger contra formas graves da doença. Para crianças a partir dos seis meses, a imunização deve seguir o esquema indicado para a faixa etária e as orientações do calendário nacional.
Vacinas contra gripe e Covid-19 podem ser aplicadas juntas
A ida à Unidade Básica de Saúde (UBS) também pode ser uma oportunidade para conferir outras vacinas. Segundo a pesquisa, 46% dos participantes já receberam os imunizantes contra gripe e Covid-19 na mesma ocasião. Entre aqueles que não tomaram as duas vacinas juntas, 52% disseram não saber que a aplicação poderia ocorrer na mesma visita.
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação de 2026, as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente a outros imunizantes, incluindo o da influenza. “Aproveitar a ida à Unidade Básica de Saúde para conferir a caderneta de vacinação é uma atitude simples que pode fazer diferença. É uma oportunidade de verificar não apenas as doses contra gripe e Covid-19, mas também outros imunizantes recomendados para cada faixa etária”, afirma a médica Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer.
A especialista destaca que a vacinação deve continuar fazendo parte dos cuidados de saúde, mesmo com a redução da percepção de risco. A recomendação é que pessoas elegíveis procurem uma unidade de saúde para verificar se há doses indicadas de acordo com a idade, as condições clínicas e o histórico vacinal. Além da imunização, medidas como higienizar as mãos e manter ambientes arejados ajudam a reduzir os riscos de transmissão.