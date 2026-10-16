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Criança pode tomar energético e café? Veja respostas para as 10 dúvidas mais comuns sobre alimentação infantil

Café, isotônico, mel e pipoca exigem cuidados que variam conforme a idade

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:31

Dúvidas sobre alimentação infantil tomam conta das buscas Crédito: Imagem gerada por IA

A dúvida sobre o que oferecer às crianças vai além de doces e refrigerantes. Bebidas com cafeína, produtos com mais proteínas e até alimentos comuns, como ovo e banana, estão entre os itens que levam brasileiros a procurar orientações no Google.

Um levantamento da plataforma de consultas médicas Olá Doutor identificou as perguntas mais frequentes sobre alimentação infantil entre setembro de 2025 e agosto de 2026. Energético, Gatorade e café ocuparam as primeiras posições. As bebidas concentraram 57,9% das pesquisas analisadas.

Para responder às dez dúvidas do ranking, as orientações apresentadas pela plataforma foram complementadas com recomendações do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e de outras instituições de saúde.

Veja características e benefícios das frutas 1 de 10

1. Criança pode tomar energético?

Não é recomendado. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que crianças e adolescentes não consumam bebidas energéticas. A cafeína e outros estimulantes presentes nesses produtos podem provocar alterações no sono, ansiedade, aumento da pressão arterial e aceleração dos batimentos cardíacos.

A pergunta liderou o ranking, com 48.630 buscas. Segundo Manoella Ferreira, gestora médica do Olá Doutor, o organismo infantil é mais sensível à cafeína do que o dos adultos.

“Por isso, produtos com apelo adulto ou voltados a desempenho e energia não devem ser incorporados à rotina dos pequenos”, afirma.

Veja os grupos alimentares mais buscados Crédito: Reprodução

2. Criança pode tomar Gatorade e outros isotônicos?

Não há necessidade na rotina da maioria das crianças. Isotônicos são desenvolvidos para repor água e eletrólitos perdidos em exercícios intensos e prolongados. Para brincadeiras e atividades físicas habituais, a água é a principal opção de hidratação.

A SBP diferencia essas bebidas dos energéticos e alerta para o consumo desnecessário de açúcar e calorias. Situações de treinamento esportivo intenso exigem avaliação individual. Isotônicos também não devem ser confundidos com soluções de reidratação oral usadas no tratamento de desidratação.

As buscas sobre Gatorade somaram 43.130 no período.

3. Criança pode tomar café?

A recomendação é evitar, especialmente antes dos 12 anos. Em nota sobre cafeína, a SBP destaca a orientação da Academia Americana de Pediatria de não oferecer café e outros produtos com cafeína a menores dessa idade.

A substância pode causar ansiedade, alterações no sono e aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Como as crianças têm menor peso corporal, quantidades pequenas para um adulto podem produzir efeitos mais intensos nelas.

O café foi o terceiro item mais pesquisado, com 20.630 buscas.

As 10 maiores dúvidas Crédito: Reprodução

4. Criança pode comer pipoca?

A orientação é não oferecer antes dos 4 anos. A pipoca está entre os alimentos com risco de engasgo e aspiração, quando fragmentos entram nas vias respiratórias.

Segundo a SBP, crianças pequenas ainda não conseguem mastigar determinados alimentos de forma completa. A entidade recomenda evitar alimentos duros e crocantes, como pipoca e amendoim, até que tenham pelo menos 4 anos. Depois dessa idade, a supervisão continua necessária, e a criança deve comer sentada.

A pergunta acumulou 14.650 pesquisas.

5. Criança pode comer mel?

Bebês com menos de 1 ano não devem consumir mel, e o Ministério da Saúde orienta evitá-lo até os 2 anos. O alimento pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum, associados ao botulismo intestinal, uma doença grave.

O mel também integra o grupo de alimentos que o Ministério recomenda não oferecer nos primeiros dois anos de vida, período em que devem ser evitados açúcares e preparações adoçadas.

Foram registradas 12.980 buscas sobre o tema.

6. Criança pode comer chia?

Sim, mas a forma de oferecer exige cuidado, principalmente para as menores. A chia pode integrar uma alimentação variada e ser misturada a preparações úmidas, como frutas amassadas ou mingaus.

A Cleveland Clinic orienta evitar oferecer sementes de chia secas isoladamente, pois elas absorvem líquidos e se expandem, com risco de obstrução. A instituição também recomenda não dar grandes quantidades de uma só vez a crianças pequenas.

Para bebês no início da alimentação complementar, por volta dos 6 meses, o serviço público de saúde britânico, NHS, orienta que sementes sejam oferecidas trituradas ou moídas, em consistência adequada.

Criança pode? Crédito: Reprodução

A chia somou 11.810 pesquisas no levantamento.

7. Criança pode comer ovo?

Sim. O ovo inteiro pode ser introduzido a partir dos 6 meses, bem cozido e com textura adequada. Não é necessário esperar a criança completar 1 ano para oferecer o alimento.

O preparo deve permitir que ela consiga mastigar e engolir com segurança. O ovo pode ser amassado ou servido em preparações completamente cozidas, sem partes cruas. As orientações de alimentação complementar incluem ovos entre os alimentos que podem compor refeições variadas nessa fase.

Como pode provocar alergia, crianças com alergia conhecida ou histórico que exija cuidados específicos precisam de orientação individual antes da oferta.

A pergunta apareceu em 10.950 buscas.

8. Criança pode comer banana?

Sim, a partir do início da alimentação complementar, por volta dos 6 meses. A banana é uma das frutas que podem ser oferecidas nessa etapa, junto de outros alimentos in natura.

No começo, pode ser amassada com garfo, sem necessidade de acrescentar açúcar. A textura deve acompanhar o desenvolvimento da criança: a orientação do Ministério da Saúde é iniciar com alimentos amassados e ampliar gradualmente a consistência.

O levantamento contabilizou 9.860 pesquisas sobre banana.

9. Criança pode tomar iogurte proteico?

Depende da idade, da composição do produto e das necessidades da criança. O rótulo “proteico” não significa que o alimento seja necessário ou mais adequado para o público infantil.

Segundo as orientações reunidas pelo Olá Doutor, não há uma idade mínima única que se aplique a todos esses produtos. A recomendação é avaliar a inclusão com um médico ou nutricionista, considerando a alimentação habitual e a formulação escolhida.

Também é preciso diferenciar iogurte natural de produtos com açúcar, adoçantes e outros ingredientes. O Ministério da Saúde inclui iogurtes sem açúcar e sem aditivos entre os alimentos minimamente processados que podem compor uma alimentação equilibrada.

O iogurte proteico teve 8.740 buscas.

10. Criança pode beber cerveja sem álcool?

Não é indicada para crianças. Segundo a avaliação apresentada pelo Olá Doutor, além da possibilidade de álcool residual, oferecer a bebida pode naturalizar um hábito associado ao consumo de álcool.

A expressão “sem álcool” não significa necessariamente ausência completa da substância. A regulamentação brasileira admite essa classificação para cervejas com teor alcoólico de até 0,5%. Já expressões como “zero álcool” e “0,0%” seguem um limite mais baixo, de até 0,05% de álcool residual.

A pergunta somou 7.350 pesquisas no período analisado.

Suplementos também despertam dúvidas

Em um ranking separado, o whey protein reuniu 96.800 buscas sobre consumo por crianças, seguido por melatonina, com 61.650, e creatina, com 49.890.

Segundo Manoella Ferreira, a popularidade desses produtos não deve determinar seu uso na infância. A indicação precisa considerar as necessidades de cada criança.

A Anvisa recomenda que crianças recebam orientação de um profissional de saúde antes de consumir suplementos.

Como a pesquisa foi realizada

O levantamento do Olá Doutor considerou buscas no Google Brasil iniciadas pela expressão “criança pode” e suas variações, entre setembro de 2025 e agosto de 2026.

As pesquisas sobre alimentos e bebidas foram distribuídas em seis categorias. Depois das bebidas, apareceram doces (16,9%), proteínas (9,7%), frutas (8,3%), sementes e oleaginosas (5%) e temperos e condimentos (2,2%). Os suplementos foram analisados separadamente.