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Criança range os dentes dormindo? Veja quando o bruxismo pode indicar algo além de um hábito

Ronco, respiração pela boca, sono agitado, dores de cabeça e alterações durante o dia podem ser sinais de que é preciso investigar a causa

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:32

Criança range os dentes dormindo? Veja quando o bruxismo pode indicar algo além de um hábito Crédito: Imagem gerada pela IA

É noite, a criança está dormindo e, de repente, surge um som conhecido: o ranger dos dentes. Para muitos pais, o episódio parece apenas uma fase ou um hábito que vai desaparecer com o tempo. Em alguns casos, de fato, o bruxismo infantil pode ser apenas acompanhado, sem necessidade de um tratamento específico.

Mas o comportamento também pode estar relacionado a outros fatores que merecem atenção, principalmente quando aparece junto de ronco, respiração pela boca, sono agitado ou mudanças no comportamento durante o dia. “O bruxismo infantil é multifatorial. Ele resulta da interação entre fatores respiratórios, do sono, comportamentais, psicológicos e alterações do desenvolvimento neurológico”, explica a cirurgiã bucomaxilofacial Juliana Mussi, do Hospital Paulista.

Dados sobre bruxismo 1 de 3

Isso significa que não existe uma única explicação para a criança ranger ou apertar os dentes durante o sono. Ansiedade, estresse, alterações comportamentais, dificuldades de atenção e alguns hábitos orais, como roer as unhas, são observados com maior frequência em crianças com bruxismo.

Refluxo gastroesofágico e o uso de determinados medicamentos também estão entre os fatores descritos. Por isso, identificar o comportamento é apenas o primeiro passo para entender o que pode estar por trás dele.

Ronco e respiração pela boca merecem atenção

Um dos principais pontos que os pais devem observar é a qualidade da respiração durante o sono. Segundo a especialista, alterações respiratórias e do sono, como ronco, apneia obstrutiva do sono, aumento das amígdalas e adenoides, respiração pela boca, asma e alergias respiratórias apresentam associação com o bruxismo do sono em crianças.

Por isso, observar somente os dentes pode não ser suficiente. Uma criança que range os dentes durante a noite e também ronca, dorme de boca aberta ou apresenta sinais de sono pouco reparador pode precisar de uma investigação mais ampla. “A presença de alterações respiratórias deve ser investigada e tratada, pois o bruxismo pode ser uma consequência”, afirma a cirurgiã bucomaxilofacial.

Sinais durante o dia também podem aparecer

Como o bruxismo acontece principalmente durante o sono, os pais podem nem perceber o ranger dos dentes. Alguns sinais observados ao longo do dia, porém, podem levantar a suspeita de que algo esteja acontecendo durante a noite. Entre eles estão respiração bucal crônica, sonolência excessiva, irritabilidade, hiperatividade e dificuldade de concentração.

A criança também pode apresentar dor de cabeça pela manhã, dor ou cansaço nos músculos usados para mastigar, dificuldade para abrir a boca ou estalos na articulação temporomandibular. O desgaste dos dentes é outro sinal que pode ser percebido. Em alguns casos, a criança também apresenta hipersensibilidade dentária ou dor.

Quando o bruxismo pode ser apenas acompanhado?

Nem toda criança que range os dentes precisa de tratamento. De acordo com a especialista, quando não existem sintomas, comorbidades, dor, desgaste dentário significativo ou impacto na qualidade de vida, a conduta pode ser apenas o acompanhamento e a reavaliação periódica.

A situação muda quando aparecem sinais de prejuízo à saúde ou ao bem-estar. Desgaste importante dos dentes, hipersensibilidade, dor, alterações na articulação da mandíbula ou dores de cabeça associadas ao bruxismo são motivos para avaliação. Além disso, quando são identificados problemas respiratórios, apneia do sono, ansiedade, depressão, alterações do desenvolvimento neurológico ou refluxo, essas condições também precisam de atenção específica.

“O mais importante é não olhar para o bruxismo de forma isolada. Em algumas crianças, ele pode estar associado a outras alterações que precisam ser identificadas e acompanhadas”, orienta a cirurgiã do Hospital Paulista.

O que os pais devem observar

Mais do que tentar simplesmente fazer a criança parar de ranger os dentes, a investigação deve considerar o conjunto de sinais apresentados. A forma como ela dorme, respira e se comporta durante o dia pode ajudar a indicar se existe algo além do próprio bruxismo.

Ronco frequente, sono agitado, respiração pela boca, dores de cabeça ao acordar, desgaste dos dentes, dor na mandíbula e mudanças no comportamento são alguns dos sinais que merecem ser observados.