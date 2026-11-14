Crianças e adultos com doença genética rara, que pode ser identificada pelo teste do pezinho, terão nova opção de tratamento em comprimidos

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:24
Pessoas com Atrofia Muscular Espinhal (AME) terão uma nova opção de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de risdiplam em comprimidos de 5 mg para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade, com peso acima de 20 kg e diagnóstico de AME dos tipos 1, 2 ou 3.
O medicamento, fabricado pela Roche Farma Brasil, é indicado também para pacientes pré-sintomáticos que tenham de uma a quatro cópias do gene SMN2. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União.
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A nova apresentação permite administrar o medicamento em comprimidos revestidos, ampliando as possibilidades de tratamento para pacientes que atendem aos critérios de idade, peso e diagnóstico. A versão em pó para solução oral continuará sendo comercializada e fornecida para atender às demais faixas etárias, perfis de peso e necessidades de dosagem.
A AME é uma doença genética que afeta os neurônios motores, responsáveis pelo controle dos movimentos. A condição pode comprometer a força muscular e funções como respirar e engolir.
O risdiplam atua no processamento do RNA mensageiro do gene SMN2, aumentando a produção da proteína SMN funcional, essencial para a sobrevivência dos neurônios motores.
“A aprovação da Anvisa representa um avanço importante para as pessoas que vivem com atrofia muscular espinhal e suas famílias. Oferecer alternativas que considerem as necessidades dos pacientes e os desafios da rotina é fundamental para tornar a jornada de tratamento adaptada à realidade de cada pessoa, reforçando o compromisso da Roche com a inovação e com o desenvolvimento de soluções que contribuam para a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes”, destaca Michelle França, diretora médica da Roche Farma Brasil.