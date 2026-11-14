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Crianças e adultos com doença genética rara, que pode ser identificada pelo teste do pezinho, terão nova opção de tratamento em comprimidos

Medicamento aprovado pela Anvisa é indicado para adultos e crianças a partir de 2 anos com atrofia muscular espinhal

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:24

Imagem Edicase Brasil
O teste do pezinho é feito pela coleta de sangue do calcanhar do recém-nascido  Crédito: Valmedia | Shutterstock

Pessoas com Atrofia Muscular Espinhal (AME) terão uma nova opção de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de risdiplam em comprimidos de 5 mg para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade, com peso acima de 20 kg e diagnóstico de AME dos tipos 1, 2 ou 3.

O medicamento, fabricado pela Roche Farma Brasil, é indicado também para pacientes pré-sintomáticos que tenham de uma a quatro cópias do gene SMN2. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União.

10 benefícios do leite materno para os bebês

1. Fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando a protegê-lo contra infecções respiratórias, diarreias e outras doenças comuns na infância. por Shutterstock
2. Favorece o desenvolvimento cerebral e cognitivo, já que contém gorduras e nutrientes essenciais para a formação do sistema nervoso. por Shutterstock
3. Reduz o risco de alergias e intolerâncias alimentares, pois o leite materno é totalmente adaptado ao organismo do bebê. por Shutterstock
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5. Contribui para a saúde da mãe, ajudando na recuperação pós-parto, reduzindo o risco de hemorragia e diminuindo as chances de câncer de mama e de ovário. por Shutterstock
6. Garante nutrição completa, pois contém a proporção ideal de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais que o bebê precisa nos primeiros meses de vida. por Shutterstock
7. Facilita a digestão, já que o leite materno é mais leve e facilmente absorvido pelo organismo do bebê em comparação a outros tipos de leite. por Shutterstock
8. Ajuda na formação da flora intestinal saudável, prevenindo cólicas e fortalecendo o sistema digestivo. por Shutterstock
9. Reduz o risco de obesidade infantil, pois o leite materno regula naturalmente a saciedade e o metabolismo do bebê.   por Shutterstock
10. É econômico e sempre disponível, mantendo a temperatura ideal e dispensando preparo, o que o torna a forma mais prática e segura de alimentação nos primeiros meses. por Shutterstock
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1. Fortalece o sistema imunológico do bebê, ajudando a protegê-lo contra infecções respiratórias, diarreias e outras doenças comuns na infância. por Shutterstock

A nova apresentação permite administrar o medicamento em comprimidos revestidos, ampliando as possibilidades de tratamento para pacientes que atendem aos critérios de idade, peso e diagnóstico. A versão em pó para solução oral continuará sendo comercializada e fornecida para atender às demais faixas etárias, perfis de peso e necessidades de dosagem.

O que é a AME?

A AME é uma doença genética que afeta os neurônios motores, responsáveis pelo controle dos movimentos. A condição pode comprometer a força muscular e funções como respirar e engolir.

O risdiplam atua no processamento do RNA mensageiro do gene SMN2, aumentando a produção da proteína SMN funcional, essencial para a sobrevivência dos neurônios motores.

“A aprovação da Anvisa representa um avanço importante para as pessoas que vivem com atrofia muscular espinhal e suas famílias. Oferecer alternativas que considerem as necessidades dos pacientes e os desafios da rotina é fundamental para tornar a jornada de tratamento adaptada à realidade de cada pessoa, reforçando o compromisso da Roche com a inovação e com o desenvolvimento de soluções que contribuam para a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes”, destaca Michelle França, diretora médica da Roche Farma Brasil.

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