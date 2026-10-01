DIA DO IDOSO

Cuidado com os joelhos e exercício ajudam idosos a preservar autonomia

Bahia já tem 2,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:22

Cuidado com joelhos pode ajudar autonomia de idosos Crédito: Magnific

Envelhecer não precisa significar perder mobilidade ou abrir mão da independência. Manter uma rotina de atividade física e cuidar dos joelhos ao longo da vida são medidas que podem contribuir para que pessoas idosas continuem realizando tarefas do dia a dia com autonomia.

Na Bahia, a discussão ganha espaço diante do crescimento da população com 60 anos ou mais. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 2,1 milhões de baianos estavam nessa faixa etária, o equivalente a 15,3% da população. Em 2010, eram cerca de 1,4 milhão. O aumento foi de 48,9% em 12 anos.

O chamado índice de envelhecimento também avançou no estado. Em 2010, havia 40,4 pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 crianças de até 14 anos. Em 2022, a proporção chegou a 75,4 idosos para cada 100 crianças.

Idosos 1 de 4

Para o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em joelho e médico do esporte, o aumento da longevidade traz também a necessidade de pensar na qualidade dos anos vividos. Mais do que prolongar a vida, segundo ele, é importante preservar a capacidade de se movimentar e realizar atividades cotidianas.

“Quando falamos em envelhecimento saudável, precisamos pensar também em funcionalidade", afirma. "Conseguir caminhar, subir escadas, levantar de uma cadeira, fazer exercício físico ou simplesmente sair de casa sem dor são aspectos diretamente relacionados à autonomia."

Os joelhos têm papel importante nessa manutenção da independência. A recomendação, segundo o especialista, não é esperar o surgimento de dores para começar a cuidar das articulações. Fortalecimento muscular, movimento regular e avaliação médica diante de sintomas persistentes fazem parte desse cuidado.

O exercício físico regular está entre as estratégias recomendadas para um envelhecimento mais ativo. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática pode contribuir para melhorar postura e equilíbrio, diminuir o risco de quedas e ajudar na proteção de ossos e articulações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, para idosos sem contraindicações, entre 150 e 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada. Outra possibilidade é realizar uma quantidade equivalente de atividade intensa. Exercícios de fortalecimento muscular também são indicados pelo menos duas vezes por semana.

Para quem tem mobilidade reduzida, atividades voltadas ao equilíbrio e à prevenção de quedas ganham importância. A escolha, porém, deve levar em conta as condições de cada pessoa, principalmente quando já existem dores, lesões ou limitações.