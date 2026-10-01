Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cuidado com os joelhos e exercício ajudam idosos a preservar autonomia

Bahia já tem 2,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:22

Cuidado com joelhos pode ajudar autonomia de idosos
Cuidado com joelhos pode ajudar autonomia de idosos Crédito: Magnific

Envelhecer não precisa significar perder mobilidade ou abrir mão da independência. Manter uma rotina de atividade física e cuidar dos joelhos ao longo da vida são medidas que podem contribuir para que pessoas idosas continuem realizando tarefas do dia a dia com autonomia.

Na Bahia, a discussão ganha espaço diante do crescimento da população com 60 anos ou mais. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 2,1 milhões de baianos estavam nessa faixa etária, o equivalente a 15,3% da população. Em 2010, eram cerca de 1,4 milhão. O aumento foi de 48,9% em 12 anos.

O chamado índice de envelhecimento também avançou no estado. Em 2010, havia 40,4 pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 crianças de até 14 anos. Em 2022, a proporção chegou a 75,4 idosos para cada 100 crianças.

Idosos

Exercícios de força são importantes para preservar a musculatura e a autonomia na terceira idade por Foto: Pedro Ribeiro- Pexels
Idosos podem perder força muscular com o avanço da idade, dificultando atividades simples do dia a dia por Foto: Abigail Sylvester- Pexels
Pesquisa identificou uma possível relação entre o envelhecimento e falhas na comunicação entre nervos e músculos por Foto: Ahmed Mulla- Pexels
Descoberta pode abrir caminho para novas estratégias de combate à sarcopenia e à perda de força muscular por Foto: Florencia Brain- Pexels
1 de 4
Exercícios de força são importantes para preservar a musculatura e a autonomia na terceira idade por Foto: Pedro Ribeiro- Pexels

Para o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em joelho e médico do esporte, o aumento da longevidade traz também a necessidade de pensar na qualidade dos anos vividos. Mais do que prolongar a vida, segundo ele, é importante preservar a capacidade de se movimentar e realizar atividades cotidianas.

“Quando falamos em envelhecimento saudável, precisamos pensar também em funcionalidade", afirma. "Conseguir caminhar, subir escadas, levantar de uma cadeira, fazer exercício físico ou simplesmente sair de casa sem dor são aspectos diretamente relacionados à autonomia."

Os joelhos têm papel importante nessa manutenção da independência. A recomendação, segundo o especialista, não é esperar o surgimento de dores para começar a cuidar das articulações. Fortalecimento muscular, movimento regular e avaliação médica diante de sintomas persistentes fazem parte desse cuidado.

O exercício físico regular está entre as estratégias recomendadas para um envelhecimento mais ativo. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática pode contribuir para melhorar postura e equilíbrio, diminuir o risco de quedas e ajudar na proteção de ossos e articulações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, para idosos sem contraindicações, entre 150 e 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada. Outra possibilidade é realizar uma quantidade equivalente de atividade intensa. Exercícios de fortalecimento muscular também são indicados pelo menos duas vezes por semana.

Para quem tem mobilidade reduzida, atividades voltadas ao equilíbrio e à prevenção de quedas ganham importância. A escolha, porém, deve levar em conta as condições de cada pessoa, principalmente quando já existem dores, lesões ou limitações.

“Não existe um exercício físico único que sirva para todo mundo. Uma pessoa que passou anos sedentária, por exemplo, não deve tentar recuperar o tempo perdido começando com carga ou intensidade elevadas", alerta Marcelo. "O ideal é começar de forma gradual e adequar a atividade à condição física, à idade, ao histórico de lesões e às características de cada paciente", orienta.

Leia mais

Imagem - Terapia hormonal pode ajudar a proteger os ossos na menopausa

Terapia hormonal pode ajudar a proteger os ossos na menopausa

Imagem - Dormir pouco ou demais pode acelerar envelhecimento; veja quantas horas de sono são indicadas

Dormir pouco ou demais pode acelerar envelhecimento; veja quantas horas de sono são indicadas

Imagem - Onda de calor aumenta risco de desidratação; veja sinais e como proteger o corpo

Onda de calor aumenta risco de desidratação; veja sinais e como proteger o corpo

Tags:

Idosos Autonomia Saúde Cuidados

Mais recentes

Imagem - Quanto ganha um mesário nas eleições de 2026? Saiba o valor do auxílio e os benefícios

Quanto ganha um mesário nas eleições de 2026? Saiba o valor do auxílio e os benefícios
Imagem - Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio

Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio
Imagem - Inauguração de loja de cosméticos no lugar da antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, ganha data

Inauguração de loja de cosméticos no lugar da antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, ganha data