DIGNIDADE NO CUIDADO

Cuidados paliativos não são apenas para o fim da vida: veja como o paciente pode decidir sobre o próprio tratamento

Abordagem pode começar no diagnóstico de uma doença grave e ajuda a aliviar o sofrimento, respeitar preferências e evitar decisões tomadas às pressas em momentos de urgência

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:10

Cuidados paliativos não são apenas para o fim da vida: veja como o paciente pode decidir sobre o próprio tratamento Crédito: Reprodução/Freepik

Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave, falar sobre cuidados paliativos ainda pode causar medo ou ser interpretado como sinal de que não há mais nada a fazer. Mas a proposta é justamente mais ampla: cuidar da pessoa como um todo, aliviar o sofrimento e respeitar suas vontades ao longo do tratamento.

No Dia Mundial de Cuidados Paliativos, celebrado em 10 de outubro, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) chama atenção para a importância de ouvir o paciente e permitir que ele participe das decisões sobre seu próprio cuidado. “Não estamos falando apenas de tratar sintomas físicos, mas de olhar para a pessoa como um todo: seus medos, suas relações, sua história e o que é importante para ela naquele momento”, explica o geriatra e paliativista Lucíulo Melo, presidente da Comissão de Cuidados Paliativos da SBGG.

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Cuidados paliativos podem começar cedo

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os cuidados paliativos não são restritos aos últimos dias ou semanas de vida. Eles podem ser integrados ao tratamento desde o diagnóstico de uma doença grave, inclusive paralelamente a outras terapias. A abordagem pode beneficiar pessoas com diferentes condições de saúde, como câncer, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença renal, demências e sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), entre outras.

O objetivo é controlar sintomas, aliviar o sofrimento e promover qualidade de vida, levando em consideração não apenas os aspectos físicos da doença, mas também as dimensões emocionais, sociais e familiares.

O paciente precisa ser ouvido

Um dos pontos centrais dos cuidados paliativos é a autonomia do paciente. Isso significa compreender quais são seus valores, prioridades, medos e preferências para que essas informações possam ser consideradas nas decisões relacionadas ao tratamento. Esse diálogo pode ser ainda mais importante quando existe a possibilidade de a pessoa chegar a uma situação em que não consiga mais se comunicar ou decidir sozinha.

Por isso, conversar antecipadamente sobre as preferências de cuidado pode ajudar familiares e profissionais de saúde a tomar decisões mais alinhadas ao que o paciente realmente deseja.

Por que conversar antes de uma emergência?

Muitas decisões difíceis acabam sendo tomadas justamente quando a situação de saúde já se tornou crítica. Nesses momentos, familiares podem estar emocionalmente abalados e sem saber exatamente o que a pessoa gostaria que fosse feito. “Muitas pessoas chegam a momentos críticos sem nunca terem conversado sobre o que gostariam que fosse feito. Isso gera decisões difíceis, muitas vezes, em um ambiente de urgência, com familiares inseguros e sobrecarregados”, afirma Lucíulo.

O planejamento antecipado de cuidados permite registrar e discutir essas preferências antes que uma situação de emergência aconteça. Para o especialista, antecipar esse diálogo é uma forma de cuidado. “Falar sobre isso antes da urgência é um ato de cuidado. Quando as vontades são conhecidas, evitamos sofrimento desnecessário e decisões que não refletem o que o paciente gostaria”, explica.

O que pode ser conversado?

O planejamento antecipado permite que paciente, familiares e profissionais de saúde conversem sobre valores, prioridades e preferências relacionadas ao cuidado. Mais do que escolher procedimentos isolados, a proposta é compreender o que é importante para aquela pessoa diante de diferentes cenários de saúde. Esse diálogo também pode ser revisto ao longo do tempo. À medida que a doença evolui ou as circunstâncias mudam, as preferências do paciente podem ser novamente discutidas.

Acesso à informação

Para facilitar o acesso à informação, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mantém uma área específica com materiais sobre cuidados paliativos, incluindo conteúdos explicativos, e-books e ferramentas voltadas a pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde.

Entre os recursos estão o “Minhas Vontades”, que auxilia no registro das preferências do paciente, e o projeto “Cartas na Mesa”, criado para estimular conversas sobre valores, desejos e escolhas relacionadas à saúde. Os materiais podem ajudar famílias a iniciar uma conversa que muitas vezes é adiada por ser considerada difícil.



Cuidados paliativos não significam desistir do tratamento

A principal mensagem da SBGG é que os cuidados paliativos não devem ser confundidos com abandono ou interrupção automática do tratamento. A abordagem busca garantir que, diante de uma doença grave, o paciente tenha seus sintomas controlados, seja acolhido e possa participar das decisões que envolvem sua própria vida.