DIA DO SORVETE

Dá para tomar sorvete todo dia? Veja quantas calorias, açúcar e gordura há em uma bola

Uma porção de 100 gramas pode ter até 220 calorias, mas composição do produto e quantidade de açúcar e gordura também devem ser consideradas

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:21

Dá para tomar sorvete todo dia? Veja quantas calorias, açúcar e gordura há em uma bola Crédito: Maginific

Tem dias em que o almoço termina e a pergunta é quase automática: “E o sorvete?”. Para quem não abre mão da sobremesa, a boa notícia é que não é preciso eliminar o doce da rotina para manter uma alimentação equilibrada. Isso, porém, não significa que todos os sorvetes tenham a mesma composição ou que a quantidade e a frequência de consumo não façam diferença.

Uma bola grande de sorvete, equivalente a cerca de 100 gramas, pode ter aproximadamente 170 a 220 calorias, segundo Sandra Fonseca, nutróloga da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. A quantidade de açúcar e gordura também varia de acordo com a composição do produto.

Dicas para fazer um sorvete saudável perfeito 1 de 6

Nos sorvetes considerados de melhor qualidade, uma porção de 100 gramas pode ter cerca de 220 calorias, 15 gramas de açúcar e 5 gramas de gordura animal. Já produtos de menor qualidade podem chegar a aproximadamente 170 calorias, 36 gramas de açúcar e 15 gramas de gordura hidrogenada.

A diferença pode parecer contraditória, já que um sorvete com menos calorias pode apresentar mais açúcar e gordura. Isso acontece porque alguns produtos são mais aerados, aumentando o volume da porção, além de apresentarem maior quantidade de açúcares e gorduras adicionadas.

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“Não é interessante escolher um sorvete apenas pelas calorias. Alguns produtos de melhor qualidade podem ter mais calorias, mas também levam ingredientes como leite e creme de leite, que fornecem proteínas e gorduras naturais. É importante olhar a composição do alimento e não apenas um número isolado”, explica Sandra.

Quantas calorias o sorvete representa no dia?

Para efeito de rotulagem de alimentos, a referência geral utilizada pela Anvisa considera uma ingestão diária de 2.000 calorias para adultos. A necessidade energética individual, no entanto, varia conforme idade, sexo, estatura, composição corporal, nível de atividade física e condições de saúde, como diabetes e alterações nos níveis de colesterol. Dentro dessa referência, uma bola de 100 gramas com 220 calorias representaria cerca de 11% das 2.000 calorias consideradas como referência para o dia. Já uma porção de 170 calorias corresponderia a aproximadamente 8,5%.

Isso ajuda a mostrar por que a quantidade consumida importa. Uma bola de sorvete não precisa ser encarada como um alimento proibido, mas também não deve ser analisada de forma isolada. Coberturas, caldas, chocolates, biscoitos e outros acompanhamentos podem aumentar ainda mais o consumo de açúcar, gordura e calorias da sobremesa.

Sorvete é “não saudável”?

A resposta depende do produto, da quantidade e do contexto da alimentação. Alimentos com maior quantidade de açúcar e gordura podem fazer parte da rotina, mas o consumo frequente e em grandes quantidades pode dificultar uma alimentação equilibrada. “Não existe necessidade de transformar um alimento em vilão. O que faz diferença para a saúde é o padrão alimentar como um todo. É possível consumir sorvete e outros alimentos que dão prazer, desde que isso aconteça com equilíbrio”, afirma a nutróloga.

Para quem gosta de terminar a refeição com uma sobremesa, portanto, o momento do consumo não é, isoladamente, o principal problema. Mais importante é observar o que foi consumido ao longo do dia, o tamanho da porção e a frequência com que o sorvete aparece na rotina.

Como escolher um sorvete melhor?

A variedade disponível atualmente pode dificultar a escolha. Existem produtos tradicionais, versões com menos açúcar, sem lactose e com diferentes combinações de ingredientes. Para Sandra, mais importante do que procurar uma versão que se apresente como “fit” ou “saudável” é observar a composição.

“Um produto com uma alegação específica na embalagem não significa automaticamente que seja a melhor opção. Vale olhar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Também é importante considerar o tipo de gordura e a quantidade de açúcar presentes no produto”, orienta. Outra estratégia é prestar atenção ao tamanho da porção. Uma bola de sorvete consumida ocasionalmente é diferente de transformar a sobremesa em um hábito diário e acrescentar diversos complementos.

O segredo está no equilíbrio