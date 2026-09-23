Dá para tomar sorvete todo dia? Veja quantas calorias, açúcar e gordura há em uma bola

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:21
Tem dias em que o almoço termina e a pergunta é quase automática: “E o sorvete?”. Para quem não abre mão da sobremesa, a boa notícia é que não é preciso eliminar o doce da rotina para manter uma alimentação equilibrada. Isso, porém, não significa que todos os sorvetes tenham a mesma composição ou que a quantidade e a frequência de consumo não façam diferença.
Uma bola grande de sorvete, equivalente a cerca de 100 gramas, pode ter aproximadamente 170 a 220 calorias, segundo Sandra Fonseca, nutróloga da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. A quantidade de açúcar e gordura também varia de acordo com a composição do produto.
Dicas para fazer um sorvete saudável perfeito
Nos sorvetes considerados de melhor qualidade, uma porção de 100 gramas pode ter cerca de 220 calorias, 15 gramas de açúcar e 5 gramas de gordura animal. Já produtos de menor qualidade podem chegar a aproximadamente 170 calorias, 36 gramas de açúcar e 15 gramas de gordura hidrogenada.
A diferença pode parecer contraditória, já que um sorvete com menos calorias pode apresentar mais açúcar e gordura. Isso acontece porque alguns produtos são mais aerados, aumentando o volume da porção, além de apresentarem maior quantidade de açúcares e gorduras adicionadas.
Sorvete
“Não é interessante escolher um sorvete apenas pelas calorias. Alguns produtos de melhor qualidade podem ter mais calorias, mas também levam ingredientes como leite e creme de leite, que fornecem proteínas e gorduras naturais. É importante olhar a composição do alimento e não apenas um número isolado”, explica Sandra.
Quantas calorias o sorvete representa no dia?
Para efeito de rotulagem de alimentos, a referência geral utilizada pela Anvisa considera uma ingestão diária de 2.000 calorias para adultos. A necessidade energética individual, no entanto, varia conforme idade, sexo, estatura, composição corporal, nível de atividade física e condições de saúde, como diabetes e alterações nos níveis de colesterol. Dentro dessa referência, uma bola de 100 gramas com 220 calorias representaria cerca de 11% das 2.000 calorias consideradas como referência para o dia. Já uma porção de 170 calorias corresponderia a aproximadamente 8,5%.
Isso ajuda a mostrar por que a quantidade consumida importa. Uma bola de sorvete não precisa ser encarada como um alimento proibido, mas também não deve ser analisada de forma isolada. Coberturas, caldas, chocolates, biscoitos e outros acompanhamentos podem aumentar ainda mais o consumo de açúcar, gordura e calorias da sobremesa.
Sorvete é “não saudável”?
A resposta depende do produto, da quantidade e do contexto da alimentação. Alimentos com maior quantidade de açúcar e gordura podem fazer parte da rotina, mas o consumo frequente e em grandes quantidades pode dificultar uma alimentação equilibrada. “Não existe necessidade de transformar um alimento em vilão. O que faz diferença para a saúde é o padrão alimentar como um todo. É possível consumir sorvete e outros alimentos que dão prazer, desde que isso aconteça com equilíbrio”, afirma a nutróloga.
Para quem gosta de terminar a refeição com uma sobremesa, portanto, o momento do consumo não é, isoladamente, o principal problema. Mais importante é observar o que foi consumido ao longo do dia, o tamanho da porção e a frequência com que o sorvete aparece na rotina.
Como escolher um sorvete melhor?
A variedade disponível atualmente pode dificultar a escolha. Existem produtos tradicionais, versões com menos açúcar, sem lactose e com diferentes combinações de ingredientes. Para Sandra, mais importante do que procurar uma versão que se apresente como “fit” ou “saudável” é observar a composição.
“Um produto com uma alegação específica na embalagem não significa automaticamente que seja a melhor opção. Vale olhar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Também é importante considerar o tipo de gordura e a quantidade de açúcar presentes no produto”, orienta. Outra estratégia é prestar atenção ao tamanho da porção. Uma bola de sorvete consumida ocasionalmente é diferente de transformar a sobremesa em um hábito diário e acrescentar diversos complementos.
O segredo está no equilíbrio
A alimentação saudável não precisa significar uma rotina sem sobremesa. Para quem gosta de sorvete, o objetivo não precisa ser eliminá-lo, mas encontrar uma frequência e uma quantidade que façam sentido dentro da alimentação como um todo. “A relação com a comida também envolve prazer. Comer um sorvete porque gosta, saboreá-lo e seguir normalmente com a alimentação é muito diferente de transformar a sobremesa em um excesso frequente. Saúde também é conseguir encontrar equilíbrio”, finaliza Sandra.