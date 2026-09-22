FISCALIZAÇÃO

De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa

Órgão usa ferramentas tecnológicas para monitorar anúncios e articula ações com entidades do setor para retirar produtos sem registro, falsificados ou importados irregularmente do mercado

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:21

De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa Crédito: Imagem gerada pela IA

A migração das vendas para marketplaces e redes sociais criou um novo desafio para a fiscalização de dispositivos médicos no Brasil. Produtos sem registro, falsificados ou importados irregularmente podem ser anunciados simultaneamente em diferentes perfis e plataformas, o que exige das autoridades uma atuação capaz de acompanhar a velocidade do comércio digital.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) utiliza ferramentas tecnológicas para monitorar diariamente anúncios de produtos irregulares na internet. O órgão também tem fortalecido canais de denúncia, ampliado o diálogo com plataformas de comércio eletrônico e intensificado ações de fiscalização junto a fabricantes, distribuidores e importadores.

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Segundo Daniel Pereira, diretor da Quarta Diretoria da Anvisa, a mudança no comportamento do comércio exige novas estratégias de fiscalização. No ambiente físico, uma operação pode resultar na interdição de um estabelecimento. Na internet, porém, um perfil retirado do ar pode ser substituído rapidamente por outro.

“Nos últimos tempos, a gente vem atuando fortemente nos canais de venda desses produtos. Hoje, grande parte desse mercado migrou para a Internet, e isso exige uma forma diferente de fiscalização. Enquanto uma loja física pode ser interditada, no ambiente digital um perfil é fechado e outro surge imediatamente. Precisamos adaptar nossa forma de atuar a essa nova realidade”, afirma. A fiscalização também depende da identificação rápida dos anúncios e da comunicação entre os diferentes agentes envolvidos no controle desses produtos.

Indústria já identificou mais de 50 links

A Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo) também mantém uma frente de identificação de possíveis irregularidades. Desde 2024, a entidade possui um canal exclusivo para que empresas associadas comuniquem práticas suspeitas. As informações recebidas são analisadas e encaminhadas ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) para subsidiar investigações e ações de fiscalização.

A iniciativa já levou ao mapeamento e à notificação de mais de 50 links em plataformas de comércio eletrônico, incluindo AliExpress, Shopee e Mercado Livre. Segundo a associação, os anúncios envolviam dispositivos odontológicos comercializados sem registro e em desacordo com a legislação sanitária.

Para Luiz Eduardo Costa, gerente de Inteligência Regulatória da Abimo, a velocidade de circulação desses produtos exige uma resposta igualmente rápida por parte dos órgãos responsáveis e do próprio setor. “A velocidade com que esses produtos podem aparecer e circular no ambiente digital exige uma resposta igualmente ágil. A indústria pode contribuir identificando práticas suspeitas e fornecendo informações às autoridades, mas esse enfrentamento depende de uma atuação coordenada”, afirma.

Plataforma de produtos irregulares foi retirada do ar

Um dos casos acompanhados pela Abimo envolveu a plataforma online “Odonto sem Galantia”, que comercializava produtos importados da China sem registro ou autorização da Anvisa. Após denúncias e atuação conjunta com os órgãos competentes, a comercialização foi proibida e a plataforma foi retirada do ar. Posteriormente, o Ministério Público do Paraná e fiscais da Anvisa realizaram uma operação de busca e apreensão em Ponta Grossa (PR), onde foram encontrados produtos considerados irregulares.

Segundo Costa, a retirada desses produtos do mercado tem impacto direto na segurança de pacientes e profissionais que utilizam dispositivos médicos. “No caso dos dispositivos médicos, retirar um produto irregular de circulação significa também reduzir um risco potencial para pacientes e profissionais de Saúde”, afirma.

Fiscalização precisa acompanhar comércio digital