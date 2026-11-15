ENVELHECIMENTO

Deixar os pais em uma casa de repouso é abandono? Estudo revela o que idosos sentem ao deixar a própria casa

Pesquisa com idosos residentes em instituições aponta experiências que vão da perda de autonomia à sensação de segurança; especialistas destacam a importância de preservar os laços familiares e abrir espaço para novas relações

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 06:00

Deixar os pais em uma casa de repouso é abandono? Estudo revela o que idosos sentem ao deixar a própria casa Crédito: Imagem gerada pela IA

A decisão de levar um familiar idoso para uma casa de repouso ainda costuma ser acompanhada de culpa, julgamentos e acusações de abandono. Mas mudar de residência não significa, necessariamente, romper os vínculos afetivos ou deixar de fazer parte da família. Para muitas pessoas, a transição representa uma mudança na forma de receber cuidados e organizar a rotina — e também pode abrir espaço para novas experiências de convivência.

Uma pesquisa publicada em 2026 na Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), realizada com 30 pessoas idosas de três instituições paulistas, identificou diferentes percepções sobre a vida em residenciais. Entre os relatos, aparecem experiências relacionadas à perda de autonomia, à sensação de segurança e à reconstrução do pertencimento.

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Os resultados ajudam a ampliar uma discussão que ganha força com a proximidade das festas de fim de ano: como ficam os vínculos afetivos quando alguém deixa a própria casa e passa a viver em uma instituição de longa permanência? No Residencial Club Leger, em São Paulo, a geriatra Simone Henriques, responsável técnica da instituição, destaca que a adaptação exige atenção não apenas às condições físicas, mas também às necessidades emocionais de cada morador.

“Não basta avaliar as condições físicas. Precisamos entender como cada pessoa está emocionalmente, porque essa época pode despertar saudade, mas também proporcionar novas experiências de convivência. O mais importante é respeitar o que cada um sente e deseja”, explica.

A mudança envolve mais do que cuidados físicos

A procura por um residencial geralmente acontece quando as necessidades de acompanhamento e assistência ultrapassam aquilo que os familiares conseguem oferecer no dia a dia. Ainda assim, o preconceito pode transformar uma decisão relacionada ao cuidado em motivo de julgamento. O desafio está em compreender que a presença de profissionais e uma estrutura especializada não precisam substituir a participação de filhos, netos, amigos e outras pessoas importantes na vida do idoso.

Mesmo quando os contatos familiares continuam, deixar a própria casa pode provocar saudade, insegurança e medo de perder a independência. A situação pode ser ainda mais delicada quando a mudança acontece sem que a pessoa idosa participe efetivamente da decisão ou tenha espaço para expressar suas preferências.

Os relatos reunidos no estudo da USP mostram que a experiência de morar em uma instituição não é igual para todos. Enquanto alguns participantes reconheceram benefícios na assistência recebida, outros descreveram sofrimento por não terem participado plenamente da decisão de mudar.

A diferença evidencia que oferecer cuidados não significa, automaticamente, proporcionar acolhimento. Para que a adaptação seja mais positiva, é importante preservar a autonomia e permitir que os moradores continuem fazendo escolhas sobre a própria vida — desde receber visitas e manter amizades até participar de atividades e organizar a rotina.

Novas amizades e até relacionamentos amorosos

A vida em um residencial também pode trazer oportunidades de convivência que nem sempre estavam presentes na rotina anterior. O contato diário com outras pessoas favorece a criação de amizades, companheirismo e, em alguns casos, novos relacionamentos amorosos.

Compartilhar refeições, descobrir interesses em comum, participar de atividades e fazer planos são maneiras de ampliar as relações afetivas. Para quem tinha uma vida social mais restrita, esses encontros podem representar uma oportunidade de retomar o convívio e construir novos laços.

A médica Nívea Bordin Chacur, CEO do Residencial Club Leger, destaca que o papel dessas instituições deve ir além da assistência diária e permitir que os moradores continuem construindo experiências e relações. “Uma pessoa não deixa de ser mãe, pai, avó ou avô porque mudou de casa. Ela continua tendo sua família, mas pode fazer novos amigos, encontrar companheirismo e até viver um novo amor. O papel do residencial é complementar os cuidados e permitir que a vida continue acontecendo. Afinal, ninguém deixa de ter o direito de ser feliz porque envelheceu”, afirma.