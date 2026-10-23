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Dengue grave: estudo revela quais pacientes têm maior risco de morrer após chegar à UTI

Pesquisa com mais de 40 mil internações no Brasil aponta mortalidade de 55,4% entre pacientes que precisaram de medicamentos para elevar a pressão nas primeiras 24 horas

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:41

Dengue grave: estudo revela quais pacientes têm maior risco de morrer após chegar à UTI Crédito: o(Foto: Pexels)

Idosos, pessoas com doenças crônicas e pacientes que apresentam sinais de comprometimento da circulação estão entre os grupos com maior risco de morrer após desenvolver dengue grave, segundo um estudo que analisou mais de 40 mil internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Brasil. A pesquisa identificou indicadores registrados nas primeiras 24 horas de internação que podem ajudar as equipes médicas a reconhecer os casos mais críticos e agir precocemente.



Conduzida por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita e do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), em parceria com outras instituições brasileiras e internacionais, a investigação avaliou internações entre 2015 e 2024. O trabalho foi publicado no periódico científico Journal of Critical Care e reuniu dados de duas bases nacionais: o registro UTIs Brasileiras e o banco administrativo do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os resultados apontaram diferenças nas taxas de mortalidade entre as bases analisadas. No registro UTIs Brasileiras, a mortalidade hospitalar foi de 8,2%. Já nos dados do DATASUS, que contemplam internações em UTIs públicas do SUS, o índice chegou a 18,6%.

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Idade e doenças prévias aumentam a preocupação

A idade foi um dos fatores associados ao risco de morte. No registro UTIs Brasileiras, a mortalidade passou de 3,5% entre pacientes com até 40 anos para 14,4% entre aqueles com mais de 65 anos. Na base do DATASUS, o percentual de óbitos nessa faixa etária chegou a 30%.

Outro fator identificado foi a fragilidade prévia, que pode envolver limitações físicas e condições de saúde capazes de reduzir a capacidade de recuperação do organismo diante de uma doença grave. Entre os pacientes classificados como frágeis no momento da internação, a mortalidade foi de 17%. Além disso, 35% dos pacientes analisados apresentavam pelo menos uma doença crônica ativa.

Para Henrique Fonseca, pesquisador da Academic Research Organization (ARO) do Einstein, a dengue grave pode provocar uma reação inflamatória e circulatória intensa, levando a uma deterioração rápida do estado clínico. O pesquisador destaca que idosos e pessoas com doenças crônicas podem ter menor capacidade de recuperação, o que torna importante reconhecer os sinais de agravamento e realizar a avaliação médica sem demora.

Pressão baixa está associada ao maior risco

Entre os indicadores mais preocupantes identificados no estudo está a necessidade de medicamentos vasopressores, utilizados para elevar ou manter a pressão arterial. Entre os pacientes que precisaram desses medicamentos nas primeiras 24 horas na UTI, a mortalidade hospitalar chegou a 55,4%, segundo o registro UTIs Brasileiras.

A pesquisa também identificou que 5,8% dos pacientes necessitaram de ventilação mecânica invasiva, 7,2% receberam vasopressores e 1,7% precisaram de terapia renal substitutiva, como a diálise, nas primeiras 24 horas de internação. A necessidade desses suportes indica maior gravidade clínica. No caso dos vasopressores, o percentual de mortalidade observado reforça a relação entre o comprometimento circulatório intenso e o risco de desfecho desfavorável.

Segundo Luciano Azevedo, também pesquisador da ARO do Einstein, os indicadores podem ajudar as equipes a reconhecer pacientes vulneráveis e antecipar intervenções. Ele afirma que a chegada à UTI em um estágio mais avançado da doença pode estar associada a resultados piores, o que torna relevante avaliar os fluxos de encaminhamento e atendimento.

Pesquisa aponta desafios para a assistência

Além de identificar os perfis de maior risco, os pesquisadores destacam a importância de aprimorar os processos de triagem, regulação e encaminhamento para atendimento intensivo. A proposta é facilitar o reconhecimento dos pacientes que precisam de avaliação e assistência urgentes, especialmente em períodos de maior demanda por leitos.

Para Lucas Corrêa, gerente do Centro de Estudo e Promoção de Políticas de Saúde do Einstein, idosos, pessoas com comorbidades e pacientes com sinais de comprometimento circulatório devem receber atenção prioritária nos fluxos de atendimento.

O estudo foi desenvolvido por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita, do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), da Epimed Solutions, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidad Autónoma de Chile e da Universidade NOVA de Lisboa, em Portugal.