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Descubra como médicos pretendem localizar a artéria entupida durante um infarto

Pesquisadores da USP e de universidade sueca desenvolveram uma ferramenta experimental capaz de identificar local bloqueado a partir de um eletrocardiograma

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:43

Sistema consegue indicar a localização da artéria obstruída
Sistema consegue indicar a localização da artéria obstruída Crédito: Shutterstock

Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) desenvolvida por pesquisadores brasileiros e suecos poderá ajudar médicos a identificar rapidamente um dos tipos mais graves de infarto: aquele provocado pelo bloqueio total de uma artéria que leva sangue ao coração. Além de detectar sinais do problema em um eletrocardiograma (ECG), exame que registra a atividade elétrica do coração, o sistema consegue indicar a localização da artéria obstruída.

A tecnologia foi desenvolvida em uma parceria entre pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Uppsala, na Suécia. O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications e as informações foram publicadas na Agência Fapesp. 

Segundo José Eduardo Krieger, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração (InCor), ligado à USP, a ferramenta poderá acelerar decisões médicas em situações de emergência. Quando uma artéria fica completamente bloqueada, o sangue deixa de levar oxigênio a parte do músculo cardíaco, que pode sofrer danos irreversíveis.

O que você precisa saber sobre infarto

Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
Sintomas de infarto não são iguais nos dois sexos por Freepik
Fumar é um dos fatores associados ao infarto. Os sinais clássicos incluem dor no peito, formigamento no braço esquerdo e pescoço (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
Náuseas, vômitos, suor frio e até desmaios também são comuns por Shutterstock
Nos homens, a dor geralmente é percebida como uma pressão no peito, acompanhada de suor frio por Shutterstock
Nas mulheres, as dores podem ser descritas como queimação ou pontadas no peito por Shutterstock
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Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock

“Cada minuto conta”, explica o pesquisador. Quanto mais rápido o problema for identificado, maiores são as chances de a equipe médica agir a tempo de restabelecer a circulação sanguínea.

Inteligência artificial identifica sinais difíceis de perceber

O principal avanço da ferramenta é a capacidade de reconhecer alterações discretas no eletrocardiograma, inclusive em casos nos quais o exame não apresenta os sinais clássicos de infarto.

Nessas situações, o diagnóstico pode ser mais difícil. O médico precisa avaliar os sintomas do paciente, como dor no peito, e considerar outros exames, entre eles os que medem a troponina, uma substância que pode indicar lesão no músculo cardíaco.

A IA poderá ajudar a identificar casos graves que, em uma primeira análise, poderiam passar despercebidos. O sistema também consegue apontar qual artéria está bloqueada, informação importante para definir o tratamento.

O recurso pode ser especialmente útil para equipes de ambulâncias. Quando o paciente está longe de um hospital, os profissionais precisam decidir rapidamente se devem administrar um medicamento para dissolver o coágulo que bloqueia a artéria. Embora esse tratamento possa salvar vidas, ele também apresenta riscos, como o de provocar um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

A ferramenta poderá oferecer mais informações para apoiar essa decisão e ajudar a identificar pacientes que precisam ser encaminhados com urgência para um cateterismo, procedimento que permite visualizar os vasos sanguíneos do coração e localizar obstruções.

Sistema teve 96% de acerto em casos com sinais clássicos

Para desenvolver a tecnologia, os pesquisadores utilizaram 540.372 eletrocardiogramas de 225.884 pacientes atendidos em serviços de emergência na Suécia entre 2005 e 2016.

Depois, o sistema foi testado com dados de 401 pacientes atendidos no InCor, em São Paulo, entre 2017 e 2024. Os pesquisadores também utilizaram bases de dados públicas europeias e informações da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Nos casos em que o eletrocardiograma apresentava alterações clássicas associadas ao infarto, a ferramenta acertou em 96% das avaliações. Quando esses sinais não estavam evidentes, uma situação que dificulta o diagnóstico, o índice de acerto foi de 82%, segundo Marco Antonio Gutierrez, diretor do Serviço de Informática do InCor e coautor do estudo.

Os resultados indicam que a IA pode ajudar médicos a reconhecer obstruções graves mesmo quando os sinais não são tão claros no exame.

Tecnologia ainda não está pronta para uso clínico

Apesar dos resultados, a ferramenta ainda é experimental e não substitui a avaliação médica. Os profissionais continuam responsáveis por considerar os sintomas, analisar outros exames e decidir qual tratamento deve ser realizado.

O próximo passo é ampliar os testes no InCor para avaliar o desempenho do sistema em condições reais de atendimento e identificar suas limitações. A adoção na prática clínica também dependerá da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A expectativa dos pesquisadores é que, no futuro, a tecnologia analise os dados do eletrocardiograma em tempo real e ajude a reconhecer rapidamente os pacientes que precisam de atendimento especializado.

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Tags:

Coração Pesquisa Infarto Inteligência Artificial Usp

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