CONFIRA

Dieta de Cristiano Ronaldo tem um diferencial simples que 90% das pessoas ignoram, diz nutricionista

Segredo do craque português não está em alimentos raros ou dietas milagrosas, mas em um hábito simples mantido ao longo da carreira

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:00

Cristiano Ronaldo Crédito: Reproduçao

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua atuando em alto nível no futebol. Segundo o nutricionista esportivo Johnny Ondina, o diferencial da alimentação do português não é um produto especial, mas a disciplina para manter diariamente uma rotina saudável.

“O segredo da dieta de Cristiano Ronaldo é um ingrediente que 90% das pessoas normais ou dos atletas de elite não têm: a constância”, afirmou Ondina ao jornal espanhol AS.

O jogador mantém uma alimentação baseada principalmente em produtos naturais e em hábitos que já conhece. Após 25 anos de carreira, Cristiano sabe quais escolhas favorecem seu rendimento e não precisa recorrer a dietas da moda.

Físico de Cristiano Ronaldo 1 de 15

“Qualquer um dos ingredientes que ele tem em casa nós podemos ter. Na verdade, a alimentação dele é bastante chata”, explicou o nutricionista.

Ondina também criticou a procura por resultados rápidos a partir de métodos divulgados nas redes sociais. Para ele, muitas pessoas concentram a atenção em alimentos específicos ou estratégias extremas e deixam de lado o mais importante: a regularidade.

“Muitas vezes nos baseamos em soluções mágicas e em coisas que nos dizem nas redes, enquanto deixamos a base da constância de lado”, disse.

O nutricionista citou o uso de determinados tipos de sal e a adoção de jejuns prolongados como exemplos de práticas tratadas equivocadamente como atalhos para melhorar o desempenho.

“A cozinha dele está cheia de coisas naturais. O problema é que há jovens de 18 anos que compram sal do Himalaia ou leem nas redes sociais que, se fizerem um jejum de 15 dias, vão marcar um gol no ângulo. Não é assim”, afirmou.

A disciplina do português, porém, não significa excluir completamente o açúcar ou os alimentos ultraprocessados. Segundo Ondina, Cristiano admite consumi-los ocasionalmente, dentro de uma rotina predominantemente saudável.