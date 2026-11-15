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Dificuldade de ereção pode estar ligada a sono ruim, depressão e testosterona baixa; entenda

Estudo realizado em São Paulo identificou maior ocorrência do problema entre homens mais velhos e apontou relações com níveis de testosterona e sintomas depressivos; pesquisadores destacam a importância de uma avaliação integrada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 06:30

Dificuldade de ereção pode estar ligada a sono ruim, depressão e testosterona baixa; entenda
Dificuldade de ereção pode estar ligada a sono ruim, depressão e testosterona baixa; entenda Crédito: Imagem gerada pela IA

A disfunção erétil vai além das dificuldades na vida sexual e pode estar relacionada a diferentes aspectos da saúde masculina. Um estudo do Instituto do Sono/Afip, realizado na cidade de São Paulo, identificou que aproximadamente um em cada cinco homens avaliados em 2018 apresentava o problema. A pesquisa também encontrou associações com idade avançada, baixos níveis de testosterona e sintomas depressivos.

Os resultados reforçam a importância de investigar a condição considerando não apenas a função sexual, mas também fatores hormonais, emocionais e relacionados ao descanso. “Todos esses aspectos reforçam a importância de uma avaliação que considere abordagens integradas da saúde masculina, incluindo a qualidade de sono”, explica Monica Andersen, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto do Sono/Afip e primeira autora do estudo.

5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos

Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik
O excesso de gordura pode 'roubar' testosterona: a obesidade é uma das principais causas da queda precoce do hormônio. Isso porque o tecido adiposo favorece a conversão da testosterona em estradiol, hormônio que reduz o estímulo para a produção natural de testosterona pelos testículos por Shutterstock
O diagnóstico não depende apenas do exame de sangue: ter um resultado alterado não basta para confirmar a deficiência hormonal. Os especialistas recomendam avaliar os sintomas, realizar o exame de sangue pela manhã e repetir a dosagem cerca de quatro semanas depois antes de fechar o diagnóstico por Freepik
Anabolizantes podem provocar o efeito contrário: apesar de muitos recorrerem à testosterona e aos esteroides para ganhar músculos, o uso frequente dessas substâncias pode fazer o organismo diminuir — ou até interromper — sua produção natural do hormônio, aumentando o risco de hipogonadismo por Shutterstock
Em muitos casos, a reposição hormonal não é necessária: quando a testosterona baixa está relacionada ao estilo de vida, mudanças como emagrecer, praticar exercícios de força, dormir melhor, controlar o estresse e reduzir o consumo de álcool podem normalizar os níveis hormonais sem necessidade de reposição por Shutterstock
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Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik

Publicado na revista científica Andrology, o trabalho reuniu informações de diferentes edições do estudo EPISONO. Na análise longitudinal, que comparou dados coletados em 2007 e 2015, cerca de 10,6% dos homens que não relatavam disfunção erétil no primeiro levantamento passaram a apresentar a condição oito anos depois. Entre os participantes com 60 anos ou mais, a incidência chegou a aproximadamente 34%.

Em uma nova amostra, avaliada em 2018, a prevalência foi de 20,1%. O percentual aumentou entre os homens com 60 anos ou mais, chegando a cerca de 45,5%. A análise também apontou que cada ano adicional de idade estava associado a um aumento de aproximadamente 7% nas chances de apresentar disfunção erétil.

Idade, hormônios e saúde emocional

O envelhecimento não foi o único fator associado ao problema. Os pesquisadores identificaram maior ocorrência de disfunção erétil entre homens com níveis baixos de testosterona e entre aqueles que apresentavam mais sintomas depressivos. Em contrapartida, níveis mais elevados de bem-estar psicológico estiveram relacionados a menores chances de relatar a condição.

Esses resultados indicam que a saúde sexual masculina precisa ser observada de maneira ampla. Alterações hormonais e aspectos emocionais podem fazer parte do quadro e devem ser considerados durante a avaliação clínica, em vez de a investigação se limitar à dificuldade de ereção.

O que o sono tem a ver com a disfunção erétil?

A pesquisa também analisou distúrbios do sono, com atenção especial à apneia obstrutiva do sono. Caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante a noite, a condição apresentou associação com a disfunção erétil em algumas análises. Os pesquisadores, porém, observaram que essa relação também depende da idade dos participantes.

Por isso, queixas relacionadas ao sono merecem atenção durante a investigação da saúde sexual. Ronco intenso, pausas na respiração percebidas por quem dorme ao lado, sonolência excessiva durante o dia e sensação de acordar sem ter descansado são sinais que podem indicar apneia obstrutiva do sono.

Monica Andersen ressalta que a avaliação deve considerar diferentes aspectos da saúde do paciente. “A avaliação não deve considerar apenas a queixa relacionada à função sexual, mas também a saúde emocional, os níveis hormonais e o sono. A investigação desses aspectos pode contribuir para a compreensão do quadro de cada paciente, especialmente quando há testosterona baixa, sintomas de depressão ou queixas relacionadas à qualidade de sono”, explica.

A pesquisadora faz uma ressalva importante: os resultados não comprovam que a apneia, a redução da testosterona ou os sintomas depressivos provoquem disfunção erétil. Por ser observacional, o estudo identifica associações entre essas condições, mas não permite estabelecer uma relação de causa e efeito.

Quando procurar avaliação?

Homens que apresentam dificuldades persistentes de ereção devem procurar avaliação médica para investigar possíveis fatores associados. A atenção aos sinais de alterações no sono também é importante, especialmente quando há ronco intenso, pausas respiratórias durante a noite ou cansaço frequente ao despertar.

A avaliação individualizada ajuda a identificar condições que possam estar relacionadas ao problema e a definir a necessidade de exames complementares. Isso não significa que todo homem com disfunção erétil precise realizar uma polissonografia, exame utilizado para investigar distúrbios do sono, mas que a qualidade do descanso deve ser considerada quando há sintomas sugestivos de alterações.

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