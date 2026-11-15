CORPO E MENTE

Dificuldade de ereção pode estar ligada a sono ruim, depressão e testosterona baixa; entenda

Estudo realizado em São Paulo identificou maior ocorrência do problema entre homens mais velhos e apontou relações com níveis de testosterona e sintomas depressivos; pesquisadores destacam a importância de uma avaliação integrada

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 06:30

Dificuldade de ereção pode estar ligada a sono ruim, depressão e testosterona baixa; entenda Crédito: Imagem gerada pela IA

A disfunção erétil vai além das dificuldades na vida sexual e pode estar relacionada a diferentes aspectos da saúde masculina. Um estudo do Instituto do Sono/Afip, realizado na cidade de São Paulo, identificou que aproximadamente um em cada cinco homens avaliados em 2018 apresentava o problema. A pesquisa também encontrou associações com idade avançada, baixos níveis de testosterona e sintomas depressivos.

Os resultados reforçam a importância de investigar a condição considerando não apenas a função sexual, mas também fatores hormonais, emocionais e relacionados ao descanso. “Todos esses aspectos reforçam a importância de uma avaliação que considere abordagens integradas da saúde masculina, incluindo a qualidade de sono”, explica Monica Andersen, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto do Sono/Afip e primeira autora do estudo.

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Publicado na revista científica Andrology, o trabalho reuniu informações de diferentes edições do estudo EPISONO. Na análise longitudinal, que comparou dados coletados em 2007 e 2015, cerca de 10,6% dos homens que não relatavam disfunção erétil no primeiro levantamento passaram a apresentar a condição oito anos depois. Entre os participantes com 60 anos ou mais, a incidência chegou a aproximadamente 34%.

Em uma nova amostra, avaliada em 2018, a prevalência foi de 20,1%. O percentual aumentou entre os homens com 60 anos ou mais, chegando a cerca de 45,5%. A análise também apontou que cada ano adicional de idade estava associado a um aumento de aproximadamente 7% nas chances de apresentar disfunção erétil.

Idade, hormônios e saúde emocional

O envelhecimento não foi o único fator associado ao problema. Os pesquisadores identificaram maior ocorrência de disfunção erétil entre homens com níveis baixos de testosterona e entre aqueles que apresentavam mais sintomas depressivos. Em contrapartida, níveis mais elevados de bem-estar psicológico estiveram relacionados a menores chances de relatar a condição.

Esses resultados indicam que a saúde sexual masculina precisa ser observada de maneira ampla. Alterações hormonais e aspectos emocionais podem fazer parte do quadro e devem ser considerados durante a avaliação clínica, em vez de a investigação se limitar à dificuldade de ereção.

O que o sono tem a ver com a disfunção erétil?

A pesquisa também analisou distúrbios do sono, com atenção especial à apneia obstrutiva do sono. Caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante a noite, a condição apresentou associação com a disfunção erétil em algumas análises. Os pesquisadores, porém, observaram que essa relação também depende da idade dos participantes.

Por isso, queixas relacionadas ao sono merecem atenção durante a investigação da saúde sexual. Ronco intenso, pausas na respiração percebidas por quem dorme ao lado, sonolência excessiva durante o dia e sensação de acordar sem ter descansado são sinais que podem indicar apneia obstrutiva do sono.

Monica Andersen ressalta que a avaliação deve considerar diferentes aspectos da saúde do paciente. “A avaliação não deve considerar apenas a queixa relacionada à função sexual, mas também a saúde emocional, os níveis hormonais e o sono. A investigação desses aspectos pode contribuir para a compreensão do quadro de cada paciente, especialmente quando há testosterona baixa, sintomas de depressão ou queixas relacionadas à qualidade de sono”, explica.

A pesquisadora faz uma ressalva importante: os resultados não comprovam que a apneia, a redução da testosterona ou os sintomas depressivos provoquem disfunção erétil. Por ser observacional, o estudo identifica associações entre essas condições, mas não permite estabelecer uma relação de causa e efeito.

Quando procurar avaliação?

Homens que apresentam dificuldades persistentes de ereção devem procurar avaliação médica para investigar possíveis fatores associados. A atenção aos sinais de alterações no sono também é importante, especialmente quando há ronco intenso, pausas respiratórias durante a noite ou cansaço frequente ao despertar.