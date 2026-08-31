SINTOMAS

Disbiose virou explicação para tudo? O que a ciência realmente diz sobre o intestino

Termo ganhou força nas redes sociais como explicação para sintomas que vão do inchaço à dificuldade para emagrecer, mas especialistas alertam contra o autodiagnóstico

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:16

saiba quais alimentos podem causar gases e como evitá-los Crédito: Shutterstock

Barriga estufada, gases, cansaço, acne, dificuldade para perder peso, alterações de humor e até compulsão alimentar. Basta uma rápida passagem pelas redes sociais para encontrar vídeos relacionando todos esses sintomas a uma única palavra: disbiose. O termo existe, tem respaldo científico e descreve alterações no equilíbrio da microbiota intestinal. O problema começa quando ele passa a ser usado como uma espécie de diagnóstico universal para qualquer desconforto.

Um relato recente ajudou a colocar o assunto ainda mais em evidência. A influenciadora Viih Tube contou que realizou um exame de microbiota intestinal durante o acompanhamento feito antes de emagrecer e que o resultado apontou um quadro de disbiose. Segundo o relato, a equipe que a acompanhava decidiu priorizar o equilíbrio intestinal antes de promover outras mudanças na alimentação.

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O caso mostra justamente os dois lados da discussão. A microbiota intestinal pode participar de processos relacionados ao metabolismo e ao bem-estar, mas isso não significa que todo sintoma semelhante tenha origem em um desequilíbrio da microbiota ou que exista uma mesma solução para todos.

O que acontece dentro do intestino?

A microbiota intestinal é formada por trilhões de microrganismos, entre bactérias, fungos e vírus, que vivem naturalmente no organismo. Eles participam de processos que vão muito além da digestão, incluindo a modulação do sistema imunológico e a produção de substâncias envolvidas em diferentes funções do organismo. Quando esse equilíbrio é alterado, com redução da diversidade microbiana e aumento de microrganismos oportunistas, podem surgir manifestações como inchaço, mudanças no funcionamento intestinal e cansaço.

“A microbiota realmente participa de praticamente tudo o que acontece no organismo, da digestão à imunidade, passando pelo humor. Isso é ciência consolidada. O problema é quando qualquer sintoma isolado passa a ser tratado como prova automática de disbiose, sem nenhuma investigação por trás”, explica Rodolfo Gusmão, médico integrativo e CEO do Instituto Aeon. É justamente a transformação de sintomas comuns em um diagnóstico pronto que preocupa especialistas.

O perigo de se diagnosticar pelas redes sociais

Um vídeo curto que reúne uma lista de sintomas pode fazer com que muitas pessoas se reconheçam imediatamente no quadro apresentado. A partir daí, não é raro que o próximo passo seja buscar por conta própria probióticos, suplementos ou dietas restritivas. Para Rodolfo, esse é um dos principais riscos da popularização do termo.

“Ver alguém se identificar com sintomas nas redes sociais e sair comprando probiótico ou cortando grupos inteiros de alimentos por conta própria é o cenário que mais me preocupa. Isso pode mascarar outras condições que precisam ser investigadas e atrasar um diagnóstico que, muitas vezes, é bem mais simples do que parece”, afirma. O médico diferencia ainda sintomas pontuais de alterações persistentes. Um desconforto que aparece ocasionalmente depois de uma refeição pesada ou de uma noite mal dormida não significa necessariamente que exista uma doença ou disbiose.

Já manifestações que se repetem durante semanas ou interferem na rotina merecem avaliação profissional e, quando houver indicação clínica, investigação por meio de exames complementares. “Nem todo desconforto pede um diagnóstico. Às vezes o corpo só está reagindo a um dia ruim de sono ou de alimentação, e isso não é disbiose, é o organismo respondendo a um estresse pontual”, pontua.

Exame de microbiota não é um veredito

Com a popularização de testes genéticos e análises da microbiota, também aumentou o interesse por exames capazes de revelar características individuais do organismo. Essas ferramentas podem fornecer informações para complementar a avaliação, mas, segundo o especialista, não devem ser interpretadas isoladamente como uma confirmação de disbiose.

“Os exames não determinam se alguém tem disbiose de forma isolada. Eles oferecem informações que, combinadas ao histórico clínico e aos hábitos de vida, ajudam a construir um diagnóstico e um plano muito mais precisos do que qualquer autoavaliação feita em casa”, explica Rodolfo. A investigação, portanto, precisa considerar o conjunto: sintomas, histórico, alimentação, hábitos e outras características individuais. O resultado de um exame, sozinho, não substitui essa análise.

O que realmente ajuda a microbiota?

Apesar da quantidade de produtos e soluções divulgadas nas redes sociais, a manutenção de uma microbiota equilibrada não depende necessariamente de uma estratégia sofisticada. Segundo o especialista, alimentação rica em fibras, frutas, verduras e grãos integrais, atividade física regular, sono adequado e redução do consumo de ultraprocessados continuam sendo a base para o cuidado com o intestino.