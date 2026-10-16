CONTRACEPÇÃO

DIU ou Implanon: um pode suspender a menstruação e o outro aumentar o fluxo

Entenda as diferenças após ampliação da oferta do implante pelo SUS

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

DIU e Implanon: entenda as diferenças entre os métodos contraceptivos de longa duração Crédito: Imagem gerada por IA

Conhecer as diferenças entre o DIU e o Implanon é importante para quem busca um método contraceptivo de longa duração. Ambos apresentam alta eficácia na prevenção da gravidez e dispensam o uso diário, mas diferem na forma de aplicação, no funcionamento, na presença de hormônios e nos possíveis efeitos sobre o ciclo menstrual.

Em nota técnica publicada em agosto de 2026, o Ministério da Saúde informou que o estoque nacional destinado ao ciclo 2025–2026 soma 1,8 milhão de unidades do implante de etonogestrel, conhecido comercialmente como Implanon. O documento também reforça que o método deve ser ofertado a pessoas clinicamente elegíveis, sem restrições relacionadas à paridade, ao estado civil ou à condição socioeconômica.

DIU de cobre: 5 curiosidades sobre o método contraceptivo 1 de 5

O DIU e o Implanon fazem parte dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, conhecidos pela sigla LARC. Segundo nota técnica do Ministério da Saúde, a taxa de falha anual estimada é de 0,6% para o DIU de cobre e de 0,05% para o implante subdérmico de etonogestrel. Apesar da eficácia elevada, outros fatores também devem ser considerados na escolha, como as condições de saúde, as preferências individuais e os planos reprodutivos.

“A ampliação da oferta é importante, mas a existência de um método altamente eficaz não elimina a necessidade de uma escolha individualizada. O que funciona bem para uma pessoa pode não ser adequado para outra, principalmente por causa do padrão de sangramento, do desejo de usar hormônio e da experiência com o procedimento de inserção”, explica o médico ginecologista do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), Fábio Hideo.

DIU e Implanon são a mesma coisa?

Não. Embora pertençam à mesma categoria de contraceptivos de longa duração, os métodos são aplicados em locais diferentes e atuam de maneiras distintas.

O dispositivo intrauterino (DIU) é inserido no útero e pode ser de cobre, sem hormônios, ou hormonal, com liberação de levonorgestrel. Já o Implanon é um pequeno bastão de plástico colocado sob a pele do braço, geralmente com anestesia local, que libera continuamente o hormônio etonogestrel.

No município, são disponibilizados o DIU de cobre, o SIU liberador de levonorgestrel 52 mg (Mirena), o SIU liberador de levonorgestrel 19,5 mg e o implante hormonal subdérmico.

“O DIU de cobre atua dentro do útero e não interfere hormonalmente no organismo. O implante é colocado no braço e libera um progestagênio que impede a ovulação. São estratégias diferentes para alcançar o mesmo objetivo: evitar uma gravidez não planejada”, afirma o médico.

Quanto tempo dura cada método?

A duração dos métodos varia de acordo com o modelo utilizado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os DIUs de cobre podem permanecer eficazes por dez a 12 anos, enquanto os hormonais têm duração de três a oito anos, dependendo do dispositivo.

O implante de etonogestrel, por sua vez, tem duração de até três anos, conforme o Ministério da Saúde. Ao final desse período, é necessário retirar o dispositivo. Quem deseja continuar utilizando o método pode realizar a inserção de um novo implante após avaliação profissional.

Qual deles altera mais a menstruação?

As mudanças no padrão menstrual estão entre os principais aspectos que devem ser discutidos antes da escolha do contraceptivo. O DIU de cobre pode aumentar o volume e a duração da menstruação, além de intensificar as cólicas, especialmente nos primeiros meses de uso.

O DIU hormonal costuma reduzir o fluxo menstrual e, em algumas pessoas, pode levar à ausência de sangramento após determinado período.

Com o implante de etonogestrel, também podem ocorrer alterações no ciclo, incluindo sangramentos irregulares, escapes, episódios mais frequentes ou prolongados e ausência de menstruação. Essas mudanças nem sempre indicam um problema de saúde, mas devem ser avaliadas quando persistem ou prejudicam a qualidade de vida.

“Não é correto prometer que a menstruação vai desaparecer ou permanecer exatamente igual. Cada organismo responde de uma forma. O mais importante é explicar previamente quais alterações podem ocorrer para que a pessoa escolha o método já sabendo o que esperar e procure atendimento se o sangramento for intenso, prolongado ou acompanhado de outros sintomas”, orienta o ginecologista.

O Implanon é indicado para quem não pode usar estrogênio?

Por não conter estrogênio, o implante de etonogestrel pode ser uma alternativa para algumas pessoas que não podem utilizar contraceptivos hormonais combinados que incluem esse hormônio. Entretanto, a ausência de estrogênio não significa que o método seja indicado automaticamente para todos os casos.

A avaliação médica deve considerar o histórico de saúde, o uso de medicamentos, a presença de sangramentos sem causa esclarecida, a possibilidade de gravidez e outras condições clínicas. A decisão deve ser tomada com um profissional habilitado, com base nos critérios médicos de elegibilidade para contracepção.

Quem nunca teve filhos pode usar DIU?

Sim. Nunca ter engravidado não é, por si só, uma contraindicação ao uso do DIU. O Ministério da Saúde informa que o dispositivo pode ser inserido em diferentes momentos da vida reprodutiva, inclusive em pessoas que nunca tiveram filhos, desde que a avaliação clínica não identifique contraindicações.

Segundo o Hideo, a adolescência também não impede o uso de métodos contraceptivos de longa duração. No caso do implante, a incorporação ao SUS contempla adolescentes de 14 a 17 anos e mulheres adultas de 18 a 49 anos, sempre mediante orientação profissional.

“O planejamento reprodutivo deve respeitar a autonomia da pessoa. A indicação não pode ser baseada em estado civil, idade isoladamente, número de filhos ou pressão familiar. O que deve orientar a escolha são as condições clínicas, as preferências e os objetivos reprodutivos de cada indivíduo”, destaca.

DIU ou Implanon causam infertilidade?

Não. Tanto o DIU quanto o implante são métodos contraceptivos reversíveis e não provocam infertilidade. Após a retirada do DIU, a fertilidade retorna imediatamente. No caso do implante, a ovulação e a capacidade de engravidar também tendem a retornar rapidamente após a remoção.

Se houver dificuldade para engravidar após a interrupção do método, é importante investigar outros fatores que possam estar relacionados, como idade, condições ginecológicas, alterações hormonais e questões reprodutivas do casal.

Os métodos protegem contra infecções sexualmente transmissíveis?

Não. O DIU e o Implanon previnem a gravidez, mas não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HPV e HIV.

Para reduzir o risco de transmissão, é recomendado utilizar preservativo externo ou interno. A chamada dupla proteção consiste na combinação do preservativo com outro método contraceptivo eficaz, ampliando a proteção contra a gravidez não planejada e as ISTs.

Qual método é melhor?

A escolha depende das necessidades, das condições de saúde e das preferências de cada pessoa. Não existe um método que seja universalmente superior aos demais.

O DIU de cobre pode ser uma alternativa para quem deseja evitar hormônios e busca contracepção de longa duração. Entretanto, pode não ser a opção mais confortável para pessoas que já apresentam fluxo menstrual intenso ou cólicas frequentes.

O DIU hormonal pode ser considerado por quem deseja prevenir a gravidez e, ao mesmo tempo, reduzir o fluxo menstrual. Já o implante é uma possibilidade para quem prefere não utilizar um dispositivo dentro do útero ou precisa evitar métodos que contenham estrogênio. Por outro lado, as alterações imprevisíveis no padrão de sangramento podem representar uma desvantagem para algumas pessoas.

“Não se trata de escolher entre um método bom e outro ruim. Trata-se de entender as diferenças e identificar qual deles se adapta melhor à saúde, à rotina e aos planos reprodutivos da pessoa. A decisão compartilhada é parte fundamental da segurança contraceptiva”, conclui o especialista.