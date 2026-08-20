CIGARRO ELETRÔNICO

Do mau hálito às lesões: o que o vape pode estar fazendo com sua boca

Apesar de proibidos no Brasil, dispositivos continuam populares entre jovens; especialista explica como o aerossol pode afetar dentes, gengiva e mucosa

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:24

Vape Crédito: Shutterstock

Proibidos pela Anvisa no Brasil desde 2009, os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, continuam fazendo parte da rotina de muitos brasileiros, especialmente entre os mais jovens. Os efeitos sobre os pulmões costumam ser os mais lembrados, mas existe outra região que recebe diretamente as substâncias liberadas pelos dispositivos: a boca.

Dentes, gengiva e mucosas ficam expostos repetidamente ao aerossol produzido pelo cigarro eletrônico, o que pode alterar o ambiente da cavidade bucal e favorecer problemas como cáries, doenças gengivais e periodontais, mudanças na coloração dos dentes e lesões na mucosa.

Vapes são divulgados como inofensivos 1 de 8

Segundo a cirurgiã-dentista especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacia, Juliana Búrigo, a boca funciona como uma das primeiras portas de entrada para as substâncias presentes nos dispositivos. “A cavidade bucal é a porta de entrada do vapor e, consequentemente, fica diretamente exposta às substâncias presentes nos cigarros eletrônicos. Essa exposição frequente pode interferir no equilíbrio da microbiota oral, na saliva, nos dentes, na gengiva e nas mucosas”, explica.

Sabores doces podem aumentar a preocupação com as cáries

Entre os fatores que merecem atenção estão os líquidos utilizados nos vapes, principalmente os de sabores adocicados. De acordo com a especialista, algumas dessas formulações podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes. Quando isso acontece junto a alterações no ambiente da boca, pode haver maior desmineralização do esmalte e aumento do risco de cárie.

“Alguns líquidos utilizados nos vapes apresentam características que favorecem o acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes. Quando esse processo é associado a alterações no ambiente da boca, pode haver maior desmineralização do esmalte e, consequentemente, maior risco de desenvolvimento da doença cárie”, afirma Juliana.

Gengiva também entra na mira

O problema não fica restrito aos dentes. O uso frequente de cigarros eletrônicos também pode interferir na microbiota da boca, provocando um desequilíbrio chamado disbiose. Essa alteração na proporção entre microrganismos considerados benéficos e aqueles associados a doenças pode favorecer problemas como gengivite e periodontite.

“O vapor dos cigarros eletrônicos pode alterar o equilíbrio da microbiota oral e comprometer mecanismos naturais de proteção da saliva. Com isso, cria-se um ambiente mais favorável à inflamação e à proliferação de bactérias associadas às doenças gengivais e periodontais”, destaca a especialista. Outro mecanismo citado é o estresse oxidativo, que ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do organismo de neutralizá-los. Esse processo pode contribuir para inflamações e danos celulares.

Não é apenas “vapor de água”

A aparência do aerossol pode dar a impressão de que o cigarro eletrônico libera apenas uma espécie de vapor inofensivo. Mas, segundo a especialista, essa percepção é equivocada. Durante o funcionamento do dispositivo, o líquido é submetido a altas temperaturas e se transforma em um aerossol que pode conter diferentes compostos químicos. “É importante desconstruir a ideia de que o cigarro eletrônico produz apenas um ‘vapor de água’.

O aerossol inalado pode carregar nicotina e diferentes substâncias tóxicas, que entram em contato repetidamente com a mucosa oral e podem desencadear processos inflamatórios e alterações celulares”, alerta Juliana. A exposição repetida dessas substâncias aos tecidos da boca é motivo de preocupação principalmente pelo potencial de provocar inflamação e danos às células.

Quais sinais não devem ser ignorados?

Algumas alterações podem estar relacionadas ao uso frequente dos dispositivos e merecem avaliação odontológica. Entre elas estão:

mudança na coloração dos dentes;

aumento da ocorrência de cáries;

inflamação ou sangramento da gengiva;

doenças periodontais;

alterações na mucosa da boca;

feridas ou lesões persistentes.



A recomendação é manter o acompanhamento odontológico periódico e procurar um profissional quando alguma alteração persistir. “Feridas que não cicatrizam, mudanças de coloração, sangramentos frequentes, dor, ardência ou qualquer lesão persistente na boca não devem ser ignorados. O acompanhamento odontológico permite identificar alterações precocemente e orientar o paciente sobre os riscos associados ao hábito”, finaliza Juliana Búrigo.