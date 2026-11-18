ALERTA

Doença altamente contagiosa: uma pessoa com sarampo pode infectar outras 18; baixa vacinação preocupa especialistas

A segunda dose da vacina alcança apenas 79,78% das crianças brasileiras, enquanto quase 65% dos municípios estão abaixo da meta de cobertura; especialista alerta para o risco de novos surtos e reforça a importância da imunização completa

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:59

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

Uma pessoa infectada pelo sarampo pode transmitir o vírus para até outras 18 pessoas suscetíveis. Com esse potencial de disseminação, a doença pode voltar a provocar grandes surtos quando encontra grupos com vacinação incompleta. No Brasil, os números da imunização acendem um sinal de alerta: embora a primeira dose da vacina alcance quase 95% das crianças, a cobertura da segunda aplicação não chega a 80%.

O cenário preocupa especialistas em razão da facilidade de transmissão do vírus e do aumento de casos nas Américas. A região registrou 57.666 infecções confirmadas e 81 mortes em 17 países e territórios, segundo o Informe de Situação nº 15 da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O total representa uma alta de 4,7 vezes em comparação com o mesmo período de 2025 e faz de 2026 o pior ano para o sarampo nas Américas desde 2004.

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A Guatemala concentra o maior surto da região, com 34.748 casos e 53 mortes. O México também está sob revisão quanto à manutenção do status de eliminação da doença. Já os Estados Unidos perderam o reconhecimento de país livre do sarampo após registrarem transmissão contínua do vírus por 12 meses. O país mantinha a certificação desde 2000.

Para o pediatra Tiago Simões Leite, a situação internacional demonstra como a redução da cobertura vacinal pode favorecer a retomada da circulação do vírus. Segundo ele, a queda na imunização de crianças em idade escolar abriu espaço para a transmissão contínua em território americano. “O Brasil precisa aprender com esse caso e entender o que os números estão nos dizendo”, alerta o médico.

Segunda dose da vacina não chega a 80% das crianças

O Brasil já enfrentou uma situação semelhante. Em 2019, o país perdeu a certificação de eliminação do sarampo depois de uma queda na cobertura vacinal e de surtos que somaram mais de 20 mil casos. O reconhecimento internacional foi recuperado em 2024, após dois anos sem transmissão local da doença.

Manter esse status, no entanto, depende de uma cobertura vacinal elevada e homogênea em todo o território. Os indicadores mais recentes mostram que ainda há dificuldades para alcançar essa meta. Entre janeiro e agosto de 2026, a primeira dose da vacina tríplice viral chegou a 94,66% das crianças de até um ano. Já a segunda aplicação alcançou apenas 79,78%, segundo dados do Ministério da Saúde.

A situação é ainda mais preocupante quando observada por município. Em 3.589 cidades brasileiras, quase 65% do total, a cobertura da segunda dose ficou abaixo de 95%. “Em 3.589 municípios, quase 65% das cidades brasileiras, a cobertura da segunda dose ficou abaixo de 95% e isso é ruim”, destaca Tiago Simões Leite.

O pediatra explica que a primeira aplicação não garante proteção completa. A segunda dose é fundamental para ampliar a imunidade e reduzir o número de pessoas suscetíveis à infecção. “A primeira dose não fecha a proteção. Quem toma só uma fica com imunidade incompleta, e é justamente essa faixa que sustenta correntes de transmissão quando o vírus entra no país. O sarampo é a infecção humana mais transmissível que existe: uma pessoa infectada pode contaminar até 18 suscetíveis”, explica.

Casos aumentam no Brasil e complicações podem ser graves

Além da situação da vacinação, os registros da doença também exigem atenção. O Brasil apresentou aumento de 71% nos casos confirmados em relação ao ano anterior, com São Paulo e Amazonas concentrando 95% das notificações. O sarampo não é uma doença sem consequências. Entre as complicações possíveis estão pneumonia e encefalite, uma inflamação no cérebro que pode provocar consequências graves. A infecção também pode causar uma supressão imunológica que permanece por meses, deixando a criança mais vulnerável a outras doenças mesmo depois da recuperação.

Por que a doença pode voltar a circular?

A eliminação do sarampo não significa que o vírus deixou de existir no mundo. O reconhecimento internacional indica que um país conseguiu interromper a transmissão local da doença por determinado período. Para manter essa condição, são necessárias duas medidas: vacinação com cobertura alta e homogênea e vigilância capaz de identificar rapidamente casos importados e impedir novas cadeias de transmissão.

No Brasil, a entrada de pessoas infectadas é considerada possível devido ao deslocamento populacional pelas fronteiras terrestres, aéreas e rodoviárias. O risco de novos surtos aumenta quando o vírus encontra pessoas sem proteção vacinal suficiente. “A diferença entre identificar um caso importado e enfrentar um surto está na proteção da população, e a prevenção depende da ação dos pais e tutores de levarem seus filhos para tomar as duas doses”, defende Tiago Simões Leite.