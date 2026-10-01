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Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição rara e de rápida evolução que matou Lito Sousa

Doença neurológica não tem cura e provoca rápida deterioração das funções cognitivas e motoras

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:36

Lito Sousa
Lito Sousa Crédito: Reprodução | YouTube

Nesta quinta-feira (1º), o Brasil se despediu do piloto, ex-mecânico de aeronaves e especialista em aviação Lito Sousa, que morreu aos 59 anos. Conhecido por descomplicar temas relacionados a aviões, turbulências, acidentes e segurança de voo, ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara e de rápida evolução.

A DCJ é uma doença neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura, caracterizada pela rápida deterioração das funções neurológicas. Entre os sintomas estão alterações cognitivas, perda de memória, tremores e outros sinais e sintomas neurológicos.

Por ser uma doença neurodegenerativa, algumas de suas manifestações podem ser semelhantes às observadas em outras condições que afetam progressivamente o sistema nervoso.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a doença de Creutzfeldt-Jakob pode comprometer a cognição e provocar perda de memória, tremores, ataxia, afasia, falta de coordenação motora, distúrbios visuais, espasmos musculares (mioclonia) e alterações de comportamento. A evolução da doença também pode ser acompanhada por insônia, depressão, crises epilépticas e paralisia facial.

No período que sucedeu o diagnóstico, Lito sofreu perda parcial dos movimentos e dormência no braço esquerdo. Nas semanas anteriores à morte, enfrentou uma piora progressiva do quadro, com perda de visão e de movimentos, mas permaneceu lúcido durante o avanço da doença. Nos últimos dias, ele recebia cuidados em casa em tempo integral.

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Atualmente, não há tratamento capaz de interromper a evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob. A assistência é voltada ao controle das complicações e ao suporte terapêutico, considerando aspectos físicos e as necessidades nutricionais, psicológicas e sociais do paciente, além do apoio aos familiares.

O Ministério da Saúde estima que cerca de 90% das pessoas diagnosticadas com a doença de Creutzfeldt-Jakob morrem em até um ano. A enfermidade é rara, com incidência estimada de cerca de um a dois casos por milhão de pessoas por ano no mundo.

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