GENÉTICA

Doença nas articulações: histórico familiar pode elevar risco de artrite reumatoide em 4,5 vezes

Estudo aponta maior probabilidade de desenvolver a doença entre pessoas que têm pai, mãe ou irmão diagnosticado; tabagismo pode ampliar ainda mais o risco

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:01

Doença nas articulações: histórico familiar pode elevar risco de artrite reumatoide em 4,5 vezes Crédito: Imagem gerada pela IA

Ter pai, mãe ou irmão com artrite reumatoide pode aumentar em 4,52 vezes o risco de desenvolver a doença, em comparação com pessoas sem histórico familiar. O dado foi identificado por um estudo de base populacional publicado em 2023 na revista científica Rheumatology e reforça a importância de conhecer os antecedentes de saúde da família.

Segundo a reumatologista Ana Luísa Pedreira, esse histórico merece atenção desde a vida adulta jovem, já que a doença não atinge apenas pessoas mais velhas. Dor, inchaço e rigidez nas articulações, principalmente ao acordar, estão entre os sinais que devem ser observados por quem tem parentes próximos diagnosticados.

Dor no joelho e nas articulações 1 de 10

“Esse histórico familiar não é um detalhe que só interessa quem já está mais velho. A artrite reumatoide costuma aparecer bem antes do que as pessoas imaginam, muitas vezes ainda na vida adulta jovem. Por isso, quem tem pai, mãe ou irmão com a doença deveria ficar atento a dor, inchaço e rigidez nas articulações desde cedo, principalmente a rigidez matinal que demora para melhorar, e não esperar a meia-idade para considerar isso um sinal de alerta”, explica a médica.

Um dos equívocos sobre a artrite reumatoide é associá-la apenas ao envelhecimento. A condição pode surgir ainda na vida adulta, especialmente entre os 18 e os 44 anos. A idade média de diagnóstico fica em torno dos 39 anos, período em que muitas pessoas estão construindo a carreira e conciliando diferentes responsabilidades.

Cigarro pode ampliar o risco

Além da predisposição genética, fatores relacionados ao estilo de vida também influenciam as chances de desenvolver artrite reumatoide. O tabagismo é um dos principais pontos de atenção. O estudo publicado em 2023 observou que o hábito de fumar pode ampliar o risco entre pessoas que já apresentam histórico familiar da doença, com efeito mais evidente entre fumantes pesados.

Segundo a National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS), do Reino Unido, mesmo o consumo de um a sete cigarros por dia pode aumentar significativamente esse risco. A relação envolve mecanismos imunológicos associados à produção de substâncias como o fator reumatoide e o anticorpo anti-CCP, que pode estar relacionado a formas mais agressivas da doença.

O efeito do tabagismo não desaparece imediatamente após a interrupção do hábito. O risco elevado pode persistir por mais de 15 anos depois que a pessoa para de fumar e, entre indivíduos com anti-CCP positivo, pode permanecer por até duas décadas. O cigarro também está associado a uma evolução mais desfavorável da artrite reumatoide em quem já recebeu o diagnóstico. Fumantes podem apresentar maior dano nas articulações, manifestações da doença fora das juntas e menor resposta a medicamentos utilizados no tratamento, como o metotrexato e os imunobiológicos.

“Não dá para mudar a genética da nossa família, mas dá para agir sobre o cigarro. Para quem já carrega esse histórico, parar de fumar é uma forma concreta de não somar um segundo fator de risco ao primeiro, e de não tornar a doença mais difícil de controlar caso ela apareça”, orienta a médica.

Quais sinais merecem atenção?

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode comprometer as articulações. Entre as manifestações que merecem atenção estão dor, inchaço e rigidez, especialmente quando os sintomas persistem e a rigidez matinal demora a melhorar. Ter histórico familiar não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá a doença. Da mesma forma, apresentar esses sintomas não confirma o diagnóstico. A avaliação de um reumatologista é importante para investigar as manifestações, considerar os fatores de risco e indicar os exames necessários.