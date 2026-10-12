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Doenças silenciosas podem roubar a visão de forma irreversível; saiba quais são os sinais de alerta

Oftalmologistas reforçam a importância dos exames regulares para detectar alterações precocemente

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:10

Tratamento oftalmológico
Tratamento oftalmológico Crédito: Shutterstock

Doenças oculares crônicas podem avançar sem sinais evidentes e comprometer progressivamente a visão, afetando a autonomia e a qualidade de vida, sobretudo entre pessoas idosas. Glaucoma, Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) e retinopatia diabética estão entre as condições que exigem acompanhamento contínuo para reduzir o risco de complicações e de perda visual irreversível.

O glaucoma, por exemplo, costuma evoluir sem dor ou sintomas perceptíveis. Segundo o oftalmologista Michel Bittencourt, do Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope), a forma mais comum é a de ângulo aberto, responsável por até 90% dos casos. Quando aparecem sinais como visão embaçada ou perda da visão periférica, a doença pode já estar em estágio avançado.

Doenças oftalmológicas (nos olhos)

Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
Derrame ocular por Shutterstock
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Derrame ocular por Shutterstock

A condição provoca danos progressivos ao nervo óptico e geralmente está associada ao aumento da pressão intraocular. Para acompanhar a evolução do quadro, o médico destaca a importância de realizar exames periódicos, medir a pressão dos olhos conforme orientação profissional e seguir corretamente o tratamento prescrito. A frequência das avaliações varia de acordo com o caso, mas pode ser semestral.

DMRI exige atenção à saúde da retina

A Degeneração Macular Relacionada à Idade afeta a mácula, região da retina responsável pela visão central e pelos detalhes. De acordo com o oftalmologista especialista em retina Vasco Bravo Filho, também do HOPE, o envelhecimento é um dos principais fatores associados à doença, que também envolve componentes biológicos, genéticos e ambientais.

A DMRI pode se manifestar nas formas seca ou úmida, com abordagens terapêuticas específicas para cada uma. Conforme a avaliação médica, o tratamento pode incluir suplementos nutricionais, fotobiomodulação, medicamentos antiangiogênicos e injeções intravítreas. A forma úmida pode exigir acompanhamento mais frequente para monitorar a evolução e evitar complicações.

Diabetes também pode causar danos à visão

A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que afeta os pequenos vasos sanguíneos da retina. Quando a glicose permanece elevada, esses vasos podem sofrer danos, com vazamentos e inchaço que prejudicam a visão. O controle da glicemia, da pressão arterial e do colesterol é parte central do cuidado.

Em alguns casos, o tratamento inclui sessões de fotocoagulação a laser ou injeções intraoculares para conter alterações como sangramentos e edema. O acompanhamento também é essencial para identificar lesões antes que provoquem comprometimento visual mais grave.

Vasco Bravo Filho ressalta que o exame de fundo de olho é fundamental para detectar a retinopatia diabética. Pessoas com diabetes devem seguir a periodicidade indicada pelo oftalmologista. Para pacientes com alterações nos vasos da retina, as avaliações podem ser necessárias a cada três ou seis meses, conforme a gravidade do quadro.

Prevenir complicações

Como essas doenças podem evoluir de maneira silenciosa, esperar o aparecimento de sintomas não é uma estratégia segura. Consultas oftalmológicas regulares permitem identificar alterações, avaliar a progressão e ajustar o tratamento quando necessário.

No Hospital de Olhos de Pernambuco, pacientes com condições que exigem monitoramento frequente, como glaucoma, DMRI e retinopatia diabética, podem contar com o programa Gestão do Cuidar. A iniciativa oferece suporte contínuo e facilita o acesso a informações, consultas, exames e procedimentos.

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