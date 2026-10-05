CÂNCER DE MAMA

Dois tumores do mesmo tamanho podem ter tratamentos diferentes; entenda por quê

Receptores hormonais, proteína HER2 e outras características do tumor ajudam os médicos a definir a estratégia mais adequada para cada paciente

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:22

Câncer de mama Crédito: Shutterstock

Imagine duas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama e têm tumores exatamente do mesmo tamanho. Uma pode ser tratada com comprimidos que bloqueiam a ação de hormônios. A outra pode receber um medicamento desenvolvido para atacar uma proteína específica presente nas células do tumor.

A diferença está nas características da doença, que precisam ser investigadas depois do diagnóstico. Antes de definir a estratégia de tratamento, a equipe médica avalia se o tumor depende de hormônios para crescer, se apresenta excesso da proteína HER2, em que estágio está e, em alguns casos, quais alterações estão presentes nas células cancerígenas.

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“Quando falamos em câncer de mama, estamos falando de doenças com características muito diferentes entre si. É por isso que duas pacientes com tumores do mesmo tamanho, por exemplo, podem ter tratamentos completamente distintos. O que existe por trás do diagnóstico, como a presença de receptores hormonais e a expressão de HER2, é determinante para a escolha terapêutica”, explica Breno Jeha, oncologista da Oncoclínicas.

O câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres no Brasil, quando não são considerados os cânceres de pele não melanoma. Para cada ano do triênio 2026-2028, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 78.610 novos casos.

Quando o tumor responde aos hormônios

Em parte dos casos, as células do câncer apresentam receptores para estrogênio e/ou progesterona. Essas estruturas funcionam como espécies de “fechaduras” às quais os hormônios se ligam, estimulando o crescimento do tumor. Esses casos são classificados como receptores hormonais positivos (RH+). Segundo o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos (NCI), cerca de 80% dos cânceres de mama apresentam essa característica.

Nessas situações, a terapia endócrina, também chamada de hormonioterapia, costuma ser uma das bases do tratamento. A estratégia reduz a ação dos hormônios sobre as células tumorais. Isso, porém, não significa que todas as pacientes receberão a mesma combinação de medicamentos.

O estágio da doença, o grau de agressividade das células, o comprometimento dos linfonodos — conhecidos popularmente como “ínguas” —, a menopausa e outras características da paciente também entram na decisão.

Em alguns casos de câncer de mama inicial RH+/HER2-, testes de expressão gênica, como o Oncotype DX, podem analisar a atividade de determinados genes do tumor. O resultado ajuda a estimar o risco de a doença retornar e a avaliar se a quimioterapia pode trazer um benefício adicional. Diretrizes da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) reconhecem o uso de alguns desses testes em situações específicas.

“Mesmo dentro de um grupo como o dos tumores hormônio-positivos, existe uma grande diversidade. Em algumas pacientes, a hormonioterapia pode ser suficiente como tratamento sistêmico; em outras, a quimioterapia ou outras terapias são necessárias. É a combinação das características do tumor e da paciente que nos permite individualizar essa decisão”, afirma Jeha.

HER2 virou um alvo do tratamento

O HER2 é uma proteína envolvida na multiplicação das células. Quando o tumor apresenta cópias em excesso do gene HER2 ou produz uma quantidade elevada dessa proteína, ele é classificado como HER2 positivo. Essa característica aparece em cerca de 15% a 20% dos cânceres de mama invasivos e mudou a forma como parte dessas pacientes é tratada. Hoje, existem medicamentos capazes de bloquear especificamente o HER2.

Entre eles estão os anticorpos monoclonais, produzidos em laboratório para se ligar à proteína, e os chamados conjugados anticorpo-droga, que utilizam essa ligação para levar uma substância potente diretamente às células que apresentam o alvo. O estudo DESTINY-Breast05 reforça a importância de identificar essa característica mesmo depois da cirurgia. A pesquisa avaliou pacientes com câncer de mama HER2 positivo que haviam recebido tratamento antes da cirurgia, mas ainda apresentavam tumor invasivo e tinham maior risco de retorno da doença.

Após três anos, cerca de 92 em cada 100 pacientes tratadas com trastuzumabe deruxtecana estavam vivas e sem retorno de doença invasiva, contra aproximadamente 84 em cada 100 entre aquelas que receberam trastuzumabe entansina (T-DM1). A escolha entre os medicamentos, porém, também precisa considerar possíveis efeitos adversos e as condições específicas de cada paciente.

“Hoje, identificar o HER2 é fundamental porque temos tratamentos direcionados a essa característica do tumor. É um dos exemplos mais claros de como a informação obtida na biópsia ou na cirurgia pode mudar diretamente a estratégia terapêutica”, explica o oncologista.

E quando o tumor não apresenta esses alvos?

O câncer de mama triplo-negativo recebe esse nome porque não apresenta receptores de estrogênio nem de progesterona e também não possui excesso de HER2. Como esses três alvos não estão presentes, medicamentos hormonais e terapias direcionadas ao HER2 não funcionam nesses tumores. Isso, no entanto, não significa que não existam alternativas de tratamento.

A quimioterapia continua sendo uma ferramenta importante, enquanto a imunoterapia passou a fazer parte da estratégia em determinadas situações. Esse tipo de tratamento busca ajudar o sistema imunológico a reconhecer e combater as células tumorais.

No estudo KEYNOTE-522, mulheres com câncer de mama triplo-negativo inicial, nos estágios II ou III, receberam quimioterapia associada ao pembrolizumabe antes da cirurgia e continuaram usando o imunoterápico depois do procedimento. Na análise final, publicada em 2024, cerca de 87 em cada 100 mulheres que receberam pembrolizumabe estavam vivas após cinco anos (86,6%), contra aproximadamente 82 em cada 100 (81,7%) entre aquelas tratadas apenas com quimioterapia.

“O triplo-negativo é um exemplo de como a ausência de determinados marcadores também traz uma informação terapêutica. Como não há receptores hormonais nem HER2 para serem bloqueados, precisamos recorrer a outras estratégias, e hoje a imunoterapia representa uma dessas possibilidades em pacientes selecionadas”, diz Jeha.

Até uma quantidade pequena de HER2 pode fazer diferença

Nos últimos anos, outra característica passou a chamar atenção dos especialistas: o chamado HER2-low, ou HER2 baixo. A classificação não representa um novo subtipo clássico de câncer de mama. Trata-se de uma categoria dentro dos tumores considerados HER2 negativos pelas classificações tradicionais. Nesses casos, existe uma pequena quantidade da proteína HER2, mas não em nível suficiente para que o tumor seja considerado HER2 positivo.

Essa quantidade reduzida passou a ter importância com o desenvolvimento de medicamentos capazes de levar uma substância tóxica até células que apresentam níveis baixos de HER2. No estudo DESTINY-Breast04, publicado no New England Journal of Medicine, o trastuzumabe deruxtecana aumentou a sobrevida livre de progressão — período em que a doença não avança — e a sobrevida global em comparação com a quimioterapia em pacientes com câncer de mama metastático HER2-low que já haviam recebido tratamento anteriormente.

Mais recentemente, o DESTINY-Breast06 ampliou a investigação para pacientes com câncer metastático RH+ e HER2-low ou ultralow que já haviam passado por tratamento hormonal. Nesse grupo, o medicamento também proporcionou mais tempo sem progressão da doença do que a quimioterapia.

“Esses avanços mostram que a classificação dos tumores está cada vez mais refinada. Não significa que todos os marcadores novos mudem imediatamente a conduta para todas as pacientes, mas que estamos conseguindo identificar características cada vez mais específicas da doença e, com isso, desenvolver tratamentos mais direcionados”, ressalta o médico.

O tipo de tumor é importante, mas não conta toda a história

Os biomarcadores ajudam a orientar o tratamento, mas não são analisados de maneira isolada. O tamanho do tumor, o comprometimento dos linfonodos, o grau de agressividade das células, a presença de metástases, a idade e as condições clínicas da paciente também influenciam a decisão.

Os próprios exames usados para identificar os marcadores precisam ser realizados e interpretados adequadamente. Por isso, diretrizes da ASCO e do Colégio Americano de Patologistas recomendam a avaliação dos receptores hormonais e do HER2 em todos os tumores invasivos.