CUIDADOS PALIATIVOS

Dor crônica afeta até 40% dos adultos no Brasil e pode comprometer sono, autonomia e saúde mental

Condição vai além do desconforto físico e pode prejudicar o trabalho, a convivência familiar e a qualidade de vida; especialista reforça que o sofrimento não deve ser tratado como algo inevitável

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:56

Dor crônica afeta até 40% dos adultos no Brasil e pode comprometer sono, autonomia e saúde mental Crédito: Divulgação

Acordar com dor, passar o dia com dor e ir dormir com dor. Para milhões de brasileiros, essa é uma rotina que compromete desde tarefas simples até o convívio social. Dados do Ministério da Saúde reunidos em pesquisa da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) indicam que a dor crônica atinge de 30% a 40% dos adultos no país. O controle desse sofrimento é o tema escolhido para as celebrações de 2026 do Dia Mundial de Cuidados Paliativos, lembrado nesse sábado (10).

A iniciativa da Aliança Mundial de Cuidados Paliativos e Hospice (WHPCA) destaca a importância do alívio da dor para pessoas com doenças graves, tanto em fases avançadas quanto entre aquelas que convivem por anos com sintomas persistentes. “A dor não é algo que o paciente precisa aceitar calado. Ela pode e deve ser avaliada e tratada”, afirma Yanne Amorim, médica paliativista da Florence Hospital de Transição. Segundo a especialista, controlar a dor pode ajudar o paciente a recuperar atividades e experiências que dão sentido à própria vida.

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Dor aguda e crônica exigem abordagens diferentes

A dor aguda costuma funcionar como um sinal de alerta do organismo. Pode surgir após uma lesão, cirurgia ou inflamação e tende a diminuir à medida que a causa é tratada. Já a dor crônica persiste por mais de três meses e, em muitos casos, deixa de ser apenas um sintoma para se tornar uma condição que exige acompanhamento específico.

A origem também influencia a forma como a dor se manifesta e deve ser tratada. A dor nociceptiva está relacionada a lesões ou inflamações em tecidos, como músculos, ossos, articulações e órgãos internos. É comum em condições como artrose, dores lombares e alguns tipos de câncer.

A dor neuropática, por sua vez, decorre de lesões ou alterações no sistema nervoso e pode ser descrita como queimação, choque ou formigamento. Entre os exemplos estão a neuropatia diabética, a dor persistente após herpes-zóster e algumas dores associadas à quimioterapia.

Existe ainda a dor nociplástica, relacionada a alterações na maneira como o sistema nervoso processa os estímulos dolorosos, sem que uma lesão específica explique completamente os sintomas. A fibromialgia é um exemplo conhecido. Já a dor mista combina diferentes mecanismos e pode ocorrer em pacientes com câncer.

Tratamento envolve equipe multidisciplinar

O controle da dor pode exigir a participação de profissionais de diferentes áreas, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. A atuação conjunta permite avaliar não apenas a intensidade do sintoma, mas também seus efeitos sobre a mobilidade, o sono, o estado emocional e a independência do paciente.

Esse modelo orienta o trabalho da Florence Hospital de Transição, em Salvador, que atende pessoas após a fase aguda de uma internação, pacientes com doenças crônicas e pessoas em cuidados paliativos. Nas unidades da Bahia e de Pernambuco, o acompanhamento inclui planos terapêuticos individualizados, com ajustes conforme a evolução de cada caso.

A proposta é proporcionar mais conforto, recuperar funções e autonomia, reduzir o risco de novas internações e preparar o retorno para casa de maneira segura. O tratamento pode combinar medicamentos, procedimentos intervencionistas e abordagens não farmacológicas, como fisioterapia, exercícios orientados, acupuntura, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico.

Os cuidados paliativos não são exclusivos de pacientes em fim de vida. Eles podem começar no diagnóstico de uma doença grave e ser oferecidos junto aos tratamentos voltados à cura ou ao controle da condição. “Cuidado paliativo não é desistir do paciente, é justamente o contrário. É garantir que, em qualquer fase da doença, ele tenha a dor controlada, autonomia para tomar decisões e qualidade de vida ao lado de quem ama”, reforça Yanne Amorim.

Impactos vão além do desconforto físico

Conviver com dor persistente pode prejudicar o sono, provocar fadiga e limitar a mobilidade, dificultando atividades cotidianas. O sofrimento também pode levar ao isolamento social e estar associado à ansiedade e à depressão. Esses fatores podem se retroalimentar: o sofrimento emocional intensifica a percepção da dor, enquanto a dor constante agrava o desgaste psicológico.

“Muitas vezes o paciente chega dizendo que a dor tirou dele o trabalho, o sono, o convívio com a família e até a vontade de sair de casa. Por isso, não olhamos só para a nota de 0 a 10. Olhamos para a pessoa inteira e para o que essa dor está roubando dela”, explica a médica.

Como não existe uma única abordagem adequada para todos os casos, o tratamento deve considerar o tipo de dor, sua intensidade, as condições clínicas e as necessidades de cada pessoa. A avaliação profissional é fundamental para definir as estratégias mais apropriadas e acompanhar os resultados.