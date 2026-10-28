DOR CRÔNICA

Dor de cabeça que não passa? Médico alerta que enxaqueca pode piorar com uso excessivo de analgésicos

Neurologista alerta que o uso frequente de medicamentos para aliviar a dor pode contribuir para a cronificação da doença; prevenção e acompanhamento médico são essenciais para interromper o ciclo

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:20

Dor de cabeça que não passa? Médico alerta que enxaqueca pode piorar com uso excessivo de analgésicos Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

A dor de cabeça melhora com o medicamento, mas volta cada vez mais rápido. Com o tempo, o remédio parece perder o efeito, e a pessoa passa a aumentar a dose ou experimentar outras opções para conseguir alívio. Esse ciclo pode indicar um problema importante em pacientes com enxaqueca: a cefaleia por uso excessivo de medicamentos, condição em que o consumo frequente de remédios para as crises pode contribuir para a manutenção e o agravamento da dor.

Segundo a neurologista Thais Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca, interromper esse ciclo exige mais do que aliviar os sintomas. A abordagem deve considerar a frequência de uso dos medicamentos, a necessidade de tratamentos preventivos e os fatores individuais que podem desencadear ou agravar as crises.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca. A doença neurológica tem predisposição hereditária e está associada a uma maior sensibilidade do cérebro a determinados estímulos. Além da dor de cabeça, pode provocar náuseas, vômitos, tonturas, alterações visuais, zumbidos, irritabilidade, oscilações de humor, dificuldade de concentração, distúrbios do sono e sintomas gastrointestinais.

Quando o uso de remédios vira um problema

O uso frequente de analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos específicos para crises de enxaqueca, como os triptanos, pode favorecer o desenvolvimento da cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Nesses casos, a dor passa a ocorrer com maior frequência, levando o paciente a recorrer ainda mais aos remédios e dificultando o controle da doença.

“O uso frequente de analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos específicos para as crises, como os triptanos, pode contribuir para o desenvolvimento da chamada cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Nesses casos, a dor pode se tornar mais frequente, levando o paciente a recorrer cada vez mais aos remédios e dificultando o controle da enxaqueca”, explica Thais Villa.

Uma das estratégias utilizadas em situações específicas é chamada de “detox de medicamentos”. O processo consiste em interromper o padrão de uso excessivo, com planejamento e acompanhamento médico, e associar a mudança a medidas preventivas adequadas.

A conduta depende dos medicamentos utilizados e das condições clínicas de cada pessoa. Por isso, a interrupção ou a alteração do tratamento não deve ser feita por conta própria. “Quando o paciente utiliza medicamentos para as crises com muita frequência, precisamos avaliar se esse padrão está contribuindo para a manutenção da dor. Em determinados casos, a retirada dos medicamentos em excesso, associada ao início de um tratamento preventivo, é fundamental para quebrar esse ciclo para um controle mais efetivo da doença”, afirma a neurologista.

Alimentação pode influenciar as crises

Outro aspecto considerado no acompanhamento é a alimentação. A enxaqueca não é causada por alimentos, mas determinadas substâncias podem funcionar como fatores desencadeantes ou agravantes em pessoas que já têm a doença. Entre os possíveis fatores estão a cafeína, o cacau, alguns ingredientes termogênicos, como pimentas fortes, gengibre, cúrcuma e canela, e o glutamato monossódico, presente em determinados produtos industrializados, molhos e temperos prontos.

A orientação é observar se existe relação entre o consumo de determinados itens e o aparecimento das crises. Isso não significa que todas as pessoas com enxaqueca precisem excluir esses alimentos da rotina. Restrições generalizadas podem ser desnecessárias, já que os fatores associados às crises variam de um paciente para outro.

“O problema não está no alimento em si. A enxaqueca não é uma doença de causa alimentar. O cérebro de quem tem a condição é mais sensível a determinados estímulos, e algumas substâncias podem contribuir para desencadear ou piorar as crises. Identificar esses fatores é importante, mas retirar alimentos isoladamente não substitui o tratamento”, ressalta Thais Villa.

Tratamento precisa ir além do alívio da dor

O controle da enxaqueca pode envolver mudanças individualizadas nos hábitos de vida, acompanhamento multidisciplinar e tratamentos preventivos específicos. A escolha depende da frequência e da intensidade das crises, do histórico clínico e das necessidades de cada paciente.