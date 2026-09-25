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Dor na lombar, quadril e pernas pode ser endometriose; veja por que a doença passa despercebida

Além das cólicas e da dor pélvica, doença pode comprometer tecidos e estruturas nervosas da pelve e provocar sintomas em outras regiões do corpo

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:54

This bed is not comfortable as I thought Crédito: Anna Bizon/ Magnific

A endometriose pode se manifestar de maneiras diferentes e nem sempre a dor aparece na região onde está localizada a lesão. Além das conhecidas cólicas menstruais intensas e dores pélvicas, algumas mulheres podem apresentar sintomas recorrentes na lombar, no quadril, na virilha e até nas pernas, o que pode dificultar a identificação da doença.

A condição afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo e, em alguns casos, as pacientes passam anos convivendo com sintomas variados antes de receber o diagnóstico. Segundo o ginecologista e pesquisador da endometriose Igor Chiminacio, isso pode acontecer quando a doença compromete tecidos profundos e estruturas nervosas da pelve.

O que é a endometriose? 1 de 5

Além das próprias lesões, o processo inflamatório provocado pela endometriose pode causar fibrose e retração dos tecidos, atingindo estruturas próximas, inclusive nervos. Com isso, a dor pode se irradiar para regiões mais distantes do útero.“Quando uma mulher apresenta uma dor recorrente na perna, no quadril ou na lombar, especialmente quando existe alguma relação com o ciclo menstrual, é importante que a endometriose também entre no raciocínio clínico. Nem toda dor provocada pela doença estará localizada exatamente onde está a lesão”, explica Chiminacio.

Por que a dor pode aparecer longe do útero?

Durante muito tempo, a endometriose foi explicada principalmente a partir da presença e da localização dos focos da doença. Para Chiminacio, porém, também é necessário considerar os tecidos onde essas lesões se desenvolvem. Essas estruturas possuem nervos, vasos sanguíneos e fibras de colágeno e podem sofrer alterações provocadas pelo processo inflamatório. A inflamação pode contribuir para a formação de fibrose e retração dos tecidos, afetando estruturas próximas e ajudando a explicar por que a dor nem sempre fica restrita à região pélvica.

Para representar essa relação de maneira didática, o especialista desenvolveu a chamada “Teoria do Polvo”, um modelo visual que busca explicar como a endometriose pode comprometer diferentes estruturas da pelve e provocar sintomas em outras partes do corpo. O conceito foi apresentado no Congresso Global da AAGL, em Vancouver, e publicado no Journal of Minimally Invasive Gynecology.

O que é a “Teoria do Polvo”?

Na representação criada pelo especialista, o útero corresponde à “cabeça” de um polvo, enquanto os tecidos responsáveis pela sustentação do órgão são comparados aos “tentáculos”.A metáfora procura mostrar que essas estruturas não são simplesmente tecidos de sustentação.

Elas são ricas em nervos, vasos sanguíneos e fibras de colágeno e podem ser afetadas pela inflamação, fibrose e retração associadas à endometriose. A proposta, portanto, é ampliar a compreensão da doença para além dos focos que podem ser identificados nos exames. A localização da dor pode ser diferente da localização da lesão que está provocando o problema.

Quais sintomas podem passar despercebidos?

Além das cólicas menstruais intensas e da dor pélvica, a endometriose pode estar associada a diferentes manifestações.

Entre elas estão:

Dor recorrente na lombar;

Dor no quadril;

Dor na virilha;

Dor nas pernas;

Dor durante as relações sexuais;

Dor ao evacuar;

Dor ao urinar;

sintomas que pioram ou aparecem em determinados períodos do ciclo menstrual;

dificuldade para engravidar.



A relação com o ciclo menstrual é um dos pontos que podem ajudar a levantar a suspeita. Uma mulher com dor recorrente na lombar ou nas pernas, por exemplo, pode procurar inicialmente um ortopedista ou neurologista sem imaginar que a origem do problema possa estar relacionada à endometriose. O mesmo pode acontecer com sintomas urinários ou intestinais, que podem levar a investigações nas áreas de urologia ou gastroenterologia antes que a possibilidade de uma doença ginecológica seja considerada.

Quando é importante investigar?

A presença de dor lombar ou nas pernas, isoladamente, não significa que a mulher tenha endometriose. O alerta está principalmente nos sintomas persistentes ou recorrentes, sobretudo quando aparecem junto de outras manifestações características da doença. De acordo com Chiminacio, merece atenção a combinação de dores com cólicas menstruais intensas, dor durante as relações sexuais, dor para evacuar ou urinar durante a menstruação ou dificuldade para engravidar.