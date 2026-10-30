QUALIDADE DE VIDA

Dor nas articulações transforma tarefas simples em desafios e limita a vida ativa

Artrose pode dificultar atividades cotidianas e afastar pacientes dos exercícios físicos; histórias de duas pessoas mostram como o tratamento e a reabilitação ajudaram a recuperar a mobilidade

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30

Doris Ramos voltou a fazer coisas simples do dia a dia, como subir escadas Crédito: Divulgação

A dor ao levantar de uma cadeira, entrar no carro ou praticar um esporte pode parecer um incômodo passageiro, mas, quando se torna frequente, pode comprometer a rotina e reduzir a autonomia. Para milhões de brasileiros que convivem com a artrose, movimentos comuns do dia a dia podem se transformar em desafios, afetando o trabalho, o lazer e a qualidade de vida.

Segundo a Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), cerca de 10 milhões de brasileiros têm artrose no quadril. Embora a doença seja mais frequente com o avanço da idade, também pode atingir adultos em idade produtiva. Um estudo publicado em 2025 na revista científica Scientific Reports, que analisou dados de 204 países e territórios, identificou um aumento de 116,16% no número de casos de osteoartrite entre pessoas em idade produtiva entre 1990 e 2021.

A experiência de quem enfrenta o problema ajuda a dimensionar o impacto da doença. Aos 71 anos, Doris Mara Pasta Ramos passou de quatro a cinco anos convivendo com limitações antes de realizar uma cirurgia nos dois quadris, em 2 de fevereiro de 2026. Três meses depois, viajou ao Chile e conseguiu aproveitar os passeios de uma forma que já não experimentava havia anos. “Foi ótimo. Aproveitei muito, porque eu não aproveitava assim há quatro ou cinco anos”, relata. Após a fisioterapia, Doris também passou a praticar Pilates. Cerca de seis meses depois da cirurgia, afirma estar muito bem e diz que faria o procedimento novamente.

A história de Paulo Roberto Rocha Krueger, 74, também começou com uma dor que foi interferindo gradualmente na rotina. O incômodo na virilha e na coxa parecia, inicialmente, uma dor muscular. Com o tempo, jogar futebol ficou difícil, e até movimentos cotidianos, como levantar da cadeira e entrar ou sair do carro, passaram a provocar desconforto.

Paulo chegou a fazer infiltrações com ácido hialurônico. A primeira proporcionou alívio por cerca de oito meses, mas a segunda teve efeito menor, enquanto o comprometimento da articulação avançava. Em 24 de setembro de 2024, ele passou por uma artroplastia total do quadril direito, cirurgia que substitui a articulação comprometida por uma prótese.

A recuperação exigiu fisioterapia e dedicação aos exercícios, com acompanhamento da fisioterapeuta Ana Ribeiro e orientações do ortopedista e cirurgião Thiago Fuchs. Hoje, Paulo joga tênis de duas a três vezes por semana, faz Pilates duas vezes por semana e frequenta a academia para fortalecer a musculatura. “É libertador. Não ter mais dor, sem limitações. É muito bom viver sem dor”, afirma. Ele também destaca a importância da reabilitação para o resultado alcançado e avalia positivamente a evolução dos procedimentos disponíveis.

Quando a artrose exige tratamento cirúrgico?

A artrose, também chamada de osteoartrite, é uma doença que afeta as articulações e envolve alterações na cartilagem e em outras estruturas. Pode provocar dor, rigidez e perda progressiva de mobilidade. No quadril, o desconforto costuma aparecer na região da virilha, mas também pode atingir a lateral da articulação, a região glútea ou irradiar para a parte da frente da coxa.

O envelhecimento é um dos fatores associados à doença, mas não é o único. Predisposição genética, obesidade, lesões ou fraturas anteriores, alterações na formação óssea — como impacto femoroacetabular e displasia —, osteonecrose e doenças reumáticas também podem contribuir para seu desenvolvimento. Por isso, pessoas mais jovens não estão livres do problema.

O tratamento depende dos sintomas, do impacto na rotina e da avaliação médica. Nas fases iniciais, pode incluir exercícios orientados, fortalecimento muscular, controle do peso e medicamentos para aliviar a dor, conforme a necessidade de cada paciente. A indicação de cirurgia não depende apenas das alterações observadas em exames de imagem: a intensidade da dor e as limitações funcionais também são consideradas.

“Nos casos avançados, quando a dor e a perda de mobilidade comprometem a qualidade de vida e as medidas não cirúrgicas, como o trabalho muscular, a melhora funcional ou a infiltração de ácido hialurônico, já não oferecem alívio suficiente, a artroplastia pode ser uma alternativa. O objetivo é reduzir a dor e recuperar a função, para que o paciente volte a realizar suas atividades com mais autonomia”, explica Thiago Fuchs.

A recuperação continua depois da cirurgia

A artroplastia não encerra o tratamento. A reabilitação, o fortalecimento muscular e a retomada gradual das atividades são partes importantes do processo. O ritmo de recuperação varia conforme as condições de saúde, o grau de comprometimento da articulação e as características de cada paciente.

As histórias de Doris e Paulo mostram como a melhora pode se refletir em mudanças concretas: aproveitar uma viagem, voltar a praticar esportes e realizar movimentos que antes provocavam dor. A retomada de cada atividade, no entanto, deve respeitar as orientações da equipe responsável pelo tratamento.