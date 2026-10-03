O CORPO FALA

Dor nas costas durante o treino pode ser sinal de alerta; veja quando interromper a atividade

Irradiação da dor, formigamento persistente, perda de força e alterações esfincterianas estão entre os sinais que exigem avaliação médica

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:00

Man having problems with his back Crédito: Divulgação

Já sentiu uma dor na coluna durante a musculação e ficou na dúvida se deveria continuar o treino? A resposta depende da intensidade e, principalmente, dos sintomas que acompanham o desconforto. Nem toda dor nas costas significa que é preciso interromper imediatamente a atividade física.

Em alguns casos, reduzir a carga, diminuir a intensidade ou modificar determinados movimentos pode ser suficiente. Mas insistir no exercício diante de alguns sinais pode agravar uma lesão. Segundo o ortopedista especialista em coluna Djalma Amorim Jr., dores leves ou moderadas nem sempre impedem a continuidade dos treinos, desde que não estejam associadas a sinais de alerta.

Dor na lombar e na coluna 1 de 8

Quando é preciso parar o treino?

A orientação muda quando a dor é intensa, piora progressivamente ou vem acompanhada de alterações neurológicas.Entre os sinais que indicam a necessidade de interromper os exercícios e buscar avaliação médica estão:

dor intensa ou progressiva;

dor que impede movimentos ou atividades;

dor que se irradia para braços ou pernas;

formigamento persistente;

perda de força;

alterações no controle da urina ou das fezes.



“Se a pessoa sente dor intensa, progressiva, que impede de realizar qualquer tipo de movimento ou atividade, acompanhada de irradiação, formigamento persistente, perda de força ou alterações esfincterianas, deve parar de fazer os exercícios e buscar avaliação médica”, orienta o especialista.

Agachamento e levantamento terra exigem atenção

A execução dos movimentos é um dos fatores que podem aumentar a sobrecarga sobre a coluna durante os treinos.Exercícios como agachamento e levantamento terra, quando realizados de maneira inadequada, podem contribuir para o surgimento ou agravamento de dores, principalmente quando associados a cargas elevadas.

Desequilíbrios musculares, aumento excessivo do volume de treino e progressão inadequada das cargas também podem favorecer problemas.“Essas situações aumentam o risco de sobrecarga da coluna e podem provocar ou agravar quadros de dor em pessoas que treinam regularmente”, explica Amorim.

Não é só a carga que pode causar dor

A recuperação também influencia a saúde da coluna. Sono inadequado, estresse, fadiga acumulada e retorno precoce ao treino depois de um episódio de dor podem dificultar a recuperação e favorecer a persistência dos sintomas. A falta de orientação profissional também merece atenção, principalmente para quem está começando a treinar, aumentando cargas ou retomando a atividade depois de um período parado.

Posso continuar treinando com dor?

Quando o desconforto é leve e não apresenta sinais de alerta, a recomendação pode ser adaptar o treino em vez de simplesmente abandonar toda atividade física. Entre as possibilidades estão reduzir a carga, diminuir a intensidade e modificar exercícios que provoquem dor.