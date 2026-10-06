PREVENÇÃO

Dor nas costas não é só incômodo: veja quando pode virar um problema incapacitante

Problema já é a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil pelo terceiro ano seguido; especialista explica os sinais de alerta e a importância de buscar tratamento

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Dor nas costas não é só incômodo: veja quando pode virar um problema incapacitante Crédito: Shutterstock

A dor nas costas continua sendo a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, a dorsalgia liderou o ranking e foi responsável por 237.113 benefícios por incapacidade temporária concedidos a trabalhadores formais em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social em janeiro de 2026.

O número representa um aumento em relação aos 205.142 casos registrados em 2024. O cenário faz parte de um quadro mais amplo: mais de 4,12 milhões de brasileiros precisaram se afastar do trabalho por problemas de saúde no ano passado, alta de 15% em relação a 2024 e maior volume desde 2021.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas 1 de 7

Logo atrás das dores nas costas aparecem as lesões e os desgastes dos discos intervertebrais, que incluem problemas como a hérnia de disco. Ao todo, foram 208.727 registros de afastamento relacionados a essas condições em 2025.

Dor pode começar muito antes do afastamento

Para o médico anestesiologista e especialista em dor crônica Dr. Marco Delazzo, os números representam apenas uma parte do problema. Segundo ele, muitos trabalhadores convivem durante anos com dores que afetam a rotina antes que a situação chegue ao ponto de exigir um afastamento.

“O que esses dados mostram é a ponta do iceberg. Para cada trabalhador que chegou ao ponto do afastamento, existem dezenas que convivem com dor crônica todos os dias, produzindo abaixo do seu potencial, tomando remédio por conta própria e adiando um tratamento que poderia resolver o problema de verdade”, afirma.

O especialista também chama atenção para o intervalo entre o surgimento dos primeiros sintomas e a procura por atendimento especializado. Segundo Delazzo, é comum receber pacientes que já convivem com dor há um, dois ou até três anos.

“A maioria dos pacientes que atendo já convive com a dor há um, dois, três anos. Nesse tempo, o sistema nervoso se adapta à dor, ela se cronifica e o tratamento fica mais complexo. O que seria resolvido com bloqueios e um plano terapêutico bem direcionado vira um caso de difícil manejo”, explica.

Uma pesquisa citada no levantamento aponta que 68% dos trabalhadores relatam sentir dores físicas frequentemente por causa do trabalho, enquanto 51% afirmam não receber nenhum tipo de suporte ou benefício dos empregadores para lidar com desconfortos e dores habituais.

Para Delazzo, o problema costuma permanecer invisível no ambiente profissional até que o trabalhador precise efetivamente se afastar. “A dor do trabalhador é invisível para a empresa até virar afastamento. Mas ela estava lá muito antes, drenando energia, concentração e produtividade. Quando o trabalhador finalmente para, a situação já está avançada.”

Mulheres aparecem entre os grupos mais afetados

Entre as mulheres, as dores na coluna também foram a principal causa de licença em 2025, com 121.586 casos registrados. O especialista relaciona o cenário à sobrecarga física e emocional que pode atingir mulheres que conciliam diferentes responsabilidades.

“Mulheres que acumulam trabalho formal, cuidado da casa e dos filhos estão expostas a uma carga postural e emocional que favorece o desenvolvimento de dor crônica. E muitas vezes não são levadas a sério quando relatam essa dor”, afirma. Segundo Delazzo, algumas pacientes chegam ao consultório depois de anos convivendo com os sintomas e ouvindo que o problema seria apenas estresse ou que não haveria alterações relevantes nos exames.

Tratamento pode evitar afastamentos prolongados

O médico afirma que muitos casos que evoluem para afastamentos prolongados poderiam ser tratados com abordagens menos invasivas se houvesse diagnóstico e acompanhamento especializado mais cedo. Entre as possibilidades citadas por ele estão bloqueios analgésicos, infiltrações e outros tratamentos intervencionistas, que podem ajudar no controle da dor e na recuperação da capacidade funcional, sem necessariamente recorrer à cirurgia ou ao uso contínuo de medicamentos.