INFLAMAÇÃO

Dor nas mãos ao acordar pode ser sinal de doença que atinge dois milhões de brasileiros

Rigidez matinal prolongada, inchaço e dor dos dois lados do corpo estão entre os sinais de alerta da artrite reumatoide

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:03

Artrite reumatóide Crédito: Divulgação

Acordar com as mãos rígidas, sentir um cansaço fora do normal ou perceber que o joelho dói mais para levantar da cama do que depois de caminhar são situações que costumam ser tratadas como algo passageiro. "É estresse", "é a idade", "vai passar" são explicações frequentemente ouvidas por quem apresenta esses sintomas.

Para milhões de brasileiros, no entanto, o desconforto pode ser o início de uma doença que compromete as articulações e pode levar anos até ser identificada corretamente. Enquanto isso, a inflamação pode continuar avançando e provocar danos permanentes.

Na próxima segunda-feira (12), quando é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Artrite Reumatoide, especialistas reforçam a importância de reconhecer os sinais da doença e buscar avaliação médica. O diagnóstico precoce aumenta as chances de controle da inflamação, reduz o risco de sequelas e pode contribuir para que o paciente mantenha a rotina profissional, os cuidados com a família e a qualidade de vida.

A artrite reumatoide atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Nielsen realizada para a Pfizer e apresentada no 32º Congresso Brasileiro de Reumatologia. O levantamento aponta que 67% dos pacientes são mulheres e que 37% delas recebem o diagnóstico entre 18 e 44 anos, período em que muitas estão construindo a carreira e criando os filhos.

Apesar da quantidade de pessoas afetadas, a doença ainda é pouco reconhecida. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 47% dos casos não são diagnosticados corretamente, o que pode atrasar o início do tratamento.

Os impactos também aparecem na vida profissional. Na pesquisa Nielsen/Pfizer, 35% dos pacientes relataram que a doença interfere diretamente na atividade profissional, enquanto 17% afirmaram ter sido demitidos e 14% se aposentaram precocemente por causa da artrite reumatoide.

Outro levantamento, conduzido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), pelo Cepic e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, comparou pacientes de quatro países latino-americanos. O estudo apontou que o Brasil apresenta o maior índice de desemprego entre pessoas com artrite reumatoide: seis em cada dez pacientes brasileiros estavam sem trabalho. Além disso, 83% relataram dor e desconforto significativos no cotidiano.

“A artrite reumatoide costuma ser vista como uma doença de idoso, mas a realidade é bem diferente: muitos pacientes recebem o diagnóstico ainda na casa dos 30 e poucos anos, quando estão trabalhando, construindo a carreira e, muitas vezes, criando os filhos. Quando não identificada e tratada adequadamente, a doença pode interferir na rotina e comprometer a qualidade de vida”, explica a reumatologista Ana Luísa Souza Pedreira.

Sinais

Reconhecer os sintomas nos primeiros estágios é importante para diferenciar a artrite reumatoide de dores articulares comuns. Um dos principais sinais é a rigidez matinal prolongada. Quando a sensação de rigidez dura mais de uma hora, pode indicar um processo inflamatório.

Na osteoartrite, por outro lado, o incômodo costuma desaparecer em menos de 30 minutos, segundo especialistas ouvidos pelo Correio Braziliense.

Outro aspecto que merece atenção é o comportamento da dor. Ao contrário das dores mecânicas, comuns após esforço físico, a dor causada por processos inflamatórios tende a piorar durante o repouso e melhorar com o movimento.

O padrão dos sintomas também pode ajudar na identificação. Inchaço e dor que aparecem de forma simétrica, atingindo, por exemplo, os dois punhos, os dois joelhos ou as duas mãos, são sinais que devem ser investigados.

A doença ainda pode provocar manifestações que vão além das articulações, como fadiga intensa, febre baixa e sensação de mal-estar. Sem tratamento adequado, a inflamação persistente pode provocar danos permanentes nas articulações.