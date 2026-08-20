Dor nas mãos depois do computador é normal? Especialista faz alerta

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:59
Passar horas diante do computador já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas o que parece apenas uma tarefa repetitiva pode cobrar um preço das mãos e dos punhos. Digitar, clicar e permanecer na mesma posição por longos períodos, sem pausas, pode sobrecarregar tendões e nervos e favorecer lesões que vão muito além de uma dor passageira.
O assunto ganhou visibilidade depois que a influenciadora Viih Tube contou nas redes sociais que desenvolveu uma inflamação no tendão após passar longas horas trabalhando no computador. O relato chama atenção para um problema que pode atingir quem permanece diante do teclado e do mouse por boa parte do dia — e também quem continua usando o celular intensamente depois do expediente.
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Entre as lesões mais associadas aos movimentos repetitivos estão tendinites, tenossinovites e a síndrome do túnel do carpo. Os quadros podem surgir gradualmente e provocar dor, inchaço, formigamento, perda de força e dificuldade para realizar tarefas simples, como escrever, segurar um copo, abrir uma embalagem ou digitar.
Por que teclado e mouse podem causar dor?
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Roberto Luiz Sobania, cada problema envolve estruturas diferentes. “A tendinite corresponde à inflamação dos tendões, responsáveis por conectar os músculos aos ossos. Já a tenossinovite afeta a bainha que envolve esses tendões, dificultando seu deslizamento e tornando movimentos simples bastante dolorosos. Na síndrome do túnel do carpo, o problema ocorre pela compressão do nervo mediano, responsável pela sensibilidade e pela movimentação de parte da mão”, explica.
Além da dor, a compressão ou inflamação pode provocar formigamento, dormência, perda de força e dificuldade para segurar objetos. O uso do mouse também merece atenção. Como exige movimentos repetitivos e pouco variados durante muitas horas, pode aumentar a sobrecarga de determinadas estruturas da mão e do punho. E o problema não necessariamente termina quando acaba o expediente. O uso frequente de smartphones fora do trabalho pode prolongar a exposição aos movimentos repetitivos e diminuir o tempo de recuperação dos tendões e músculos.
Dor no fim do expediente não é normal
Um dos principais alertas do especialista é justamente não normalizar o desconforto. “Muitas pessoas acreditam que sentir dor nas mãos ou nos punhos ao final do expediente é algo normal, mas esse é um sinal de alerta”, afirma Sobania. Quando os sintomas são ignorados e a sobrecarga continua, a lesão pode se agravar, tornando o tratamento mais longo e, em alguns casos, levando até ao afastamento das atividades.
Por isso, observar quando a dor aparece, se ela está ficando mais frequente e se há outros sintomas associados, como formigamento ou perda de força, pode ajudar a identificar o problema antes que ele evolua.
Pequenas pausas podem fazer diferença
Nem sempre é possível diminuir o número de horas diante do computador, mas algumas mudanças na rotina podem reduzir a sobrecarga.
Entre as recomendações do cirurgião da mão estão:
A ideia não é necessariamente interromper a jornada por longos períodos, mas evitar que mãos e punhos permaneçam submetidos ao mesmo movimento e à mesma posição durante horas seguidas.
Quando procurar ajuda?
Dor persistente, formigamento, dormência, inchaço, perda de força ou dificuldade para realizar movimentos que antes eram simples são sinais que merecem avaliação médica. “A dor nunca deve ser encarada como algo normal. Quanto mais cedo a pessoa procurar avaliação médica, maiores são as chances de evitar a progressão da lesão e recuperar a função das mãos sem a necessidade de tratamentos mais complexos”, alerta Sobania.
O caso de Viih Tube serve como lembrete para quem passa boa parte do dia trabalhando no computador: não é apenas a coluna que precisa de atenção durante a jornada. Mãos, punhos e dedos também precisam de movimento, pausas e ergonomia para suportar a rotina.