TECNOLOGIA NA SAÚDE

Dor no ombro: estudo testa inteligência artificial para orientar exercícios em casa

Pesquisa com 46 pacientes avaliou uma ferramenta que usa câmera para analisar movimentos e fornecer orientações em tempo real durante a reabilitação; especialistas alertam que a tecnologia não substitui o acompanhamento profissional

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:55

Dor no ombro: estudo testa inteligência artificial para orientar exercícios em casa Crédito: Imagem gerada pela IA

A inteligência artificial pode se tornar uma aliada na reabilitação de pacientes com dor no ombro. Um estudo publicado em 2026 acompanhou 46 pessoas com dores relacionadas ao manguito rotador e avaliou se uma ferramenta digital com inteligência artificial e visão computacional poderia contribuir para a realização de exercícios em casa e ampliar o acompanhamento entre as sessões de fisioterapia.

Os participantes foram divididos em dois grupos e realizaram o tratamento durante 12 semanas. Um deles recebeu fisioterapia convencional, enquanto o outro associou o tratamento a um programa digital baseado em inteligência artificial. A ferramenta utilizava uma câmera para analisar os movimentos e fornecer orientações em tempo real durante os exercícios.

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Na comparação entre os grupos, os pesquisadores identificaram diferenças em alguns momentos do acompanhamento, principalmente nos indicadores de dor e função do membro superior. Os resultados apontam possibilidades para o uso da tecnologia na reabilitação, embora não signifiquem que ela possa substituir o acompanhamento profissional.

“A inteligência artificial pode ser uma ferramenta interessante para ampliar o acompanhamento do paciente durante a reabilitação. Ao utilizar a câmera para analisar a execução dos exercícios e oferecer feedback em tempo real, a tecnologia pode contribuir para que o paciente tenha mais segurança ao realizar os movimentos em casa e facilitar o acompanhamento entre as consultas ou sessões de fisioterapia”, explica Eduardo Malavolta, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC).

IA não substitui diagnóstico

Apesar das possibilidades, a utilização dessas ferramentas exige cuidados. A dor no ombro pode estar associada a diferentes condições, e o sintoma, isoladamente, não permite identificar a causa do problema. Para definir o tratamento mais adequado, é necessária uma avaliação individualizada, que pode incluir análise do histórico do paciente, exame físico e exames de imagem, quando indicados.

A inteligência artificial também não deve ser usada como instrumento para o paciente diagnosticar a própria condição ou decidir sozinho quais exercícios realizar. Ferramentas digitais podem fornecer informações incorretas, incompletas ou desatualizadas e nem sempre deixam claras as fontes utilizadas. Por isso, a escolha dos exercícios e a evolução do tratamento devem continuar sob orientação de profissionais de saúde. O uso de recursos digitais precisa considerar as necessidades de cada paciente e funcionar como complemento à reabilitação.