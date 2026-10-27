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Dor no ombro: estudo testa inteligência artificial para orientar exercícios em casa

Pesquisa com 46 pacientes avaliou uma ferramenta que usa câmera para analisar movimentos e fornecer orientações em tempo real durante a reabilitação; especialistas alertam que a tecnologia não substitui o acompanhamento profissional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:55

Dor no ombro: estudo testa inteligência artificial para orientar exercícios em casa
Dor no ombro: estudo testa inteligência artificial para orientar exercícios em casa Crédito: Imagem gerada pela IA

A inteligência artificial pode se tornar uma aliada na reabilitação de pacientes com dor no ombro. Um estudo publicado em 2026 acompanhou 46 pessoas com dores relacionadas ao manguito rotador e avaliou se uma ferramenta digital com inteligência artificial e visão computacional poderia contribuir para a realização de exercícios em casa e ampliar o acompanhamento entre as sessões de fisioterapia.

Os participantes foram divididos em dois grupos e realizaram o tratamento durante 12 semanas. Um deles recebeu fisioterapia convencional, enquanto o outro associou o tratamento a um programa digital baseado em inteligência artificial. A ferramenta utilizava uma câmera para analisar os movimentos e fornecer orientações em tempo real durante os exercícios.

Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar

[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O aquecimento e o alongamento antes da corrida ajudam a evitar lesões (Imagem: Manu Reyes | Shutterstock) por Imagem: Manu Reyes | Shutterstock
[Edicase]O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Alongamento antes do sexo por Divulgação
[Edicase]Postura do alongamento intenso ajuda a levar oxigênio para o cérebro (Imagem: Acervo Pri Leite) por Imagem: Acervo Pri Leite
[Edicase]Alongamentos simples para os pés e panturrilhas ajudam a manter o fluxo sanguíneo adequado (Imagem: StockLite | Shutterstock) por Imagem: StockLite | Shutterstock
[Edicase]O alongamento diário aumenta a disposição e reduz o desconforto físico (Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock) por Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock
[Edicase]Incluir o alongamento na rotina melhora o bem-estar e a qualidade de vida (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para o posterior das pernas ajuda a aliviar a tensão muscular (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para costas e lombar ajuda a prevenir lesões e dores nas costas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
[Edicase]Os alongamentos para os ombros ajudam a aumentar a amplitude de movimentos (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O alongamento é uma ótima forma de despertar o corpo e a mente (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por Imagem: Harbucks | Shutterstock
Alongamento é essencial para manter o corpo ativo por Shutterstock
[Edicase]Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade (Imagem: Martina Osmy | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros (Imagem: InesBazdar | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço (Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento melhora a flexibilidade e aumenta a amplitude do corpo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamentos melhoram o desempenho em tarefas simples do dia a dia (Imagem: EZ-Stock Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Esportes que incluem alongamentos ou movimentos dinâmicos, como ginástica, pilates e yoga, ajudam na flexibilidade (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade e a evitar lesões (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por
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[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Na comparação entre os grupos, os pesquisadores identificaram diferenças em alguns momentos do acompanhamento, principalmente nos indicadores de dor e função do membro superior. Os resultados apontam possibilidades para o uso da tecnologia na reabilitação, embora não signifiquem que ela possa substituir o acompanhamento profissional.

“A inteligência artificial pode ser uma ferramenta interessante para ampliar o acompanhamento do paciente durante a reabilitação. Ao utilizar a câmera para analisar a execução dos exercícios e oferecer feedback em tempo real, a tecnologia pode contribuir para que o paciente tenha mais segurança ao realizar os movimentos em casa e facilitar o acompanhamento entre as consultas ou sessões de fisioterapia”, explica Eduardo Malavolta, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC).

IA não substitui diagnóstico

Apesar das possibilidades, a utilização dessas ferramentas exige cuidados. A dor no ombro pode estar associada a diferentes condições, e o sintoma, isoladamente, não permite identificar a causa do problema. Para definir o tratamento mais adequado, é necessária uma avaliação individualizada, que pode incluir análise do histórico do paciente, exame físico e exames de imagem, quando indicados.

A inteligência artificial também não deve ser usada como instrumento para o paciente diagnosticar a própria condição ou decidir sozinho quais exercícios realizar. Ferramentas digitais podem fornecer informações incorretas, incompletas ou desatualizadas e nem sempre deixam claras as fontes utilizadas. Por isso, a escolha dos exercícios e a evolução do tratamento devem continuar sob orientação de profissionais de saúde. O uso de recursos digitais precisa considerar as necessidades de cada paciente e funcionar como complemento à reabilitação.

“É importante evitar que o paciente use a inteligência artificial para tentar tratar sozinho uma situação que deveria ser avaliada por um profissional. A mensagem que precisamos passar é de equilíbrio entre inovação e segurança, entendendo a IA como uma ferramenta complementar, e não como substituta do médico ou do fisioterapeuta. O futuro não é IA no lugar do profissional, mas profissional utilizando IA para cuidar melhor do paciente”, conclui Malavolta.

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