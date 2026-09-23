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Dor no peito é sempre infarto? Veja como diferenciar os sinais de ansiedade e problemas cardíacos

Sintoma pode aparecer em diferentes condições, mas avaliação rápida é essencial para descartar situações graves

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:36

Além da dor no peito, outros sintomas ‘silenciosos’ podem prenunciar um ataque cardíaco
Dor no peito é sempre infarto? Veja como diferenciar os sinais de ansiedade e problemas cardíacos Crédito: Freepik

A dor no peito costuma ser associada imediatamente ao infarto, mas o sintoma pode ter diferentes causas. Ansiedade, problemas digestivos e outras condições também podem provocar desconforto na região. O desafio é que alguns sinais se sobrepõem, e tentar identificar sozinho a origem da dor pode atrasar o atendimento de uma emergência.

Segundo o Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. A estimativa é de 300 mil a 400 mil casos por ano, com uma morte a cada cinco a sete episódios. Por isso, diante de uma suspeita, procurar atendimento nos primeiros minutos pode fazer diferença para o prognóstico.

O que você precisa saber sobre infarto

Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
Sintomas de infarto não são iguais nos dois sexos por Freepik
Fumar é um dos fatores associados ao infarto. Os sinais clássicos incluem dor no peito, formigamento no braço esquerdo e pescoço (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
Náuseas, vômitos, suor frio e até desmaios também são comuns por Shutterstock
Nos homens, a dor geralmente é percebida como uma pressão no peito, acompanhada de suor frio por Shutterstock
Nas mulheres, as dores podem ser descritas como queimação ou pontadas no peito por Shutterstock
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Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock

Como é a dor do infarto?

O principal sinal de alerta apontado pelo Ministério da Saúde é a dor ou o desconforto no peito, que pode irradiar para as costas, rosto e braço esquerdo e, mais raramente, para o braço direito. O problema é que a presença de dor torácica, por si só, não confirma que a pessoa esteja tendo um infarto. De acordo com uma diretriz publicada em 2025 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), entre os pacientes que chegam ao pronto-socorro com dor no peito, cerca de 5% a 20% apresentam síndrome coronariana aguda, grupo que inclui o infarto.

Como controlar ansiedade

A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock) por Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock
Tristeza, ansiedade e depressão são sinais comuns da solastalgia (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) por Imagem: HalynaRom | Shutterstock
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
Praticar corrida de rua faz o corpo liberar substâncias que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: 4 PM production | Shutterstock) por Imagem: 4 PM production | Shutterstock
Algumas estratégias ajudam a reduzir a ansiedade e o medo que prejudicam a memória no Enem (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
A ansiedade pode dificultar a concentração durante as atividades diárias (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock) por Imagem: CandyBox Images | Shutterstock
A pressão alta e a ansiedade podem, juntas, impactar a saúde ainda mais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Saber lidar com a ansiedade é essencial para se dar bem no vestibular (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
A pressão familiar durante o vestibular pode intensificar o estresse e a ansiedade dos estudantes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
Focar no presente é uma maneira de lidar com a ansiedade (Imagem: Grace_Elaine | Shutterstock) por
Preocupação com o futuro é gatilho para a ansiedade (Imagem: treety | Shutterstock) por
Alguns hábitos podem ajudar a controlar a ansiedade no trabalho (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) por
Fazer terapia pode ajudar no tratamento da ansiedade (Imagem: shurkin_son | Shutterstock) por
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A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock) por Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock

Isso não significa que os demais casos possam ser tratados como situações simples. A ruptura do esôfago e o pneumotórax hipertensivo, por exemplo, estão entre as condições potencialmente fatais que podem causar dor torácica. A avaliação médica é necessária para afastar primeiro os diagnósticos mais graves. Somente depois dessa investigação é que causas de menor risco, como problemas digestivos e ansiedade, podem ser consideradas.

Ansiedade também pode causar dor no peito

Os transtornos de ansiedade afetam cerca de 4,4% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a prevalência apontada pela entidade chega a 9,3%, a maior entre os países citados pela organização. A ansiedade pode provocar aperto ou desconforto no peito, palpitações, falta de ar e tontura. Como sintomas semelhantes também podem aparecer em alterações cardiovasculares, a diferenciação nem sempre é possível apenas pela descrição do que a pessoa está sentindo.

O cardiologista Roberto Yano explica que algumas características podem ajudar o médico durante a investigação. Segundo ele, a dor associada ao infarto costuma aparecer como aperto ou queimação, pode durar mais de 20 minutos e irradiar para pescoço, queixo, braço ou região do estômago. Náusea, suor frio, falta de ar, palidez e sensação de desmaio também podem acompanhar o quadro.

Nas crises de ansiedade, por outro lado, o desconforto pode ser mais localizado e aparecer como pontadas no centro do peito, sem irradiação. A pessoa também pode apresentar agitação, nervosismo ou sensação de pânico. Essas características, porém, não são regras. Segundo o especialista, a diferenciação precisa ser feita por um médico a partir dos sintomas, histórico do paciente, exame físico e, quando necessário, exames complementares.

Eletrocardiograma deve ser feito rapidamente

Diante de dor torácica ou de outros sinais sugestivos de infarto, o tempo de atendimento é um dos principais fatores de atenção. O Ministério da Saúde orienta que o paciente faça um eletrocardiograma em até dez minutos após o início da triagem. O exame deve ser avaliado imediatamente pelo médico e considerado na classificação de risco. A SBC também destaca que uma avaliação rápida e adequada pode melhorar o prognóstico de pessoas com doenças cardiovasculares.

A sociedade ressalta ainda que a dor torácica está entre os motivos frequentes de atendimento em pronto-socorros, inclusive em unidades e por profissionais que não são especializados em cardiologia. Por isso, a orientação adequada das equipes é considerada fundamental para conduzir esses casos e identificar rapidamente as situações de maior risco.

Ansiedade também pode afetar o coração

A relação entre ansiedade e problemas cardiovasculares vai além da semelhança entre os sintomas. A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul (Socergs) alerta que a ansiedade pode contribuir para o agravamento e até para o desencadeamento de problemas cardiovasculares, principalmente em pessoas que já apresentam doenças cardíacas. Segundo o vice-presidente da entidade, André Luís Câmara Galvão, a pressão emocional constante pode interferir no funcionamento do coração, favorecer episódios de arritmia e aumentar o risco de complicações.

A Socergs também aponta que o estresse emocional pode provocar respostas fisiológicas, como maior liberação de hormônios, aumento da pressão arterial e aceleração da frequência cardíaca. Por isso, controlar ansiedade e estresse também pode fazer parte dos cuidados preventivos com a saúde cardiovascular.

Quando os dois problemas aparecem juntos, o acompanhamento pode envolver cardiologia, psiquiatria e psicologia. Entre as possibilidades de tratamento estão intervenções psicoterapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, e medicamentos quando houver indicação profissional.

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