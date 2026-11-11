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Dor no peito, fala enrolada e dor de cabeça súbita: três emergências que exigem socorro imediato

Infarto, AVC e ruptura de aneurisma cerebral podem apresentar sintomas diferentes, mas têm algo em comum: o atendimento rápido pode salvar vidas e reduzir o risco de sequelas

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:01

Dor no peito, fala enrolada e dor de cabeça súbita: três emergências que exigem socorro imediato Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma dor forte no peito, uma dificuldade repentina para falar ou uma dor de cabeça tão intensa que parece diferente de tudo o que a pessoa já sentiu. Embora possam ser confundidos com problemas menos graves, esses sintomas podem indicar emergências médicas que exigem atendimento imediato. Infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e ruptura de aneurisma cerebral estão entre as condições em que o tempo pode fazer toda a diferença entre a recuperação e consequências graves, inclusive a morte.

O desafio é reconhecer os sinais e não esperar que eles desapareçam espontaneamente. Em algumas situações, os sintomas são bastante evidentes. Em outras, podem surgir de maneira discreta ou ser confundidos com azia, indisposição, enxaqueca ou cansaço.

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde 1 de 6

“Infarto, AVC e ruptura de aneurisma cerebral são situações de emergência e não devem ser observados em casa para ver se vão melhorar. Na dúvida, é fundamental procurar atendimento imediatamente”, alerta o cardiologista Fernando Barreto, diretor médico do São Cristóvão Saúde.

Infarto: quando a dor no peito não deve ser confundida com azia

O infarto acontece quando o fluxo sanguíneo para uma parte do músculo cardíaco é interrompido, geralmente devido à obstrução de uma artéria coronária. O sinal mais conhecido é a dor ou pressão no peito, frequentemente descrita como um aperto ou peso. O desconforto também pode se espalhar para os braços, as costas, o pescoço e a mandíbula.

Mas nem sempre o quadro começa com uma dor intensa. Falta de ar, suor frio, náuseas, tontura, fraqueza e mal-estar também podem aparecer. Em idosos e pessoas com diabetes, os sintomas podem ser mais discretos e, em alguns casos, ocorrer sem a dor torácica típica.

Uma dúvida frequente é como diferenciar azia de infarto. A azia geralmente provoca uma sensação de queimação que começa na região do estômago e pode subir em direção ao peito, muitas vezes relacionada às refeições ou à posição deitada. O problema é que o infarto também pode provocar queimação, desconforto na parte superior do abdome, náuseas e sensação semelhante à má digestão.

Por isso, tentar diferenciar as duas condições apenas pelos sintomas pode ser perigoso. O alerta aumenta quando o desconforto aparece durante um esforço físico, vem acompanhado de falta de ar ou suor frio, irradia para outras partes do corpo ou ocorre em alguém com fatores de risco cardiovasculares.

A recomendação é não tentar fazer o diagnóstico em casa. Diante de uma suspeita de infarto, o SAMU deve ser acionado pelo telefone 192. Se a pessoa perder a consciência e não respirar normalmente, é necessário iniciar a reanimação cardiopulmonar (RCP), preferencialmente por alguém treinado, e utilizar um desfibrilador externo automático (DEA), caso esteja disponível.

AVC: boca torta e dificuldade para falar são sinais de alerta

No acidente vascular cerebral, o fluxo de sangue para determinada região do cérebro é interrompido por uma obstrução ou por um rompimento de um vaso sanguíneo. Como consequência, as células cerebrais podem sofrer danos em pouco tempo. Os sintomas costumam aparecer de maneira súbita. Entre os principais estão desvio da boca, fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender o que outras pessoas dizem, alterações na visão, perda do equilíbrio e dificuldade para caminhar.

Uma maneira simples de identificar os sinais mais comuns é utilizar o método FAST, sigla em inglês que reúne quatro etapas de observação:

F (Face – rosto): peça para a pessoa sorrir e observe se um dos lados da boca está caído.

A (Arms – braços): peça para levantar os dois braços e verifique se um deles perde a força ou cai.

S (Speech – fala): peça para repetir uma frase simples e observe se a fala está enrolada ou se há dificuldade para compreender.

T (Time – tempo): anote o horário em que os sintomas começaram ou quando a pessoa foi vista bem pela última vez.



Existe ainda uma versão ampliada, chamada BE-FAST, que acrescenta a observação de alterações repentinas no equilíbrio e na visão.A identificação rápida é fundamental porque alguns tratamentos dependem do tempo transcorrido desde o início dos sintomas. Mesmo que a fraqueza, a alteração da fala ou outro sinal desapareça espontaneamente, a pessoa precisa de avaliação urgente, pois pode ter ocorrido um ataque isquêmico transitório, conhecido como AIT, que também exige investigação.

Aneurisma cerebral: a dor de cabeça que surge de repente

O aneurisma cerebral é uma dilatação na parede de uma artéria do cérebro. Em muitos casos, permanece silencioso e não provoca sintomas enquanto não se rompe. O perigo está justamente na possibilidade de ruptura, que pode causar uma hemorragia cerebral grave.

Um dos principais sinais é uma dor de cabeça súbita e extremamente intensa, muitas vezes descrita como a pior dor de cabeça da vida. Diferentemente de uma dor habitual, ela aparece de forma abrupta e atinge grande intensidade em pouco tempo. O quadro também pode provocar náuseas, vômitos, rigidez na nuca, confusão mental, desmaio, alterações do nível de consciência e convulsões.

Diante de uma dor de cabeça com essas características, não se deve esperar para verificar se melhora com repouso ou analgésicos. A avaliação médica imediata é indispensável para investigar a possibilidade de hemorragia cerebral.

O que fazer diante de uma emergência?

Apesar das diferenças entre infarto, AVC e ruptura de aneurisma cerebral, as três condições exigem rapidez na identificação e no atendimento. Algumas atitudes simples podem ajudar enquanto o socorro não chega.

O que fazer:

Ligue para o SAMU pelo telefone 192 diante de sinais suspeitos.

Mantenha a pessoa em repouso e em local seguro.

No caso de suspeita de AVC, registre o horário em que os sintomas começaram ou quando a pessoa foi vista bem pela última vez.

Observe a respiração e o nível de consciência até a chegada da equipe de emergência.

Se a pessoa estiver inconsciente e não respirar normalmente, inicie a reanimação cardiopulmonar, se souber realizá-la, e utilize um DEA, caso esteja disponível.



O que evitar:

Não espere os sintomas desaparecerem para procurar atendimento.

Não tente transportar a pessoa dirigindo até o hospital. O acionamento do serviço de emergência permite orientação e atendimento adequado durante o deslocamento.

Não ofereça medicamentos por conta própria, incluindo aspirina, especialmente diante de suspeita de AVC, pois pode haver hemorragia cerebral.

Não ofereça alimentos ou bebidas se houver alteração da consciência ou dificuldade para engolir.

Não tente fechar um diagnóstico em casa nem atribuir os sintomas automaticamente a problemas já conhecidos, como enxaqueca ou azia.



Protocolos de emergência ajudam a agilizar o atendimento

Além de reconhecer os sintomas, a rapidez na avaliação dentro do hospital é fundamental para definir a conduta adequada. Por isso, instituições de saúde utilizam protocolos específicos para organizar o atendimento de pacientes com suspeita de eventos cardiovasculares e neurológicos.

“Em emergências cardiovasculares e neurológicas, cada minuto pode representar uma diferença importante no prognóstico do paciente. Ter protocolos bem estabelecidos permite que a equipe reconheça rapidamente os sinais de alerta e dê início ao atendimento adequado”, afirma Fernando Barreto.