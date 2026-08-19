INFLAMAÇÃO

Dor no rosto e mau cheiro no nariz podem indicar sinusite causada por problema dentário

Especialista explica os sinais de alerta e como exames de imagem ajudam a confirmar o diagnóstico

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:30

Sinusite crônica Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um em cada oito adultos recebe o diagnóstico de sinusite pelo menos uma vez ao longo da vida, segundo estudo publicado na National Library of Medicine. Embora geralmente esteja associada a infecções respiratórias, a doença também pode ter uma origem menos conhecida: problemas dentários.

É o caso da sinusite odontogênica, tipo de inflamação que começa na arcada dentária superior e pode se estender até o seio maxilar. Dados da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD) indicam que a condição corresponde a cerca de 10% a 12% dos casos de sinusite maxilar. Entre as principais causas estão cáries, doença periodontal, cistos odontogênicos e iatrogenia.

Gripe, virose, resfriado e sinusite 1 de 9

A relação está diretamente ligada à anatomia da região. Segundo a instituição, a proximidade entre as raízes dos dentes superiores posteriores e o seio maxilar, somada à presença dessas condições, pode favorecer a inflamação e o desenvolvimento da sinusite odontogênica por meio de uma comunicação bucosinusal.

O otorrinolaringologista Renato Ponte chama atenção para alguns sinais que podem levantar a suspeita desse tipo de sinusite, como a presença de odor fétido nasal, ou seja, mau cheiro no nariz, e dor em apenas um lado da face. Esses sintomas podem indicar a necessidade de procurar um otorrinolaringologista.

De acordo com o médico, a dor geralmente está relacionada a alguma manipulação dentária realizada recentemente. É comum que o paciente relate ter passado por um procedimento semanas ou meses antes e, depois disso, começado a sentir dor na face do mesmo lado do dente tratado. “Essa é uma história muito típica, bem comum de quem tem uma sinusite odontogênica”.

A presença de dor no próprio dente acompanhada de desconforto facial também merece atenção, segundo o médico, pois reforça a suspeita clínica. Outro possível sinal é a secreção nasal unilateral, que costuma aparecer no mesmo lado em que o paciente sente dor.

O estado de conservação dos dentes também pode fornecer pistas durante a avaliação. Ponte destaca que inflamações na gengiva, como as gengivites, devem ser consideradas, já que a região fica próxima aos seios da face. Segundo o especialista, a combinação desses fatores contribui para levantar a hipótese do diagnóstico.

Exames

Quando há suspeita clínica, a investigação considera o histórico do paciente e pode incluir exames de imagem. De acordo com Ponte, a tomografia computadorizada dos seios da face é o principal exame utilizado nesses casos.

O exame permite identificar a localização da sinusite e verificar a presença de secreções, infecções associadas e até possíveis corpos estranhos no seio maxilar. As imagens também possibilitam avaliar se outras estruturas da face foram comprometidas, contribuindo para a definição da conduta mais adequada.

Outros exames podem ser solicitados conforme a necessidade. De acordo com a Rede D’Or São Luiz, a ressonância magnética dos seios da face pode auxiliar no diagnóstico de condições como sinusite, pólipos nasais, tumores, cistos, inflamações, malformações congênitas e neuralgias, além de permitir uma avaliação mais detalhada dos tecidos.

Em determinadas situações, o contraste pode ser utilizado durante a ressonância magnética para melhorar a visualização das estruturas e auxiliar na investigação. A necessidade do recurso, porém, depende da avaliação médica e das características de cada caso.

Abordagem conjunta

O tratamento da sinusite odontogênica envolve, em geral, uma atuação integrada entre dentista e otorrinolaringologista. Segundo Renato Ponte, o ideal é iniciar a abordagem o quanto antes, uma vez que a resolução do quadro depende da identificação e correção da causa dentária relacionada à infecção.

Na avaliação odontológica, o primeiro passo é identificar a origem do problema. O especialista explica que, em determinadas situações, pode existir uma fístula, que é uma comunicação entre o dente e o seio maxilar. Nesses casos, é necessário fechar essa comunicação para interromper o processo inflamatório.

Também podem ser indicados procedimentos como tratamento de canal ou intervenções para controlar doenças periodontais, incluindo inflamações na gengiva, com o objetivo de eliminar o foco infeccioso.

Do ponto de vista otorrinolaringológico, o tratamento pode envolver medicamentos, como antibióticos e corticoides, além de medidas de higiene nasal. Segundo o médico, na maioria dos casos, a combinação entre o tratamento clínico e a abordagem odontológica é suficiente para solucionar o problema.