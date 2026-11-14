MEDICINA ESPORTIVA

Dor persistente e lesões esportivas: quando é hora de buscar tratamento especializado?

Dor que não melhora, desconforto durante os exercícios e lesões recorrentes podem indicar a necessidade de avaliação especializada para evitar o agravamento do problema e orientar a recuperação

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:30

Dor persistente e lesões esportivas: quando é hora de buscar tratamento especializado? Crédito: Imagem gerada pela IA

Dores persistentes após uma lesão, dificuldades para voltar à prática esportiva e limitações em tarefas simples do dia a dia podem comprometer a qualidade de vida. Entre atletas profissionais, praticantes de atividades físicas e pessoas que enfrentam desconfortos relacionados à rotina de trabalho, a busca por tratamentos para aliviar a dor e recuperar os movimentos tem ampliado o debate sobre diferentes abordagens terapêuticas. Mas em quais situações é necessário recorrer a um especialista?

Segundo o ortopedista David Sadigursky, especialista em joelho e trauma do esporte, a escolha do tratamento depende de uma avaliação individualizada, que leve em conta a origem da dor, as limitações funcionais e os objetivos de cada paciente. “Nem toda dor precisa de uma intervenção, assim como nem toda lesão exige cirurgia. O primeiro passo é entender o que está causando o problema e como ele interfere na vida do paciente. A partir disso, conseguimos avaliar quais tratamentos podem ajudar na recuperação, sempre considerando as necessidades e as condições de cada pessoa”, explica o ortopedista.

Dor no joelho e nas articulações 1 de 10

Tratamentos consideram rotina e objetivos do paciente

Modalidades como tênis, corrida de rua, jiu-jítsu, boxe e capoeira podem provocar sobrecargas e lesões musculoesqueléticas. Nesses casos, o acompanhamento não se limita ao tratamento do problema já existente: também busca identificar fatores que favorecem as lesões, orientar medidas preventivas e preparar o paciente para retomar as atividades com segurança.

Entre as possibilidades terapêuticas estão as terapias biológicas, como o plasma rico em plaquetas (PRP). O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso do procedimento para indicações específicas, entre elas osteoartrite do joelho, discopatia lombar, epicondilite lateral do cotovelo e reparo meniscal, respeitados os critérios estabelecidos pela regulamentação.

O PRP é produzido a partir do sangue do próprio paciente, submetido a um processo de preparação para concentrar as plaquetas. A técnica pode integrar o tratamento de determinadas condições musculoesqueléticas, desde que haja indicação clínica adequada. “As terapias biológicas ampliam as possibilidades de cuidado em situações específicas, mas não devem ser vistas como soluções isoladas. No caso do PRP, por exemplo, precisamos avaliar o diagnóstico, o estágio da lesão e o que esperamos alcançar com o tratamento. A indicação correta é tão importante quanto a técnica utilizada”, destaca David.

Ultrassom e outras tecnologias podem auxiliar no tratamento

A atuação do especialista também inclui procedimentos guiados por ultrassom. O recurso permite visualizar estruturas anatômicas durante determinadas intervenções, contribuindo para identificar com precisão a região a ser tratada. Outras tecnologias, como ondas de choque, laser terapêutico e campo eletromagnético, também podem ser consideradas no cuidado de lesões esportivas, conforme a indicação clínica e as evidências disponíveis para cada condição.

De acordo com o ortopedista, o objetivo do tratamento vai além de reduzir os sintomas: é preciso favorecer a recuperação funcional e permitir o retorno seguro às atividades. Por isso, o planejamento pode incluir reabilitação, fortalecimento muscular, adaptação das cargas de exercício, mudanças de hábitos, controle do peso e atenção à saúde metabólica.