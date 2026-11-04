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Dores de barriga antes da escola: quando o corpo da criança dá sinais de ansiedade?

Ansiedade, medo de separação e dificuldades no ambiente escolar podem provocar sintomas como náuseas e dor de cabeça; especialistas explicam quando buscar ajuda

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:10

Cuidado com a saúde mental é fundamental para o desenvolvimento das crianças
Dores de barriga antes da escola: quando o corpo da criança dá sinais de ansiedade? Crédito: Imagem gerada por IA

Dor de barriga, dor de cabeça, náuseas e mal-estar pouco antes de sair para a escola podem ser sinais de que algo não vai bem com a criança. Embora esses sintomas tenham diferentes causas, nem sempre estão relacionados exclusivamente a problemas físicos. Em algumas situações, o desconforto pode estar associado à ansiedade, ao estresse ou a dificuldades emocionais vivenciadas no ambiente escolar.

A pediatra Mariana Bolonhezi explica que situações como a proximidade de uma prova, conflitos com colegas, dificuldades de aprendizagem, adaptação à escola ou medo de se separar dos pais podem provocar sofrimento emocional e repercutir no corpo. No entanto, é fundamental investigar as queixas antes de atribuí-las às emoções.

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“Quando uma criança apresenta dores recorrentes, especialmente em situações específicas, como antes de ir à escola, é importante investigar as possíveis causas físicas e observar o contexto em que esse desconforto aparece. O fato de existir uma possível relação com as emoções não significa que a queixa deva ser minimizada ou que a avaliação médica possa ser dispensada”, explica Mariana.

A psiquiatra Bianca Bolonhezi destaca que as crianças nem sempre conseguem compreender ou expressar em palavras o que estão sentindo. Por isso, o sofrimento emocional pode aparecer de outras formas, inclusive por meio de sintomas físicos. “Em alguns casos, o sofrimento emocional aparece por meio de sintomas físicos, irritabilidade, choro ou resistência a determinadas situações. Cabe aos adultos acolher essas manifestações, escutar sem julgamentos e buscar compreender o que pode estar por trás delas”, afirma Bianca.

Como os pais devem agir?

A reação dos adultos diante das queixas pode influenciar a maneira como a criança lida com o desconforto. Minimizar a dor com frases como “isso é frescura” ou pressioná-la a seguir a rotina sem escutar o que tem a dizer pode dificultar a identificação do problema.

Por outro lado, conversar com calma, fazer perguntas abertas e observar em quais situações os sintomas aparecem são atitudes que ajudam a compreender o que está acontecendo. Também é importante prestar atenção à frequência e à intensidade das queixas. Mudanças no sono, no apetite, no humor e na convivência escolar podem fornecer informações relevantes sobre o bem-estar da criança.

Quando é necessário procurar ajuda?

Sintomas persistentes, que interferem na rotina ou aparecem acompanhados de outros sinais de sofrimento, precisam de avaliação profissional. Além de dores de barriga, náuseas e dores de cabeça, alterações urinárias, como urgência para urinar, ardência e aumento da frequência urinária, também merecem atenção. Esses sinais podem estar relacionados a condições clínicas que precisam ser investigadas, embora alguns sintomas urinários também possam ocorrer em situações de sofrimento emocional.

A avaliação pediátrica é importante para investigar possíveis causas físicas e compreender o histórico da criança. Quando necessário, o acompanhamento pode envolver profissionais de psicologia e psiquiatria, permitindo uma análise mais ampla dos fatores associados ao desconforto.

As especialistas reforçam que reconhecer a possível relação entre emoções e sintomas físicos não significa considerar a dor menos importante. O cuidado deve levar em conta tanto a saúde física quanto o bem-estar emocional, com acolhimento e atenção às necessidades de cada criança.

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