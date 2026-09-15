SEM DESCANSO

Dormir mal pode piorar ansiedade e depressão; veja como o sono afeta a saúde mental

Insônia, despertares frequentes e sono insuficiente podem intensificar irritabilidade, dificuldade de concentração e estresse, criando um ciclo difícil de interromper

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:20

Insônia Crédito: Shutterstock

Dormir bem está longe de ser apenas uma questão de disposição para o dia seguinte. Durante o sono, o cérebro continua ativo, processando experiências, consolidando memórias, regulando emoções e participando de processos importantes para o equilíbrio do organismo. Quando o descanso é insuficiente ou fragmentado, os efeitos podem aparecer no humor, na concentração e na capacidade de lidar com situações de estresse.

Essa relação também funciona no sentido contrário. Ansiedade e depressão podem prejudicar o sono, enquanto noites mal dormidas podem intensificar sintomas emocionais. É justamente essa interação que pode criar um ciclo difícil de interromper. “Ansiedade e depressão podem dificultar o início do sono, provocar despertares ao longo da noite ou levar ao despertar precoce. Ao mesmo tempo, dormir pouco ou mal pode intensificar sintomas emocionais e dificultar ainda mais a recuperação”, explica a pneumologista e pesquisadora do Instituto do Sono/Afip, Luciana Palombini.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

Como sono, ansiedade e depressão se relacionam?

Uma pessoa ansiosa pode passar horas na cama com a mente acelerada, antecipando problemas ou revivendo situações. Já quem apresenta depressão pode ter dificuldade para iniciar ou manter o sono, acordar antes do horário desejado ou sentir sonolência excessiva durante o dia. Depois de várias noites de sono ruim, também podem surgir irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração e menor capacidade de lidar com o estresse.

Esses efeitos podem intensificar sintomas que já estavam presentes e contribuir para a manutenção da alteração do sono. “É um ciclo que pode se retroalimentar. Por isso, o sono não deve ser tratado como uma questão secundária quando estamos diante de alterações de humor ou ansiedade. Avaliar a qualidade do sono faz parte de olhar para a saúde mental de forma integral”, afirma Palombini.

Adolescentes precisam de atenção especial

Algumas fases da vida exigem cuidados específicos. Na adolescência, ocorre uma mudança natural no ritmo biológico que tende a favorecer horários mais tardios para dormir e acordar. Ao mesmo tempo, a rotina pode incluir exposição às telas durante a noite, compromissos escolares e sociais e redução do tempo total de sono. Essa combinação pode resultar em sono insuficiente e dificuldade para manter uma rotina compatível com as necessidades biológicas.

Estudos também apontam associações entre alterações do sono nessa fase e maior ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão. Por isso, mudanças persistentes no padrão de descanso ou no comportamento devem ser acompanhadas. E nos idosos? Entre os idosos, mudanças no ritmo de sono e vigília também podem se tornar mais frequentes. A redução das atividades durante o dia, menor exposição à luz natural, cochilos prolongados e despertares durante a noite podem contribuir para a fragmentação do sono. Quando essas alterações persistem, é importante investigar suas possíveis causas e observar os impactos sobre o humor e a qualidade de vida.

O que acontece no cérebro enquanto dormimos?

Embora o corpo pareça estar em repouso, o cérebro permanece bastante ativo durante o sono. Nesse período, diferentes processos relacionados às experiências vividas durante o dia são organizados e consolidados, incluindo aspectos ligados à memória e às emoções. Durante determinadas fases, especialmente no sono REM, ocorrem mudanças na atividade de regiões cerebrais envolvidas na resposta emocional.

A amígdala, relacionada à identificação de ameaças e ao processamento do medo, apresenta redução de atividade, enquanto o córtex pré-frontal participa da regulação das emoções. Essa dinâmica contribui para que o cérebro processe experiências e estímulos emocionais de maneira mais equilibrada. “O sono também está relacionado à regulação de mecanismos envolvidos na resposta ao estresse. Quando esse descanso é insuficiente ou fragmentado, esse equilíbrio pode ser prejudicado, favorecendo um estado de maior alerta, irritabilidade e dificuldade para relaxar”, explica a especialista.

Sono profundo tem papel na “limpeza” do cérebro

Outro processo importante ocorre durante o sono profundo. Nessa fase, aumenta a atividade do sistema glinfático, uma rede envolvida na eliminação de resíduos metabólicos do cérebro. Uma noite mal dormida, isoladamente, não significa que a pessoa desenvolverá um transtorno mental. A preocupação maior está na persistência da alteração do sono e na interação dela com outros fatores.

A privação ou a má qualidade do descanso pode aumentar a reatividade emocional, fazendo com que situações cotidianas pareçam mais difíceis de administrar. Também pode elevar o estado de alerta do organismo, dificultando o relaxamento e contribuindo para a manutenção da própria insônia. Alterações persistentes no sono ainda podem estar associadas a mecanismos relacionados ao humor, à motivação e ao sistema de recompensa. Em algumas pessoas, isso pode contribuir para redução da sensação de prazer, maior irritabilidade, compulsões e mudanças de comportamento.

Quais sinais indicam que dormir mal deixou de ser normal?

Um dos desafios é que algumas pessoas passam tanto tempo dormindo mal que deixam de perceber que aquele padrão não é saudável. Além da insônia, distúrbios como a apneia obstrutiva do sono podem estar por trás de sintomas como cansaço durante o dia, despertares noturnos e dificuldade de concentração.

Por isso, alguns sinais merecem atenção:

acordar frequentemente cansado;

ter dificuldade persistente para adormecer;

despertar várias vezes durante a noite;

acordar muito antes do horário desejado;

apresentar sonolência excessiva durante o dia;

perceber dificuldade de concentração;

notar irritabilidade ou mudanças importantes de humor;

sentir dificuldade crescente para lidar com o estresse.



Tratamento depende da causa

A abordagem precisa ser individualizada. Em alguns casos, mudanças de hábitos e psicoterapia podem fazer parte do tratamento. Em outros, é necessário investigar e tratar um distúrbio específico do sono ou realizar acompanhamento médico e psiquiátrico. A médica destaca que o tratamento depende da causa e deve ser individualizado.