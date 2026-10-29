EMAAGRECIMENTO

Dormir mal pode sabotar sua dieta; veja o que acontece no organismo

Noites mal dormidas podem alterar hormônios ligados à fome e à saciedade, dificultar a perda de gordura e comprometer resultados até de quem usa canetas emagrecedoras.

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:54

Dormir mal pode sabotar sua dieta; veja o que acontece no organismo Crédito: Imagem: SB Arts Media | Shutterstock

Dormir pouco pode dificultar a perda de peso mesmo para quem segue uma dieta ou faz tratamento contra a obesidade. A qualidade do sono influencia hormônios relacionados à fome e à saciedade, além de processos metabólicos que ajudam o organismo a regular o uso de energia. Por isso, noites mal dormidas podem comprometer os resultados do emagrecimento e passar despercebidas durante o tratamento.

O cirurgião bariátrico César De Fazzio, diretor do Instituto de Cirurgia Digestiva (ICD), em Brasília, afirma que problemas de sono são frequentemente negligenciados no acompanhamento de pacientes com obesidade. “O paciente acha que sono é assunto de cansaço, não de peso. É questão de bioquímica. A pessoa está lutando contra o próprio hormônio e, nessa briga, a dieta geralmente perde”, observa.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

Como o sono interfere na fome

A relação entre sono e apetite envolve hormônios como a leptina, associada à saciedade, e a grelina, que estimula a fome. A restrição do sono pode alterar os níveis dessas substâncias e favorecer o aumento do apetite.Um estudo da Universidade de Chicago, publicado no periódico Annals of Internal Medicine, identificou mudanças nesses hormônios após duas noites de sono restrito em homens jovens e saudáveis: a leptina caiu 18%, enquanto a grelina aumentou 28%.

Os resultados ajudam a explicar por que dormir pouco pode intensificar a fome e favorecer a busca por alimentos mais calóricos.O impacto não se limita à quantidade de comida consumida. Segundo De Fazzio, a privação de sono também pode prejudicar a composição corporal durante o emagrecimento, favorecendo uma menor perda de gordura e uma maior perda de massa magra em determinadas condições.

Canetas emagrecedoras e cirurgia bariátrica não eliminam o problema

Quem usa medicamentos análogos de GLP-1 ou passou por cirurgia bariátrica também pode sofrer os efeitos de noites mal dormidas. Esses tratamentos atuam em mecanismos relacionados ao apetite e à saciedade, mas não corrigem necessariamente todos os efeitos metabólicos associados à privação de sono.

“O paciente em uso de análogo de GLP-1 que dorme mal costuma dizer que a fome voltou ou que a caneta parou de fazer efeito, quando na verdade o problema está no sono dele”, afirma o médico. O sono insuficiente também pode afetar a sensibilidade à insulina, o hormônio que ajuda a controlar a glicose no sangue. Quando esse processo é prejudicado, o organismo pode ter mais dificuldade para regular os níveis de açúcar, especialmente quando a privação de sono se torna frequente.

A longo prazo, dormir mal está associado a maior risco de problemas como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. Alterações de humor e ansiedade também podem contribuir para episódios de alimentação emocional, criando dificuldades adicionais para quem tenta perder peso.

Ronco pode ser sinal de um problema que atrapalha o tratamento

A relação entre obesidade e sono também pode formar um ciclo difícil de interromper. O excesso de peso aumenta o risco de apneia obstrutiva do sono, condição caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante a noite. Essas pausas fragmentam o descanso e podem reduzir a oxigenação do organismo.

Com o sono prejudicado, o controle do apetite e do metabolismo pode ficar comprometido, enquanto o excesso de peso pode agravar a apneia.Por isso, ronco intenso, pausas respiratórias percebidas durante o sono, cansaço ao acordar e sonolência excessiva durante o dia merecem avaliação médica. Quando há suspeita de apneia, o profissional pode indicar exames como a polissonografia para investigar o problema.

Hábitos que podem melhorar a qualidade do sono

Para De Fazzio, cuidar do sono deve fazer parte do acompanhamento de quem está em tratamento para emagrecer. Entre os hábitos que podem atrapalhar o descanso estão o uso de celular na cama, a televisão ligada durante a noite, o consumo de cafeína no fim do dia, o consumo de álcool, refeições pesadas perto da hora de dormir e horários irregulares.

Algumas medidas podem ajudar a estabelecer uma rotina mais favorável ao descanso:

Manter horários regulares: acordar em horários semelhantes todos os dias ajuda a organizar o relógio biológico.

Reduzir a cafeína no fim do dia: o efeito estimulante pode persistir por várias horas e dificultar o início do sono.

Evitar refeições pesadas perto de deitar: deixar um intervalo entre o jantar e o horário de dormir pode favorecer o conforto durante a noite.

Diminuir o uso de telas: reservar de 30 a 60 minutos para atividades tranquilas antes de dormir pode facilitar a desaceleração.

Buscar luz natural pela manhã: a exposição à claridade ajuda a regular o ritmo circadiano.

Evitar automedicação: remédios para dormir devem ser usados com orientação profissional, especialmente quando há suspeita de apneia ou outros distúrbios do sono.



Em geral, adultos precisam de sete a nove horas de sono por noite, embora as necessidades individuais possam variar. A regularidade dos horários e a qualidade do descanso também importam.

Sono deve fazer parte do tratamento da obesidade

Ajustar os hábitos noturnos não substitui a avaliação individualizada nem o tratamento indicado para cada paciente. A abordagem da obesidade pode envolver mudanças na alimentação, atividade física, medicamentos ou cirurgia, conforme as necessidades e condições de saúde de cada pessoa.