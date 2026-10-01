SAÚDE DO SONO

Dormir pouco ou demais pode acelerar envelhecimento; veja quantas horas de sono são indicadas

Estudo com quase 500 mil adultos encontrou associação entre a duração do sono e marcadores de envelhecimento em diferentes órgãos; qualidade do descanso também depende de outros fatores

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:30

Dormir pouco ou demais pode acelerar envelhecimento; veja quantas horas de sono são indicadas Crédito: Reprodução | Freepik

Dormir menos do que o necessário ou passar tempo demais na cama pode estar relacionado a sinais de envelhecimento biológico acelerado. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, com dados de cerca de 500 mil adultos, identificou uma associação em formato de “U”: tanto a privação quanto o excesso de sono apareceram ligados a indicadores menos favoráveis de saúde.

Publicado na revista Nature, o trabalho utilizou 23 relógios biológicos para analisar sinais de envelhecimento em 17 órgãos e sistemas do organismo. Os resultados, porém, não significam que dormir pouco ou demais seja necessariamente a causa do envelhecimento acelerado, já que a pesquisa não estabeleceu uma relação de causa e efeito.

Como melhorar qualidade do sono 1 de 22

Afinal, quantas horas de sono são necessárias?

Os pesquisadores encontraram diferenças de acordo com o sistema analisado. Marcadores relacionados ao coração apresentaram resultados mais favoráveis próximos de seis horas de sono, enquanto indicadores ligados ao cérebro foram mais favoráveis perto de oito horas.

De forma geral, o estudo apontou que uma rotina de sono entre seis e oito horas esteve associada a melhores indicadores avaliados. A quantidade ideal, entretanto, não deve ser analisada isoladamente, já que idade, rotina, condições de saúde e qualidade do descanso também podem interferir. A relação identificada pelos pesquisadores reforça que dormir mais não significa necessariamente descansar melhor. Da mesma forma, reduzir constantemente as horas de sono pode prejudicar o organismo.

Qualidade do sono vai além do número de horas

Para o Instituto Nacional de Estudos do Repouso (INER), os resultados reforçam a importância de buscar equilíbrio na rotina de descanso. “O sono é um processo que envolve o organismo inteiro, e a qualidade desse período de descanso não depende apenas da quantidade de horas dormidas”, afirma Cleriane Lopes Denipoti, diretora-executiva do instituto.

Segundo ela, o ambiente e as condições utilizadas durante o período de descanso também fazem parte dessa equação. Entre esses fatores está o colchão, que permanece em contato com o corpo durante várias horas por noite. Características como suporte, adaptação ao corpo, estabilidade e manutenção do desempenho ao longo do tempo devem ser consideradas na escolha do produto, segundo o INER.

O que existe dentro do colchão também importa

Preço, firmeza e sensação de conforto costumam estar entre os primeiros critérios observados pelo consumidor. A composição interna, porém, também pode influenciar o comportamento do colchão ao longo do tempo. Um dos materiais utilizados na fabricação de alguns modelos no Brasil é o EPS (poliestireno expandido), conhecido popularmente como isopor. O material pode ser empregado principalmente como elemento estrutural em colchões classificados como mistos.

O uso do EPS é permitido e regulamentado. A Portaria nº 35/2021 do Inmetro determina que a composição do produto seja informada na etiqueta. Para o INER, conhecer essa composição é importante para que o consumidor consiga entender quais materiais estão presentes no colchão e qual é a função de cada um. “Estamos falando de um material permitido, mas que ainda não é plenamente compreendido por quem compra. O consumidor precisa saber o que está dentro do colchão e como isso pode impactar o uso ao longo do tempo”, afirma Cleriane.

Espuma e EPS têm funções diferentes

Segundo o instituto, espumas e EPS apresentam funções diferentes dentro de um colchão. As espumas são avaliadas por características relacionadas à adaptação ao corpo, absorção de impacto e manutenção do suporte. Já o EPS exerce principalmente uma função estrutural. “Hoje, conseguimos certificar tecnicamente as espumas porque existem ensaios específicos que medem seu comportamento ao longo do tempo, como deformação, resiliência e fadiga”, explica Cleriane.

Na avaliação técnica do INER, materiais como o EPS não apresentam as mesmas características de suporte corporal, adaptação anatômica, distribuição de pressão, estabilidade e manutenção do conforto buscadas em produtos certificados.

Selo avalia desempenho do colchão

Criado pelo INER, o Selo Pró-Espuma é uma certificação voluntária que estabelece critérios técnicos para a avaliação de colchões. O processo inclui ensaios laboratoriais e auditorias periódicas, com análise de aspectos relacionados ao desempenho e à durabilidade dos produtos.

A proposta é avaliar o colchão não apenas pela sensação de conforto no momento da compra, mas também pelo comportamento do produto durante o uso. Para o consumidor, a certificação funciona como uma forma de identificar produtos submetidos a critérios técnicos específicos.

Dormir bem envolve mais do que escolher um colchão

Os resultados do estudo reforçam que a relação entre sono e saúde é complexa. A quantidade de horas dormidas é apenas uma parte da equação. Rotina regular, ambiente adequado e hábitos que favoreçam o descanso também podem contribuir para uma noite de sono de melhor qualidade.