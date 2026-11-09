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El Niño e calor extremo: por que pessoas com lúpus precisam redobrar os cuidados no verão

Exposição aos raios ultravioleta pode desencadear manifestações da doença que vão além da pele; reumatologista recomenda reforçar a fotoproteção durante a estação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:23

Calor intenso pode aumentar risco de crises de lúpus; veja como se proteger
Calor intenso pode aumentar risco de crises de lúpus; veja como se proteger Crédito: Maria Ibanez

Praia, sol forte e dias mais longos costumam marcar o verão, mas a estação exige atenção redobrada de quem vive com lúpus. A exposição à radiação ultravioleta pode agravar lesões na pele e até desencadear crises da doença, com manifestações nas articulações, nos rins e em outros órgãos. Com a previsão de calor intenso em diferentes regiões do país, a proteção solar ganha importância no controle da condição.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño tem 100% de probabilidade de persistir até pelo menos o início de 2027. O fenômeno pode atingir intensidade muito forte entre a primavera e o verão, favorecendo ondas de calor em praticamente todo o país, inclusive no Nordeste. A região também enfrenta estiagem acima do observado em anos anteriores.

Desidratação e golpes de calor

O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por
Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso por (BANCO DE IMAGENS)
Beber água é fundamental por Imagem: puhhha | Shutterstock
Água é fundamental por Freepik
Beba água mesmo sem sede por Banco de imagens
Água é fundamental por Imagem: Cozine | Shutterstock
É importante ter sempre uma garrafa de água por perto por Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock
A água é essencial para o equilíbrio do organismo por Imagem: fizkes | Shutterstock
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa por Shutterstock
Água é fundamental por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação por Imagem: theshots.co | Shutterstock
Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que afeta entre 150 mil e 300 mil brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, e é mais comum em mulheres. Para a reumatologista Ana Luísa Pedreira, a exposição ao sol pode representar um gatilho para a atividade da doença, e não apenas provocar queimaduras ou manchas.

“Para quem tem lúpus, o sol não é só uma questão de queimadura ou manchas na pele. A luz ultravioleta pode ativar o sistema imunológico de uma forma que desencadeia uma crise da doença, afetando articulações e até órgãos internos. Num verão com El Niño forte como o deste ano, com mais dias de calor intenso, esse cuidado precisa ser redobrado, e não é algo que se resolve só passando protetor solar de vez em quando”, explica a médica.

Como reforçar a proteção solar

A recomendação é utilizar protetor solar de amplo espectro, com proteção contra os raios UVA e UVB e fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30. Para pessoas com pele clara ou mais sensível, o fator pode ser maior. Produtos com filtros físicos, como óxido de zinco e dióxido de titânio, costumam ser indicados para peles sensíveis.

A aplicação deve ocorrer cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol, cobrindo áreas como rosto, pescoço, braços e pernas. O produto deve ser reaplicado a cada três horas ou com maior frequência em situações de calor intenso e suor. Orelhas e laterais do pescoço também precisam receber atenção.

Outra medida recomendada é evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, período de maior intensidade da radiação ultravioleta. Sempre que possível, a orientação é permanecer à sombra e usar roupas de manga longa e chapéus de abas largas. A médica alerta que a radiação ultravioleta também está presente em dias nublados e em locais com sombra. Por isso, a proteção não deve ficar restrita aos momentos de praia ou piscina.

“Esse verão promete ser mais quente do que o normal, e isso significa mais oportunidades de exposição solar intensa sem que a pessoa perceba, inclusive em dias nublados ou na sombra, onde a radiação ultravioleta continua presente. Minha orientação é que o paciente com lúpus trate a fotoproteção como parte do tratamento, no mesmo nível de importância que os remédios, e não como um cuidado opcional de verão”, orienta Ana Luísa Pedreira.

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