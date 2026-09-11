PREVENÇÃO

El Niño muito forte pode aumentar a presença de mosquitos e insetos dentro de casa; veja como se proteger

Calor, chuvas intensas e períodos de seca devem atingir o Brasil de formas diferentes; especialistas recomendam adaptar os cuidados domésticos ao clima de cada região

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:30

El Niño muito forte pode aumentar a presença de mosquitos e insetos dentro de casa; veja como se proteger Crédito: Shutterstock

As condições provocadas pelo Super El Niño podem não atingir todas as regiões brasileiras da mesma maneira — e isso também muda os cuidados necessários dentro de casa. Com o fenômeno ganhando intensidade e previsão de permanência até o início de 2027, diferentes áreas do país podem enfrentar combinações de chuva, calor e períodos de seca capazes de alterar a proliferação de mosquitos e favorecer a presença de insetos rastejantes.

Uma nova atualização da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) indica mais de 90% de chance de o El Niño atingir intensidade muito forte e 69% de probabilidade de alcançar um patamar histórico entre outubro e dezembro. Se confirmado, o evento poderá superar a intensidade de outros episódios registrados desde 1950. No Brasil, entretanto, os efeitos devem variar conforme a região.

Mosquitos podem transmitir doenças 1 de 4

O Sul tende a concentrar chuvas acima da média, aumentando o risco de temporais, enchentes e inundações. Já o Sudeste pode ter ondas de calor mais frequentes e intensas, intercaladas com chuvas irregulares e períodos de tempo seco. No Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a previsão aponta para temperaturas mais elevadas, redução das chuvas e períodos de seca mais intensos. Embora esses impactos não sejam garantidos e possam mudar conforme a evolução das condições atmosféricas, o cenário reforça a importância de adaptar a prevenção às características de cada território.

Dengue e clima: o que o El Niño pode mudar

A experiência recente ajuda a dimensionar a importância da preparação. Em 2024, ainda sob influência do forte El Niño de 2023/2024, o Brasil enfrentou a maior epidemia de dengue de sua história, com 6,6 milhões de casos prováveis e mais de 6 mil mortes. O episódio, porém, não significa que o mesmo cenário irá necessariamente se repetir. O histórico serve como alerta para a importância de acompanhar simultaneamente as condições climáticas e epidemiológicas e adotar medidas preventivas antes do aumento dos casos.

Em julho, o Ministério da Saúde também alertou estados e municípios para a possibilidade de aumento das arboviroses na temporada 2026/2027. Projeções do InfoDengue/Fiocruz citadas pela pasta apontam para cerca de 1,7 milhão de casos de dengue em 2027. O Ministério ressalta que esse número é uma estimativa construída a partir de cenários climáticos e pode ser atualizado à medida que novos dados forem incorporados.

Calor e chuva podem favorecer o mosquito

Para a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, os cuidados precisam levar em conta as condições específicas de cada região. “O calor acelera o ciclo do mosquito, enquanto as chuvas favorecem o acúmulo de água. Nas regiões mais secas, o armazenamento sem vedação adequada também pode criar novos focos”. Por isso, segundo a especialista, a proteção não deve ser concentrada apenas nos períodos em que os casos de doenças já estão aumentando. A prevenção precisa ser contínua e incluir também os ambientes domésticos.

Seca também exige atenção dentro de casa

Em períodos de pouca chuva, um dos principais cuidados é evitar que a necessidade de armazenar água acabe criando novos criadouros. Caixas-d'água, tonéis e outros reservatórios devem permanecer bem fechados, enquanto recipientes que possam acumular água precisam ser eliminados ou mantidos protegidos. Já depois de períodos de chuva intensa, a recomendação é fazer uma inspeção no imóvel para identificar pontos de água acumulada, além de verificar calhas, ralos e outros locais que possam favorecer a proliferação de mosquitos.

Insetos rastejantes também entram no radar

As mudanças de temperatura e umidade também podem alterar a presença de insetos dentro e ao redor das residências. De acordo com a SBP, além da eliminação de criadouros de mosquitos, é importante manter a casa protegida, com atenção a frestas, ralos, cantos e locais que possam servir de abrigo para baratas e outros insetos rastejantes. A recomendação da marca é combinar medidas ambientais com o uso adequado de inseticidas e repelentes, respeitando sempre as orientações de cada produto.

“Sabemos que a proteção da saúde começa dentro de casa, especialmente diante de mudanças climáticas que alteram os riscos. As chuvas exigem foco na eliminação da água parada contra mosquitos, enquanto o calor e a seca demandam atenção a frestas e ao controle de baratas, que podem contribuir para a presença de escorpiões”, afirma Letícia Pires, Head de Marketing de SBP.

Veja os cuidados que podem ser reforçados Independentemente da região, algumas medidas ajudam a reduzir os riscos:

Elimine água parada em vasos, recipientes, pneus e outros objetos;

Mantenha caixas-d'água e reservatórios fechados;

Limpe e desobstrua calhas e ralos;

Faça uma inspeção na casa após chuvas fortes;

Verifique frestas e possíveis esconderijos de insetos;

Use repelentes e inseticidas corretamente, conforme as instruções do fabricante;

Em períodos de seca, tenha cuidado com o armazenamento de água, mantendo os recipientes devidamente vedados.

