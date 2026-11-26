RISCOS INVISÍVEIS

El Niño pode agravar falta de água no Nordeste e aumentar risco de doenças; entenda os perigos

Estiagem, calor extremo e armazenamento inadequado de água podem favorecer infecções gastrointestinais e a proliferação de mosquitos

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:48

El Niño pode agravar falta de água no Nordeste e aumentar risco de doenças; entenda os perigos Crédito: Imagem ilustrativa: Google/IA

A combinação de estiagem prolongada, calor intenso e irregularidade no abastecimento de água pode aumentar os riscos à saúde no Nordeste durante episódios de El Niño. Além de dificultar o acesso à água segura para consumo e higiene, essas condições podem favorecer doenças gastrointestinais e criar ambientes propícios à proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses.

Os impactos do fenômeno sobre a saúde são abordados no dossiê “El Niño: impacto das mudanças climáticas na saúde de adultos e crianças”, elaborado por quatro especialistas de diferentes áreas da saúde e um meteorologista, em parceria com a farmacêutica Opella. A situação é especialmente preocupante em áreas rurais, onde o acesso à rede de abastecimento pode ser limitado.

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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2023, apenas 43,9% dos domicílios rurais do Nordeste tinham a rede geral como principal forma de abastecimento de água. O indicador não informa se a água consumida é própria para consumo, mas ajuda a dimensionar os desafios enfrentados por essas comunidades e a importância de alternativas seguras de abastecimento e armazenamento.

Água contaminada pode favorecer infecções intestinais

Segundo o dossiê, a redução das chuvas e o aumento das temperaturas podem acelerar a evaporação dos reservatórios e comprometer a oferta de água tratada. Em situações de escassez, moradores podem recorrer a fontes sem tratamento adequado ou à água salobra, aumentando a exposição a agentes infecciosos transmitidos pela via fecal-oral.

O consumo de água contaminada pode provocar infecções gastrointestinais e episódios de diarreia. O meteorologista Marcelo de Paula Corrêa, professor titular da Universidade Federal de Itajubá, alerta para os efeitos dessas condições sobre a saúde intestinal. “O consumo de água contaminada ou sem tratamento adequado gera surtos de diarreia infecciosa, desregulando agressivamente a microbiota intestinal (disbiose intestinal)”, afirma.

O calor também pode estar associado ao aumento de hospitalizações por infecções gastrointestinais. Um estudo nacional que analisou dados de 1.814 municípios brasileiros identificou que a elevação de 5°C na temperatura média diária esteve associada a um risco 22% maior de hospitalização por esse tipo de infecção nos nove dias seguintes. A associação foi mais expressiva entre bebês com menos de um ano. Os pesquisadores, porém, não atribuíram todos os episódios diretamente ao El Niño, mas identificaram uma relação entre temperaturas mais elevadas e internações.

Por que a seca também pode favorecer a dengue?

A falta de abastecimento regular pode levar famílias a armazenar água em baldes, caixas e outros recipientes dentro de casa. Quando esses reservatórios ficam destampados ou sem os cuidados necessários, podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, Zika e Chikungunya. Dessa forma, mesmo em períodos de estiagem, a necessidade de armazenar água pode criar condições favoráveis à reprodução do mosquito. Os efeitos do El Niño, entretanto, não são iguais em todas as regiões. A intensidade e a duração do fenômeno, a época do ano e as condições locais influenciam os impactos sobre o clima e a saúde da população.

Como se proteger dos riscos durante a estiagem

O dossiê reúne recomendações para reduzir a exposição a doenças relacionadas à água contaminada, ao calor e à proliferação de mosquitos.