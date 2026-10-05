DIAGNÓSTICO TARDIO

Ela passou por duas cirurgias aos 11 e só descobriu uma doença rara por trás dos sintomas aos 30

Carolina Toneloto conviveu desde a infância com sinais que só foram relacionados à Doença de Gaucher na vida adulta; hoje, ela transforma a própria experiência em informação para outros pacientes

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:11

Ela passou por duas cirurgias aos 11 e só descobriu uma doença rara por trás dos sintomas aos 30 Crédito: Imagem gerada pela IA

Carolina Toneloto tinha 11 anos quando uma grave crise óssea interrompeu o sonho de ser bailarina. A menina, que fazia aulas de balé desde os 8 anos, precisou ser internada após sentir fortes dores na perna direita e passou por duas cirurgias no fêmur. A recuperação foi longa e dolorosa, mas ninguém imaginava que aquele episódio seria um dos primeiros sinais de uma doença que só seria identificada quase duas décadas depois.

Moradora de Campinas, no interior de São Paulo, Carolina teve uma infância marcada também por livros, piano e brincadeiras com os irmãos. Mesmo depois de abandonar as atividades físicas por causa das limitações, ela seguiu os estudos e construiu uma trajetória acadêmica. Formou-se em Ciências Sociais, fez mestrado e passou a lecionar em duas faculdades.

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Foi em 2008, durante uma consulta de rotina, que uma alteração chamou a atenção da ginecologista. O abdômen de Carolina estava distendido, algo que ela nunca havia considerado um problema. “Eu fui uma criança magra, ao mesmo tempo que tinha uma ‘barriguinha’. Mas eu sempre tive acesso a serviços de saúde e isso nunca foi visto como um problema”, relembra.

Além da distensão abdominal, o hemograma apresentou alterações. Carolina foi então encaminhada a um hematologista, que solicitou um mielograma para investigar a produção de células da medula óssea. Durante os 15 dias até o resultado, ela chegou a temer que pudesse estar diante de um câncer hematológico.

O diagnóstico, porém, revelou outra realidade: Doença de Gaucher. O nome da condição inicialmente assustou Carolina, mas o sentimento mudou quando ela descobriu que havia tratamento por reposição enzimática. Aos 30 anos, depois de conviver por quase duas décadas com sinais da doença, ela finalmente tinha uma explicação para parte da própria história.

Informação como parte do tratamento

O diagnóstico também despertou em Carolina uma necessidade de compreender profundamente a doença. Ela passou a estudar artigos científicos, conversar com especialistas e acompanhar pesquisas sobre Gaucher. Ao buscar informações disponíveis para pacientes, percebeu que havia uma lacuna entre o conhecimento produzido pela ciência e aquilo que chegava às pessoas. “O acesso à informação é tão importante quanto o tratamento”, afirma.

Em 2010, Carolina criou o blog “Eu sou Gaucher”, inicialmente com o objetivo de traduzir artigos científicos para uma linguagem mais acessível. Com o tempo, a iniciativa cresceu e ela também escreveu um livro de divulgação científica voltado para pacientes, familiares e profissionais de saúde.

A experiência pessoal acabou se encontrando com sua trajetória acadêmica. Durante o doutorado em Saúde Coletiva pela Unicamp, Carolina pesquisou as narrativas de pessoas com Doença de Gaucher e investigou como o diagnóstico e o tratamento interferem na vida desses pacientes. O trabalho se tornou um dos poucos estudos qualitativos brasileiros sobre a condição.

Atualmente, ela é integrante da International Gaucher Alliance, organização voltada à educação de pacientes e ao fortalecimento da representatividade da comunidade. Para Carolina, o acesso ao conhecimento também ajuda quem recebeu o diagnóstico a participar das decisões relacionadas ao próprio cuidado.

Ela diz que um de seus grandes sonhos é fazer com que as pessoas com Doença de Gaucher no Brasil consigam viver melhor. "Isso se dá, logicamente, através do diagnóstico correto e precoce, do acesso ao tratamento, e também da divulgação de informações a respeito da doença. Eu quero que os pacientes se sintam orgulhosos das suas próprias trajetórias”, explica.

Diagnóstico precoce pode evitar complicações

A identificação da Doença de Gaucher nos primeiros anos de vida pode ajudar a evitar complicações decorrentes da evolução da condição. Entre os possíveis danos estão necrose avascular óssea, crises ósseas, osteomielite séptica, fraturas patológicas e até colapso ósseo, que pode levar à necessidade de próteses.

Segundo Lys Feldmann, gerente médica de Doenças Raras - Hematologia da Sanofi Brasil, a ampliação da triagem neonatal pode contribuir para que casos sejam identificados antes do aparecimento dos sintomas. “A Doença de Gaucher é uma das muitas doenças raras que pode ser identificada no teste do pezinho ampliado – ou seja, nos primeiros dias de vida do bebê. Quando o diagnóstico ocorre nessa fase, antes mesmo do início dos sintomas, o tratamento ocorre mais cedo, antes de complicações. Isso muda completamente a perspectiva e a qualidade de vida do paciente”, explica.

Apesar da Lei nº 14.154/2021 ter determinado a ampliação gradual do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho ampliado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não está disponível em todo o país. Conforme as informações apresentadas no material, a oferta está implementada em Minas Gerais, no Distrito Federal, na cidade de São Paulo e em municípios do Rio de Janeiro.

O que é a Doença de Gaucher?

A Doença de Gaucher é uma condição genética e considerada a mais comum entre as doenças de depósito lisossômico. Ela ocorre quando há deficiência na atividade da enzima beta-glicosidase, responsável por degradar determinadas substâncias gordurosas dentro das células. Com a deficiência, essas substâncias se acumulam em diferentes órgãos e tecidos. Entre os principais sinais estão aumento do baço e do fígado, anemia, redução das plaquetas, cansaço e dores e complicações ósseas.