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Ele encarou 113 km de Ironman e, no dia seguinte, recebeu diagnóstico de câncer que mudou sua vida

César Aarão descobriu um melanoma metastático um dia depois de completar uma prova de resistência; experiência virou livro e trouxe novos sentidos para o autocuidado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:56

Ele encarou 113 km de Ironman e, no dia seguinte, recebeu diagnóstico de câncer que mudou sua vida
Ele encarou 113 km de Ironman e, no dia seguinte, recebeu diagnóstico de câncer que mudou sua vida Crédito: Divulgação

Foram 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de bicicleta e mais 21 quilômetros de corrida. Em setembro de 2023, aos 50 anos, César Aarão cruzou a linha de chegada de um Ironman 70.3 depois de enfrentar mais de 113 quilômetros de esforço físico. O paulistano, acostumado a testar os próprios limites, havia acabado de completar mais um desafio de resistência. Mas, no dia seguinte, recebeu uma notícia para a qual nenhum treinamento poderia prepará-lo: o diagnóstico de melanoma metastático, um câncer de pele.

A descoberta colocou em xeque tudo o que César conhecia sobre força, disciplina e superação. Trainer comportamental e atleta de endurance, ele havia construído parte da própria trajetória em torno de metas e desafios físicos. Diante da doença, porém, precisou compreender que nem sempre resistir significa continuar avançando. Às vezes, é necessário desacelerar, aceitar ajuda e reconhecer que o corpo também tem limites.

Câncer: sintomas e tratamentos

Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento do câncer de bexiga por Freepik
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
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Mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal são identificados por ano no Brasil por Shutterstock
O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o câncer de esôfago (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
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A remissão significa que os sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O HPV pode evoluir para câncer de colo do útero (Imagem: Visual Generation | Shutterstock) por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) por Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
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Informação é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock
A doença falciforme não evolui para câncer (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock) por Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
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Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

A história ganhou um significado especial no Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde masculina. Embora o câncer diagnosticado em César não tenha sido de próstata, sua experiência expõe uma questão que vai além de qualquer doença específica: a dificuldade que muitos homens ainda enfrentam para admitir vulnerabilidades e colocar o autocuidado entre as prioridades.

Quando ser forte deixa de significar aguentar tudo

A imagem do homem que precisa suportar qualquer dificuldade sem demonstrar fraqueza continua presente na sociedade. Esse comportamento pode aparecer em atitudes aparentemente comuns, como adiar consultas, minimizar sintomas, evitar conversas sobre sofrimento emocional ou procurar atendimento apenas quando um problema já se agravou.

Para César, a experiência com o câncer trouxe uma mudança profunda nessa percepção. O condicionamento físico que o ajudava a enfrentar provas de longa distância não o tornou imune ao adoecimento. Durante o tratamento, o acompanhamento médico, o suporte emocional e a presença de pessoas próximas passaram a ocupar um espaço tão importante quanto o esporte.

A trajetória também ajuda a ampliar o debate proposto pelo Novembro Azul. Segundo o Ministério da Saúde, a atenção à saúde masculina deve envolver não apenas a prevenção e o acompanhamento de doenças, mas também a saúde mental, os hábitos de vida e o cuidado integral.

Nesse contexto, cuidar de si não significa somente praticar exercícios, alimentar-se bem ou manter uma rotina produtiva. Também envolve observar mudanças no organismo, buscar orientação profissional e compreender que pedir ajuda não representa falta de força.

Da luta contra o câncer à Maratona de Nova York

Depois do tratamento, César voltou a participar de provas de resistência. Um dos momentos marcantes dessa nova etapa aconteceu na Maratona de Nova York, quando cruzou a linha de chegada identificado como sobrevivente do câncer. A chegada teve um significado diferente das conquistas anteriores. Mais do que completar uma distância ou atingir uma meta esportiva, representou uma nova relação com a própria trajetória, marcada pela experiência da doença e pela importância de estar presente em cada etapa da vida.

Essa transformação também deu origem ao livro Depois da Linha de Chegada: memórias de uma travessia entre performance, doença e presença, com lançamento previsto para dezembro. Na obra, César revisita a relação entre desempenho físico, adoecimento e as mudanças que viveu após o diagnóstico.

O cuidado não pode ficar restrito a novembro

A experiência do atleta reforça que a atenção à saúde masculina não deve se limitar a uma campanha anual. Consultas regulares, acompanhamento individualizado e atenção aos sinais do corpo são medidas que precisam fazer parte da rotina. No caso do câncer de próstata, por exemplo, a decisão sobre exames deve ser discutida com um profissional de saúde, considerando a situação de cada homem e os possíveis benefícios e riscos. Mas o cuidado masculino não termina nessa discussão: também inclui saúde emocional, prevenção de outras doenças e disposição para procurar ajuda quando necessário.

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