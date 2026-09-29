FARMÁCIA

Em apenas um ano, tirzepatida, do Mounjaro, chega ao 2º lugar entre os medicamentos que mais faturaram no Brasil

Ranking de 2025 também marca o retorno da vacina contra a covid-19 entre os 15 maiores faturamentos

Thais Borges

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:33

basra, iraq - July 9, 2023: photo of Mounjaro Weight Loss Pen Crédito: Shutterstock

Em apenas um ano, a tirzepatida - substância do Mounjaro - entrou no ranking dos 15 princípios ativos com maior faturamento do mercado farmacêutico brasileiro em 2025 e já alcançou a segunda posição da lista. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na última segunda-feira (28).

O levantamento mostra que os princípios ativos que aparecem nas primeiras posições pertencem a diferentes áreas terapêuticas, refletindo a diversidade de medicamentos comercializados no país. A tirzepatida superou o faturamento da semaglutida (princípio ativo que ficou famosa por canetas emagrecedoras e para diabetes tipo 2 como Ozempic e Wegovy). A semaglutida, cuja patente foi quebrada no Brasil em 2026, ficou em terceiro lugar.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Tanto a tirzepatida quanto a semaglutida só foram superadas pelo pembrolizumabe (nome comercial Keytruda), medicamento de imunoterapia avançada. Na sequência, vêm a dapagliflozina (medicamento da classe dos inibidores de SGLT2 que ajuda a eliminar o excesso de glicose e sódio pela urina) e o cloreto de sódio. A dipirona vem em sexto lugar. Todos os 15 princípios ativos citados no ranking do relatório tiveram mais de R$1 bilhão de faturamento.

Em 2025, além da entrada da tirzepatida, a vacina contra a covid-19 voltou a figurar entre os 15 maiores faturamentos, ocupando a oitava colocação.

Os demais princípios ativos da lista já estavam entre os de maior faturamento em 2024, embora alguns tenham mudado de posição no ranking. Entre eles estão medicamentos utilizados em tratamentos oncológicos, como pembrolizumabe, trastuzumabe deruxtecana, nivolumabe e daratumumabe, além do ustequinumabe, empregado no tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias.

Também aparecem entre os destaques princípios ativos utilizados no tratamento de doenças metabólicas. É o caso da própria tirzepatida, além de semaglutida, dapagliflozina e cloridrato de metformina.

Balanço

De acordo com o Anuário, o mercado farmacêutico brasileiro alcançou um faturamento de aproximadamente R$ 182 bilhões em 2025, representando um crescimento nominal de 13,7% em relação a 2024. Ao todo, foram comercializadas 6,3 bilhões de embalagens, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, abrangendo um total de 14.371 apresentações de medicamentos.