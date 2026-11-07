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Emagrecer vai muito além de contar calorias: médico aponta cinco caminhos para mudar hábitos

Cardiologista e nutrólogo Elson Paulozzi Nunes questiona dietas rígidas e destaca a influência de fatores emocionais e comportamentais na relação com a comida

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:00

Emagrecer vai muito além de contar calorias: médico aponta cinco caminhos para mudar hábitos Crédito: Imagem gerada pela IA

A ideia de que emagrecer depende apenas de comer menos e contar calorias é questionada pelo médico cardiologista e nutrólogo Elson Paulozzi Nunes. Na obra A Dieta do Salgado, o especialista defende que o processo de perda de peso precisa considerar não apenas a alimentação, mas também os mecanismos biológicos e psicológicos envolvidos nas escolhas alimentares.

O autor argumenta que restrições extremas podem desencadear respostas do organismo, como aumento da fome e adaptações no gasto energético. Em vez de apostar em planos rígidos e punitivos, ele propõe uma abordagem baseada na compreensão da própria fisiologia e na construção de hábitos sustentáveis.

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

A partir de duas décadas de experiência clínica e de sua própria trajetória com o efeito sanfona, Nunes apresenta cinco orientações para quem deseja desenvolver uma relação mais consciente com a alimentação.

1. Identifique as emoções por trás da alimentação

Antes de restringir determinados alimentos, vale observar o papel que eles desempenham na rotina. Comer pode estar associado ao acolhimento, ao prazer ou ao alívio do estresse. Reconhecer essas conexões ajuda a compreender comportamentos alimentares e a identificar necessidades que vão além da fome.



2. Priorize alimentos que favoreçam a saúde metabólica

Uma alimentação com presença de fibras e alimentos in natura ou minimamente processados contribui para a saúde intestinal e o funcionamento do organismo. A proposta é olhar não apenas para a quantidade consumida, mas também para a qualidade dos alimentos e seus efeitos sobre a saúde.



3. Organize o ambiente para facilitar boas escolhas

Depender exclusivamente da força de vontade pode tornar a mudança de hábitos mais difícil. Uma alternativa é organizar a despensa e a geladeira para deixar opções nutritivas mais acessíveis, reduzindo decisões automáticas no cotidiano.



4. Investigue fatores emocionais relacionados ao ganho de peso

Experiências como traumas, luto e períodos de vulnerabilidade podem influenciar a relação de uma pessoa com a comida e com o próprio corpo. Reconhecer essas questões sem culpa ou julgamento pode ajudar a compreender determinados comportamentos e a buscar apoio quando necessário.

