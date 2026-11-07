Emagrecer vai muito além de contar calorias: médico aponta cinco caminhos para mudar hábitos

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Perla Ribeiro
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:00
A ideia de que emagrecer depende apenas de comer menos e contar calorias é questionada pelo médico cardiologista e nutrólogo Elson Paulozzi Nunes. Na obra A Dieta do Salgado, o especialista defende que o processo de perda de peso precisa considerar não apenas a alimentação, mas também os mecanismos biológicos e psicológicos envolvidos nas escolhas alimentares.
O autor argumenta que restrições extremas podem desencadear respostas do organismo, como aumento da fome e adaptações no gasto energético. Em vez de apostar em planos rígidos e punitivos, ele propõe uma abordagem baseada na compreensão da própria fisiologia e na construção de hábitos sustentáveis.
'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer
A partir de duas décadas de experiência clínica e de sua própria trajetória com o efeito sanfona, Nunes apresenta cinco orientações para quem deseja desenvolver uma relação mais consciente com a alimentação.