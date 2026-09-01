CONSEQUÊNCIAS

Emagreceu rápido e o cabelo começou a cair? Entenda o que pode estar por trás da mudança

Perda de peso acelerada pode vir acompanhada de queda e redução do volume dos fios; especialistas explicam o que observar e como cuidar do cabelo durante o processo

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Emagreceu rápido e o cabelo começou a cair? Entenda o que pode estar por trás da mudança Crédito: Reprodução

As canetas emagrecedoras mudaram a relação de muitas mulheres com a balança — e, em alguns casos, também com o espelho. A perda rápida de peso pode trazer mudanças que vão além das medidas e aparecem em uma região nem sempre lembrada durante o processo: o cabelo.

Depois de emagrecer, algumas mulheres percebem aumento na queda, fios mais finos e redução do volume. A mudança pode aparecer de maneira discreta no início, como um rabo de cavalo mais fino, a raiz mais aparente ou a dificuldade de conseguir o mesmo volume de antes.

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“Quando o organismo passa por uma mudança importante em pouco tempo, o cabelo pode sentir. A mulher muitas vezes percebe primeiro no rabo de cavalo, que fica mais fino, na raiz mais aparente ou na dificuldade de conseguir o mesmo volume de antes. É uma mudança que pode afetar bastante a autoestima, porque o cabelo tem um peso importante na nossa percepção de imagem”, explica Tati Cordeiro, especialista em cabelos e CEO do MegaHairInvisivel. Mas há um ponto importante: a queda não deve ser automaticamente colocada na conta da medicação.

O problema pode estar no próprio processo de emagrecimento

A perda acelerada de peso pode envolver uma série de mudanças no organismo. Alterações na alimentação, redução da ingestão de nutrientes e outras transformações associadas ao emagrecimento podem estar relacionadas à perda de densidade dos fios. Por isso, antes de tentar esconder a queda ou buscar uma solução estética, é importante entender o que está acontecendo. “É importante entender o que está acontecendo antes de tentar mascarar o problema. Queda e afinamento têm causas diferentes e, quando existe uma perda significativa de fios, o primeiro passo deve ser investigar o motivo e cuidar da saúde capilar”, afirma Tati.

A especialista destaca que observar a densidade dos fios pode ajudar a perceber a mudança. Além da quantidade de cabelo que cai, sinais como redução do volume, maior exposição do couro cabeludo e alteração na espessura dos fios também podem chamar a atenção.

Quando a preocupação chega ao salão

Ao mesmo tempo em que as canetas ganharam espaço entre mulheres que buscam emagrecer, profissionais da área da beleza passaram a perceber uma procura maior por alternativas para recuperar visualmente o volume perdido. Entre elas estão as extensões capilares, especialmente para mulheres que não querem esperar o crescimento dos fios ou que desejam disfarçar regiões nas quais a redução da densidade ficou mais evidente.

“Temos recebido mulheres que chegam ao salão depois de um processo de emagrecimento dizendo que sentem que o cabelo ‘sumiu’. Em alguns casos, a extensão pode ser uma alternativa estética para recuperar comprimento e volume enquanto a pessoa cuida da saúde dos próprios fios. Mas é preciso avaliar a estrutura do cabelo e escolher uma técnica adequada para não transformar uma preocupação estética em outro problema”, explica a especialista.

A escolha da técnica, portanto, também merece atenção. O objetivo de recuperar o volume visualmente não deve comprometer a estrutura dos fios que já estão fragilizados.

A mudança vai muito além da balança

Para Tati, a preocupação com o cabelo também revela uma dimensão emocional do processo de emagrecimento. Quando o corpo muda rapidamente, a percepção que a mulher tem da própria imagem pode mudar junto — e o cabelo faz parte dessa transformação.